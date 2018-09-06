Выборы в Германии, когда шортим евро, или покупаем? - страница 6

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danminin:

эквивалентно продаже или покупке?

во франции на бирже шорты запрещены, на сколько я знаю.

а можно еще продать индекс евро.


Никогда не мог понять смысла торговли индексами. Только с точки зрения чистой спекуляции. Еще круче по бессмыленности, чем биткоин

 
Alexey Volchanskiy:

Никогда не мог понять смысла торговли индексами. Только с точки зрения чистой спекуляции. Еще круче по бессмыленности, чем биткоин


там вы торгуете пару, а там валюту.

 
Vitaly Muzichenko:

Процесс пошёл, уже есть палки)


по бриту уже волатильность повысилась

 
danminin:

продажа CAC40 за доллары это продажа евро/usd.

Смотрите спецификацию. CAC40 - европейский индекс, котируется в EUR. Доллара и близко нет.

 
Stanislav Korotky:

Смотрите спецификацию. CAC40 - европейский индекс, котируется в EUR. Доллара и близко нет.


а , ну да. торгуется за евры.

тогда продажа CAC40 - это будет продажа европейских акций по отношению к европейской валюте.

но, когда в европе будет плохо - то будет плохо и их акциям и их валюте. поэтому не понимаю смысла такой продажи.

 
danminin:

а , ну да. торгуется за евры.

тогда продажа CAC40 - это будет продажа европейских акций по отношению к европейской валюте.

но, когда в европе будет плохо - то будет плохо и их акциям и их валюте. поэтому не понимаю смысла такой продажи.

Посмотрите как "ходят" индексы в целом.

 
Vitaly Muzichenko:

Посмотрите как "ходят" индексы в целом.

сейчас посмотрю. в альпари есть индексы?
....


ну такое...


не сказал бы, что они так уж и противоположно ходят.
 
danminin:
не сказал бы, что они так уж и противоположно ходят.

Посчитайте корреляцию.

 

До открытия рынка осталось полтора часа, но микро-гэпчик ~30пп вниз уже имеется


 
Vitaly Muzichenko:

До открытия рынка осталось полтора часа, но микро-гэпчик ~30пп вниз уже имеется



а разве в выходные валюта торгуется?

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