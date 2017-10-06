Советник Buy stop Sell stop Grid в виде класса - страница 7
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По простому, на примере открытия трёх подряд BUY:
1. Выставили Buy stop и Sell stop.
2. Сработал Buy stop - снова выставили Buy stop и Sell stop, но у Sell stop увеличили лот.
3. Сработал Buy stop - снова выставили Buy stop и Sell stop, но у Sell stop увеличили лот.
Я же вам ответил -- вы читали?
Видно, что в торговле сетками у вас опыта напрочь нет.
Чем длиннее безоткатный тренд, тем больше вероятность его продолжения.
Поэтому наращивание совокупной лотности сметёт любой ваш баланс.
Скорость роста профита по бай не перекрывает скорость роста убытка по селл.
При безоткатном тренде, убыток по селл накроет любой ваш баланс.
Я же вам ответил -- вы читали?
Скорость роста профита по бай не перекрывает скорость роста убытка по селл.
При безоткатном тренде, убыток по селл накроет любой ваш баланс.
Так при безоткатном тренде (пусть в данном случае мы набираем Buy позиции) у нас вообще нет Sell позиций.
Так при безоткатном тренде (пусть в данном случае мы набираем Buy позиции) у нас вообще нет Sell позиций.
как нет, если вы её выставляете.
безоткатный тренд -- это незначительные колебания, которые не нарушают сам тренд.
вот эти незначительные колебания постоянно будут задевать ваш всё увеличивающийся по лоту селл-стоп.
только в отличии от ваших надежд на откат цены -- сработавший селл-стоп будет закрываться не в плюс, а в минус.
и таким нехитрым способом -- вашему балансу капец на радость брокеру и мне, т.к. мои толкования вам окажутся верными.
вы посмотрите на сигнал ТОП-1 (бывший, теперь в ауте на 900 месте).
там же стиль торговли был -- покупка против тренда всего с 10 пунктовой целью.
и с такой мизерной целью -- он накопил лотности, что за пару месяцев привёл в негодность миллионы баланса своих подписчиков.
вот такие тренды случаются гарантированно раз в три месяца.
p.s. кстати, открывался он также селл-стоп -- и он не наращивал лотность -- а вы собираетесь наращивать.
как нет, если вы её выставляете.
безоткатный тренд -- это незначительные колебания, которые не нарушают сам тренд.
вот эти незначительные колебания постоянно будут задевать ваш всё увеличивающийся по лоту селл-стоп.
только в отличии от ваших надежд на откат цены -- сработавший селл-стоп будет закрываться не в плюс, а в минус.
и таким нехитрым способом -- вашему балансу капец на радость брокеру и мне, т.к. мои толкования вам окажутся верными.
Вы разницу между "открыл Sell" позицию и выставил отложенный sell stop понимаете? При наборе позиций в одном направлении противоположных позиций просто нет.
Меня больше интересует наиболее распространённое явление: поочерёдное срабывание Sell stop и Buy stop отложенных ордеров. Такая себе болтанка. В своей статистике я такую длительность набора позиции обозначаю за "1":
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Советник Buy stop Sell stop Grid в виде класса
Vladimir Karputov, 2017.09.30 19:11
В процессе работы советника в OnTradeTransaction записываются данные в массив. Формат записи такой: если открыта позиция Buy - значит записываем "+1", если была открыта позиция Sell - значит записываем "-1".
Например:
После окончания тестирования, в OnTester, данные массива обрабатываются и записываются в файл csv. Файл создаётся в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files. Имя файла формируется по такому принципу:
затем к имени файла добавляется расширение "csv":
Алгоритм обработки массива: если текущая запись того же направления, что и предыдущая (это соответствует открытию подряд нескольких позиций одного направления) - тогда счётчик увеличиваем на единицу, если текущая запись противоположна предыдущей (это соответствует перевороту направления позиций) - тогда счётчику присваивается значение "1".
Полученный csv файл удобно обработать в Excel:
шаг первый: левый клик на столбце с данными
шаг второй: вставка рекомендуемой диаграммы
Вот такая статистика получается (для шага "35" и шага "65"):
Как видите (картинка под надписью "Вот такая статистика получается (для шага "35" и шага "65"):") случаи у которых длительность тренда равна "1" - большинство. То есть часто имеем примерно такую картину:
И именно эти случаи с длительностью тренда "1" - это самое неприятное для stop Отложенных ордеров.
Вы разницу между "открыл Sell" позицию и выставил отложенный sell stop понимаете? ...
Меня больше интересует ...
Как будут результаты статистики -- особенно участки слива и анализ причин слива -- тогда вернёмся к обсуждению.
А как Вы можете дать статистику, если у Вас нет допуска к проекту?
А как Вы можете дать статистику, если у Вас нет допуска к проекту?
вы же писали, что обсуждаете здесь, в ветке -- буду ждать итогов.
а проект мне не нужен -- вы используете СБ -- я принципиальный противник СБ.
поведение сеток и всех их проявлений -- мне прекрасно известно по богатому личному практическому опыту.
так что мне не обязательно тестировать лично именно ваш проект.
да, тестируйте по евро с лета 2014 года -- можно по лето 2015 года.
в этом периоде идёт замечательный безоткатный тренд.