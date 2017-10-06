Советник Buy stop Sell stop Grid в виде класса - страница 2
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Понемногу добавляю функционал. При старте, если нет позиций и отложенных ордеров выставляются отложенные stop ордера. Описание версии закреплено в файле класса:
ds
Интересно - в функции CBuyStopSellStopGrid::RefreshRates(void) проверяется на нулевые значения аск-бид.
Это что, реально возможная ситуация ?
В целом - больше замечаний нет, код - вполне себе прозрачен и ясен.
Интересно - в функции CBuyStopSellStopGrid::RefreshRates(void) проверяется на нулевые значения аск-бид.
Это что, реально возможная ситуация ?
В целом - больше замечаний нет, код - вполне себе прозрачен и ясен.
Да, это жизнь и здесь всё возможно. А вообще проверку на нулевые значения ввёл из-за тестера (было дело примерно год назад: при старте первые т=несколько тиков тестер отдавал нули).
Понемногу добавляю функционал. В OnTradeTransaction, если появилась позиция ("DEAL_ENTRY_IN") - удаляем отложенные ордера и заново выставляем два stop отложенных ордера:
Пока такие недостатки:
Да, это жизнь и здесь всё возможно. А вообще проверку на нулевые значения ввёл из-за тестера (было дело примерно год назад: при старте первые т=несколько тиков тестер отдавал нули).
Понемногу добавляю функционал. В OnTradeTransaction, если появилась позиция ("DEAL_ENTRY_IN") - удаляем отложенные ордера и заново выставляем два stop отложенных ордера:
Пока такие недостатки:
Алгоритм, который на скрине, работать не будет, как его не крути. Чтобы алгоритм зарабатывал, надо сделать так :
При поступлении сигнала на покупку, выше хая первой свечи выставляется сетка BUY STOP ордеров. Ниже цены закрытия SELL STOP ордера. Закрывать ордера надо, не по факту прибыли, или убытка, а по другому сигналу. При более, или менее вменяемых сигналах, такая система, будет работать всегда.
Это просто вариант, все можно сделать и по другому.
При более, или менее вменяемых сигналах, такая система, будет работать всегда.
Лучше бы написал - "если покупать на минимумах, а продавать на максимумах - всегда будешь в профите".
Кто ж спорит ? Тут вся проблема - "вменяемые сигналы" найти.
Версия 1.003:
Собственно теперь можно думать:
Лучше бы написал - "если покупать на минимумах, а продавать на максимумах - всегда будешь в профите".
Кто ж спорит ? Тут вся проблема - "вменяемые сигналы" найти.
Самый простой и очевидный вариант.
Или так.
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