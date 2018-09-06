Выборы в Германии, когда шортим евро, или покупаем? - страница 9
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В огороде бузина, а в Киеве дядька... Какой блин жанр?... какой преступник?... какое преступление?... при чём тут цена?... ЧУШЬ.
Як буде завгодно. Нехай йде вниз. :))
Як буде завгодно. Нехай йде вниз. :))
опять пальцем в небо...
опять пальцем в небо...
"Вниз" - это пальцем в землю
опять пальцем в небо...
Приятно иметь дело с умными людьми.
Сохраните скриншоты, чтоб не забыть фразы)
Сохраните скриншоты, чтоб не забыть фразы)
Не поверите - уже сохранил. :))
Как главный Кукл решит - так оно и будет. Внемлите истине, о жалкие инфузории! ( Я сам такой, без обид :)) )
Как главный Кукл решит - так оно и будет. Внемлите истине, о жалкие инфузории! ( Я сам такой, без обид :)) )
Ясен пень. Супротив Кукла не попрешь. У меня ж просто мысль вслух. Так сказать, гипотетически...
Ясен пень. Супротив Кукла не попрешь. У меня ж просто мысль вслух. Так сказать, гипотетически...
Что-то изображение не ваше, отличается от того, что на аватарке, может мысли вслух тоже не ваши?
Рассказ родился.
На полу больничной палаты шла жаркая дискуссия микробов-трейдеров, куда пойдет тренд. Читатель, что бы ты был в курсе, микробы не торгуют валютами, у них бычий тренд - это усиленное размножение, медвежий - уменьшение численности популяции.
Взобравшись на хлебную крошку, трейдер со стажем и погонялом Холера важно поправил очки и зачитал речь
- Как вы знаете, последние годы я посвятил анализу трендов. Долгие годы (у микробов год - наш день) я жил за ухом у трейдера Трактора и за это время научился понимать основы тех. анализа и даже освоил Маткад!
В наше время наблюдается странная зависимость, уже несколько месяцев тренд идет вверх без всяких на то причин. Возрадуемся же, братья по разуму!
Все микробы активно захлопали, кто жгутиками, кто волосками, кто вообще непонятно какими митохондриями.
- Мы активно размножаемся и, по моим скромным подсчетам, через год полностью завоюем планету Земля! Тренд наш друг!
Все трейдеры зааплодировали с удвоенной силой.
- А я все жа з-з-з-за скальпинг, - заикаясь от волнения, выкрикнул из задних рядов начинающий трейдер Волчок.
Но его быстренько вывели из собрания, чтобы не портил благостную картину.
А в это время, задыхаясь от быстрого шага, к больнице семенила тете Маша, уборщица.
- Ой, ну могу больше, надо глав. сестре позвонить. Марья Сергеевна, я уже на подходе, извините, с внучкой задержалась, мои оболтусы обещали в час забрать, а сами опоздали.
- Да ничего, сегодня выходной, никого нет, я вас прикрою.
Тетя Маша поднялась в свою комнату, быстро нагрела ведро теплой воды, всыпала антисептик, взяла швабру и пошла в палату.
- Ну что, симулянты, давайте на выход, мыть у вас буду, - сказала она весело больным.
В этот момент Холера достиг пика своей славы. Под восхищенными взглядами поклонниц он развесил графики из Маткада, которые показывали скорость распространения микробов на Земле.
- И на этом, дорогие друзья, разрешите резюмировать, на наших глазах меняется будущее, тренды отныне будут ходить по нашим траекториям!!! Скоро мы все будем в полном шоколаде!!!
Но продолжить триумф ему было не суждено. Мокрая швабра тети Маши в один момент оборвала дискуссию, восходящие тренды, тех. анализы, мечты о господстве, понимании рынка и прочее-прочее-прочее.
- Вот так, зайдем фундаментальненько, - улыбнулась тетя Маша, повторяя подхваченную от внука фразу. Внук увлекался торговлей на форексе и любил фундаментальный анализ.
Трейдер-микроб Волчок, забытый, замерзший и никому не нужный, брел по осенней улице, подняв воротник.
- Вот ведь дураки, слова не дают сказать, все время бабником обзывают. Что бы понимали в тех. анализе..
- Опс, красивая девчонка! Надо подклеиться! И он ловко прыгнул на сапожок, потом полез все выше и выше.
- Все же скальпинг - это мое, удовлетворенно подумал он, греясь где-то под-мышкой у новой подруги.
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А в это время с орбиты за всем процессом внимательно наблюдали репликтоиды в самый мощный мелкоскоп.
- Ну что, Йохлуовыдлароавшлогу, ты же мне говорил, что на планете Земля самый главный герой Арнольд Шварцнейгер, который победил самого Хищника!
- Да, Ы-ы-ы-ылопдлтварпдловапр, в своей бесконечной мудрости ты оказался прав, главный Землянский герой - тетя Маша!