Выборы в Германии, когда шортим евро, или покупаем? - страница 8
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Никуда евра не улетела, можно продолжать торговлю.
евра вниз пойдёт
И таки вниз и пошла. И дальше вниз пойдёт. Туда ей дорога.
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И таки вниз и пошла. И дальше вниз пойдёт. Туда ей дорога.
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Цель достигнута, или ещё будет падать?
Цель достигнута, или ещё будет падать?
Это лишь начало большого пути ВНИЗ.С промежуточными остановками, небольшими откатиками различной интенсивности, и прочими подобными прелестями.
Friday, 29 September 17:15
Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью
Комментарии главы ЕЦБ Марио Драги могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. С началом кризиса на ЕЦБ усилилось давление со стороны политиков, чтобы Банк активней участвовал в спасении стран. Намеки на то, что ЕЦБ пойдет на поводу политиков могут краткосрочно поддержать евро и спрос на рисковые активы.
Но также поговаривают и о цели 1,165 к концу года.
Это лишь начало большого пути ВНИЗ.С промежуточными остановками, небольшими откатиками и прочими прелестями.
Шаман!
ФРС объявило, что в этом году будет еще одно поднятие резервной ставки и в 2018 г. три поднятия. Таким образом надеются привлечь средства из-за рубежа, в основном Европы их низкими или отрицательными ставками.
https://radiovesti.ru/brand/61007/episode/1547403/
Шаман!
;) нашаманил
Цель достигнута, или ещё будет падать?
Двухлетний канал был пробит в середине июля.
По закону жанра преступник возвращается на место преступления. Так же и цена должна дойти до места пробоя :)) Т.е до уровня ~1.15-1.16. Дальше вряд ли опустится, пока не дойдет до верхней границы 9-летнего канала, т.е. до уровня 1.27-1.28
Двухлетний канал был пробит в середине июля.
По закону жанра преступник возвращается на место преступления. Так же и цена должна дойти до места пробоя :)) Т.е до уровня ~1.15-1.16. Дальше вряд ли опустится, пока не дойдет до верхней границы 9-летнего канала, т.е. до уровня 1.27-1.28
В огороде бузина, а в Киеве дядька... Какой блин жанр?... какой преступник?... какое преступление?... при чём тут цена?... ЧУШЬ.