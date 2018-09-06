Выборы в Германии, когда шортим евро, или покупаем? - страница 15
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Не слушай никого - для человека, изучавшего физику только в средней школе гораздо веселее и прикольнее опровергать космологические гипотезы с сайтом про НЛО и снежного человека и с телеканалом Рен-тв.
А на Постнауке сидят одни зануды с высшим физическим образованием.....
П.С. кстати, на Рен-тв на этой неделе вышел фильм с чуваком, который научно доказал, что Земля - плоская, а не круглая. Весело же!
Николай, тема оффтоп для ветки, поэтому отвечаю последний раз. В приведенной вами статье как раз и описывается то, что я вам объяснял - свет от звезды идет а) напрямую к нам; б) другая часть, выходящая под углом к нам, попадает по пути в сильное гравитационное поле, разворачивается в нем и тоже в конце-концов доходит до Земли. Если бы было верно ваше утверждение, то в случае б) красное смещение было бы гораздо сильнее чем в случае а). Но в действительности ( и об этом написано в статье), красное смещение в обоих случаях одинаково, что противоречит вашим предположениям.
Ну а вообще, в науке высшим арбитром является эксперимент. Если обнаруживаются какие-то экспериментальные факты противоречащие самым устоявшимся теориям, то теории уточняются или вовсе отвергаются. Поэтому придумайте эксперимент (хотя бы мысленный, или численный) подтверждающий ваши предположения, и они превратятся (со временем), в общепризнанную теорию.
Да и еще, есть замечательный ресурс в сети - Постнаука. Там ведущие ученые из всех областей знаний, доступным языком объясняют сложные явления. Физика, астрономия, математика, биология, история. Очень рекомендую.
Согласен насчет оффтопа, хотя есть что возразить по одинаковости красного смещения двух изображений одного квазара. С вашего позволения продолжу в личку.
Дмитрий, да поймите Вы, наконец, что для меня одинаково ценным является как и доказательство моего гипотетического утверждения, так и его опровержения. Я ни на что не собираюсь претендовать. Я буду благодарен любому, и Вам в том числе, если этот кто-то разнесет мою логику в пух и прах и ткнет мой "пытливый ум" мордой в грязь, только по существу и аргументировано. Мне просто интересно в этом разобраться. Ваши же посты кратко сводятся только к одному: "Да ты кто такой, чтобы вякать? Есть жираф и ему видней."
Дмитрий, да поймите Вы, наконец, что для меня одинаково ценным является как и доказательство моего гипотетического утверждения, так и его опровержения. Я ни на что не собираюсь претендовать. Я буду благодарен любому, и Вам в том числе, если этот кто-то разнесет мою логику в пух и прах и ткнет мой "пытливый ум" мордой в грязь, только по существу и аргументировано. Мне просто интересно в этом разобраться. Ваши же посты кратко сводятся только к одному: "Да ты кто такой, чтобы вякать? Есть жираф и ему видней."
1. Существует эффект "гравитационной линзы" предсказанный Эйнштейном.
2. Наблюдается эффект "двойного квазара" в результате действия "гравитационной линзы".
3. "Двойной квазар" имеет красное смещение (одинаковое), объясняемое теорией инфляционного расширения Вселенной.
Что тебя не устраивает в этой схеме?
С нетерпением жду, когда появятся фанатики ХГМ и приплетут Бога ))
1. Существует эффект "гравитационной линзы" предсказанный Эйнштейном.
2. Наблюдается эффект "двойного квазара" в результате действия "гравитационной линзы".
3. "Двойной квазар" имеет красное смещение (одинаковое), объясняемое теорией инфляционного расширения Вселенной.
Что тебя не устраивает в этой схеме?
