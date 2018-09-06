Выборы в Германии, когда шортим евро, или покупаем? - страница 4

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Vitaly Muzichenko:

На форуме есть участник, который любит растить оленей, так что может у него взять совет куда входить на выборах, и посидеть в просадке)


так я тебе  вроде ответил...посмотрел твою историю торгов и открытых сделок...так ты оказывается то же без лосей не можешь ай яяя

 
Vitaly Muzichenko:

Выборы канцлера Германии 24 сентября. Почему же это событие так интересует мировую общественность?

Ответ здесь очевиден. Ведь канцлер Германии, без преувеличения, является одной из самых весомых фигур на доске не только европейской, но и мировой политики.

Когда шортим евро, от какого уровня?

Или может покупаем в долгосрок?


Германию всегда шортить.

[Удален]  

Выберут госпожу М. - нет альтернативы. не хотят -но выберут.Общался с жителем Кёльна. А евродоллар -кто ж его знает скорее в низ чем вверх)

 
Viktor Korchagin:

так я тебе  вроде ответил...посмотрел твою историю торгов и открытых сделок...так ты оказывается то же без лосей не можешь ай яяя

Где смотрели? На мониторинге, так там автомат торгует, ну а стопы - локирование и закрытие профита.

 
Vitaly Muzichenko:

Процесс пошёл:



Вроде недавно были выборы по отделению Шотландии? Вот нашел ссылку

https://www.wikiwand.com/ru/Референдум_о_независимости_Шотландии

Референдум о независимости Шотландии | Wikiwand
Референдум о независимости Шотландии | Wikiwand
  • www.wikiwand.com
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Alexey Volchanskiy:

Вроде недавно были выборы по отделению Шотландии? Вот нашел ссылку

https://www.wikiwand.com/ru/Референдум_о_независимости_Шотландии

Недавно, это 3 года назад =), так и то, оно больше касалось фунта

 
Vitaly Muzichenko:

Где смотрели? На мониторинге, так там автомат торгует, ну а стопы - локирование и закрытие профита.


автомат тогует )) типа я не приделах, а стопы в истории то же не мои..хахах ну умора

так что тогда спрашиваешь куда торговать..автомат же торгует))

 
Viktor Korchagin:

автомат тогует )) типа я не приделах, а стопы в истории то же не мои..хахах ну умора

так что тогда спрашиваешь куда торговать..автомат же торгует))

Какие стопы, где вы их видите?

Я руками тоже иногда торгую, очень редко последнее время, но торгую.

 
Vitaly Muzichenko:

Какие стопы, где вы их видите?

Я руками тоже иногда торгую, очень редко последнее время, но торгую.


историю свою открой да посмотри на стопы..ты чё куришь?

А людям тут пытаешься что то рассказать.."есть участник который растит оленей" ты на себя посмотри сначала...

Файлы:
Screenshot_3.jpg  11 kb
 
Viktor Korchagin:

историю свою открой да посмотри на стопы..ты чё куришь?

А людям тут пытаешься что то рассказать.."есть участник который растит оленей" ты на себя посмотри сначала...

При таком раскладе не может не быть убыточных закрытий. И закрытия не по стопу, а по прибыли


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