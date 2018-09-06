Выборы в Германии, когда шортим евро, или покупаем? - страница 6
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эквивалентно продаже или покупке?
во франции на бирже шорты запрещены, на сколько я знаю.
а можно еще продать индекс евро.
Никогда не мог понять смысла торговли индексами. Только с точки зрения чистой спекуляции. Еще круче по бессмыленности, чем биткоин
Никогда не мог понять смысла торговли индексами. Только с точки зрения чистой спекуляции. Еще круче по бессмыленности, чем биткоин
там вы торгуете пару, а там валюту.
Процесс пошёл, уже есть палки)
по бриту уже волатильность повысилась
продажа CAC40 за доллары это продажа евро/usd.
Смотрите спецификацию. CAC40 - европейский индекс, котируется в EUR. Доллара и близко нет.
Смотрите спецификацию. CAC40 - европейский индекс, котируется в EUR. Доллара и близко нет.
а , ну да. торгуется за евры.
тогда продажа CAC40 - это будет продажа европейских акций по отношению к европейской валюте.
но, когда в европе будет плохо - то будет плохо и их акциям и их валюте. поэтому не понимаю смысла такой продажи.
а , ну да. торгуется за евры.
тогда продажа CAC40 - это будет продажа европейских акций по отношению к европейской валюте.
но, когда в европе будет плохо - то будет плохо и их акциям и их валюте. поэтому не понимаю смысла такой продажи.
Посмотрите как "ходят" индексы в целом.
Посмотрите как "ходят" индексы в целом.
....
ну такое...
не сказал бы, что они так уж и противоположно ходят.
не сказал бы, что они так уж и противоположно ходят.
Посчитайте корреляцию.
До открытия рынка осталось полтора часа, но микро-гэпчик ~30пп вниз уже имеется
До открытия рынка осталось полтора часа, но микро-гэпчик ~30пп вниз уже имеется
а разве в выходные валюта торгуется?