Да, был не прав, когда сказал, что эффект "двойного квазара" доказывает мою гипотезу, так как одно изображение квазара имеет красное смещение по отношению к другому. Действительно в статьях не было информации что у них разное красное смещение. Но и нигде не говорилось, что они имеют одинаковое красное смещение, говорилось только что они очень похожи, но это и не мудрено. Ведь подумайте сами в приведенном примере двойного квазара квазар QSO 0957 + 561 находится на расстоянии 8,7 миллиардов световых лет, а разница между приходом света по времени от двух изображений этого квазара составляет 1,1 световой год, т.е. около 1.1/8 700 000 000 *100%=0,000000013 % от "реального" расстояния, поэтому ни один существующий прибор не уловит разницу красного смещения, если даже оно существует, поэтому и пишут осторожно: очень похожи. Чтоб продемонстрировать неудачность этого примера для доказательства или опровержения моей гипотезы приведу аналогию в понятном масштабе:
Как известно двухмерная поверхность нашей Земли искривлена и образует сферу в трехмерности. А в искривленном пространстве, тоже как известно, сумма углов треугольника больше 180 º. Например, если по поверхности Земли построить равносторонний треугольник с вершинами: одна на Северном Полюсе, а две другие на экваторе, то сумма углов в таком треугольнике будет равна 3*90º=270 º. Надеюсь это понятно. Если уменьшать стороны в этом треугольнике то сумма углов будут уменьшаться и стремиться к 180º, но так до 180º не дойдет, т.к. 180º возможно только на не искривленной плоскости. Т.е. в данном случае мы имеем дело, говоря математическим языком, с несходимой функцией. А теперь уменьшим этот треугольник в той же пропорции, что и с примером двойного квазара. Расстояние от полюса до экватора равна ~10000 км (очень близко). Если мы его уменьшим в 8 700 000 000/1.1 раза, то получим треугольник со стороной ~1,3 мм. А теперь измерьте сумму углов в таком треугольнике, который лежит на сфере размером в нашу Землю, всеми доступными современными инструментами. Конечно же будет 180º, просто не возможно измерить до миллиардных долей градуса.
Я повторюсь, моя гипотеза сводится к тому, что красное смещение, которое наблюдается от далеких галактик объясняется не эффектом Доплера якобы разбегающихся от мнимого центра всех галактик, а просто от искривления пространственно-временного континуума.
Эту гипотезу можно было бы подтвердить на примере двойного квазара, если бы угол наблюдения двух изображений одного объекта был не 6 секунд, как в данном случае, а несколько градусов или даже несколько десятков градусов. Я уверен что на звездном небе мы видим массу таких двойников, тройников и т.д., но вычислить, что две звезды на угловом удалении друг от друга скажем в 20º, это один и тот же квазар пока никому не удавалось и вряд ли удастся в обозримом будущем, т.к. разница во времени прихода света от этого квазара будет уже не 1,1 световых года ( как с углом в 6 секунд) а миллионы или десятки миллионов лет, и характеристики света от этих двух изображений одного и того же объекта будут очень сильно отличаться, т.к. они показывают один объект совершенно в разное время его жизни, и ни кому не придет в голову, что это один и тот же квазар.
Почему мне так не нравиться теория Большого Взрыва. Да она не только мне не нравиться. Там очень много пазлов не сходиться. И сложно мне поверить в то, что галактики удаляются от центра Вселенной (т.е. от места Большого взрыва) со скоростью, очень близкой к скорости света. Раньше думали, что скорость расширения замедляется со временем, а теперь считается, что ускоряется.
В огороде бузина, а в Киеве дядька... Какой блин жанр?... какой преступник?... какое преступление?... при чём тут цена?... ЧУШЬ.
Ну и как Вам такая ЧУШЬ?
Может все же не ЧУШЬ? :)))
Или может это случайность?
Вот мое сообщение от 27.09.2017
Ну и как Вам такая ЧУШЬ?
Может все же не ЧУШЬ? :)))
Или может это случайность?
Вот мое сообщение от 27.09.2017
Нет, движение не случайность.
А пассажи типа "жанр... преступник... преступление..." -- чушь.
Именно об этом я и говорил: В огороде бузина, а в Киеве дядька...
Нет, движение не случайность.
А пассажи типа "жанр... преступник... преступление..." -- чушь.
Именно об этом я и говорил: В огороде бузина, а в Киеве дядька...