Выборы в Германии, когда шортим евро, или покупаем? - страница 8

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Никуда евра не улетела, можно продолжать торговлю.

[Удален]  
Олег avtomat:

евра вниз пойдёт


И таки вниз и пошла. И дальше вниз пойдёт. Туда ей дорога.

 

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Олег avtomat:

И таки вниз и пошла. И дальше вниз пойдёт. Туда ей дорога.

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Цель достигнута, или ещё будет падать? 

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Цель достигнута, или ещё будет падать? 


Это лишь начало большого пути ВНИЗ.

С промежуточными остановками, небольшими откатиками различной интенсивности, и прочими подобными прелестями.
 

Friday, 29 September  17:15

 Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

Комментарии главы ЕЦБ Марио Драги могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. С началом кризиса на ЕЦБ усилилось давление со стороны политиков, чтобы Банк активней участвовал в спасении стран. Намеки на то, что ЕЦБ пойдет на поводу политиков могут краткосрочно поддержать евро и спрос на рисковые активы. 

   Но также поговаривают и о цели 1,165 к концу года.

 
Олег avtomat:

Это лишь начало большого пути ВНИЗ.

С промежуточными остановками, небольшими откатиками и прочими прелестями.

Шаман!

 

ФРС объявило, что в этом году будет еще одно поднятие резервной ставки и в 2018 г. три поднятия. Таким образом надеются привлечь средства из-за рубежа, в основном Европы  их низкими или отрицательными ставками.

https://radiovesti.ru/brand/61007/episode/1547403/

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Шаман!


;)  нашаманил

 
Vitaly Muzichenko:

Цель достигнута, или ещё будет падать? 



Двухлетний канал был пробит в середине июля. 

По закону жанра преступник возвращается на место преступления. Так же и цена должна дойти до места пробоя :)) Т.е до уровня ~1.15-1.16. Дальше вряд ли опустится, пока не дойдет до верхней границы 9-летнего канала, т.е. до уровня 1.27-1.28

[Удален]  
Nikolai Semko:



Двухлетний канал был пробит в середине июля. 

По закону жанра преступник возвращается на место преступления. Так же и цена должна дойти до места пробоя :)) Т.е до уровня ~1.15-1.16. Дальше вряд ли опустится, пока не дойдет до верхней границы 9-летнего канала, т.е. до уровня 1.27-1.28


В огороде бузина, а в Киеве дядька...   Какой блин жанр?... какой преступник?... какое преступление?... при чём тут цена?...   ЧУШЬ.

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