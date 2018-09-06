Выборы в Германии, когда шортим евро, или покупаем? - страница 3
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тогда не кусайте почем зря!
На форуме есть участник, который любит растить оленей, так что может у него взять совет куда входить на выборах, и посидеть в просадке)
Это невозможно. Только если в тестере.
Без просадки можно ещё на истории
Может народ одумается, ведь санкции вредят не только бизнесу, населению тоже, плюс ко всему беженцы, а это дело рук канцлера. Там у них канцлер управляет всем парадом
У них другой менталитет. Ты ведь по началу говорил что с Трампом будет всё как надо, что же изменилось ? )))
На форуме есть участник, который любит растить оленей, так что может у него взять совет куда входить на выборах, и посидеть в просадке)
Виталий, не будем вдаваться в политику ... Беженцы не сидят там на дотации на 100%. Они отрабатывают своё пособие, получают 800, а работают на 1600. 800 государству, никто там не сидит просто так ...
Виталий, зачем строить лагеря и загонять туда насильно, если сами идут и работают за еду ?
Зачем в Запорожье 100.000 переселенцев, которые сбили рынок труда и работают за минималку и крышу над головой ?
Виталий, не будем вдаваться в политику ... Беженцы не сидят там на дотации на 100%. Они отрабатывают своё пособие, получают 800, а работают на 1600. 800 государству, никто там не сидит просто так ...
Не буду утверждать категорично, но похоже, что слишком идеализируете ситуацию. По той информации, что доступна в сети, из прибывших в Германию с 2015 года беженцев, на миллион беженцев меньше половины зарегистрировано на бирже труда (из них порядка 200000 числятся безработными), чуть больше половины прибывших не имеют права на работу (не все требуемые для этого процедуры пройдены и не все нужные документы оформлены, в большинстве случаев бюрократизм чиновников не виноват - просто беженцы не хотят учить язык и участвовать в программе ассимиляции)... А вот пособие получают все прибывшие...
На Трампе было хорошее движение очень долго, не в ту сторону правда, но было)
Во всем виноват ВВП ))))))))))) Не туда тренд чмокнул)))))
Сказал человек который месяц из просадки не вылезал.
Ну а у меня покупки евродоларра с 1.35 висят и что?
Большой движухи не будет.
Процесс пошёл: