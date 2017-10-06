Советник Buy stop Sell stop Grid в виде класса - страница 8

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Andrey F. Zelinsky:

да, тестируйте по евро с лета 2014 года -- можно по лето 2015 года.

в этом периоде идёт замечательный безоткатный тренд.

С мая, если быть точнее, там 3500 пунктов безотката, и единичные сеточники такое могут выдержать

 
Vitaly Muzichenko:

С мая, если быть точнее, там 3500 пунктов безотката, и единичные сеточники такое могут выдержать


там по-хорошему -- надо брать с начала 2014 -- потому что есть первый период начала этого падения и вроде как нормализовалось -- а потом пошло.

период с мая по июль проходной -- а вот дальше ...

и длилось до весны 2015 года.

т.е. если сетка выдерживает тест 2014-1015 года по евро -- то можно сетку рассматривать -- если нет, то мусор без сожаления.

кстати, широкодиапазонный флет, который потом наступил и продлился до начала этого года -- тоже интересны для теста сеток.

 

Тесты:

BuyStopSellStopGrid 1.008 step 35

BuyStopSellStopGrid 1.008 step 65

 
Vladimir Karputov:

Тесты:



Вы прикалываетесь? Это не "тесты". Это "Филькина грамота".

Валюта, таймфрейм, модель, спред и прочие данные, чтобы хоть чуть-чуть оценить то, что вы громко назвали "тесты".

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