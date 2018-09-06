Выборы в Германии, когда шортим евро, или покупаем? - страница 11

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На тему снов..

http://www.psi.lib.ru/filosof/baboch.htm

Бабочка Чжуанцзы
  • www.psi.lib.ru
Отправившись на поиски черной кошки Конфуция, кошки, которую очень трудно искать в тёмной комнате, особенно если её там нет, мы случайно набрели... нет, ни на кошку и не на мышку, а на бабочку. Это не просто коллекционная бабочка, не махаон - мечта энтомологов. Это призрачная бабочка, которая приснилась любителю парадоксов, китайскому философу...
 
Alexey Volchanskiy:

Тут главное не попасть в рекурсию, вот пример из давних лет ))

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В один прекрасный день собрались, как обычно, ....



 
Nikolai Semko:



это не рекурсия, это бесконечный цикл ))

 
Alexey Volchanskiy:

это не рекурсия, это бесконечный цикл ))


Он не бесконечный. Рано или поздно ты закроешь браузер, выключишь компьютер или, в крайнем случае, он умрет от старости. )))

 
Nikolai Semko:

Он не бесконечный. Рано или поздно ты закроешь браузер, выключишь компьютер или, в крайнем случае, он умрет от старости. )))


угу, а еще есть тепловая смерть Вселенной ) потом следущий БингБанг, но Чак Норрис и тогда будет улыбаться )

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Рассказ родился.

Поэт   ;)
[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

это не рекурсия, это бесконечный цикл ))


вернее сказать, зацикленность.

 
Alexey Volchanskiy:

угу, а еще есть тепловая смерть Вселенной ) потом следущий БингБанг, но Чак Норрис и тогда будет улыбаться )


БингБанг существует только в умах ученых. И как они не могут понять, что красное смещение - это следствие искривления пространственно-временного континуума, и как следствие факта - когда реальное расстояние между двумя объектами во Вселенной всегда меньше длинны пути света между ними. По аналогии с поверхностью Земли: когда самое короткое расстояние между, скажем, Москвой и Нью-Йорком проходит не по поверхности Земли, а сквозь Землю. И чем дальше точки между собой, тем будет больше соотношение расстояния по поверхности к расстоянию по кратчайшей линии. Тоже самое наблюдается и с пространственно временным континуумом: с увеличением расстояния объектов во Вселенной увеличивается соотношение длины траектории света к реальному расстоянию между ними. В этом и есть суть красного смещения, но оно не является результатом эффекта Доплера.

(И Остапа понесло... )))

Извиняюсь, что не по теме...

 
Nikolai Semko:

БингБанг существует только в умах ученых. И как они не могут понять, что красное смещение - это следствие искривления пространственно-временного континуума, и как следствие факта - когда реальное расстояние между двумя объектами во Вселенной всегда меньше длинны пути света между ними. По аналогии с поверхностью Земли: когда самое короткое расстояние между, скажем, Москвой и Нью-Йорком проходит не по поверхности Земли, а сквозь Землю. И чем дальше точки между собой, тем будет больше соотношение расстояния по поверхности к расстоянию по кратчайшей линии. Тоже самое наблюдается и с пространственно временным континуумом: с увеличением расстояния объектов во Вселенной увеличивается соотношение длины траектории света к реальному расстоянию между ними. В этом и есть суть красного смещения, но оно не является результатом эффекта Доплера.

(И Остапа понесло... )))

Извиняюсь, что не по теме...


да фигня, и не такую дурь юзали )

 
Nikolai Semko:

БингБанг существует только в умах ученых. И как они не могут понять, что красное смещение - это следствие искривления пространственно-временного континуума, и как следствие факта - когда реальное расстояние между двумя объектами во Вселенной всегда меньше длинны пути света между ними. По аналогии с поверхностью Земли: когда самое короткое расстояние между, скажем, Москвой и Нью-Йорком проходит не по поверхности Земли, а сквозь Землю. И чем дальше точки между собой, тем будет больше соотношение расстояния по поверхности к расстоянию по кратчайшей линии. Тоже самое наблюдается и с пространственно временным континуумом: с увеличением расстояния объектов во Вселенной увеличивается соотношение длины траектории света к реальному расстоянию между ними. В этом и есть суть красного смещения, но оно не является результатом эффекта Доплера.

(И Остапа понесло... )))

Извиняюсь, что не по теме...

Если бы это было так, то свет от далекой звезды, проходящий по пути к нам вблизи массивного объекта, например черной дыры, испытывал бы гораздо большее красное смещение, чем свет от похожей звезды не попавший по пути к нам в аномальное гравитационное поле. На практике такого не обнаруживается.

Сорри оффтоп. 

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