Мт4 Конец поддержке. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Разговор окончен. Будь здоров, капиталист.
Похоже мое высказывание про невысокую мозговую мощность оказалось обидным. Искренне извиняюсь. Не хотел никого задеть.
И тебе здоровья. Удачи.
Если вы не понимаете значение бизнеса, то значит еще не доросли до капитализма. Я давно живу внутри этого капитализма, и поэтому ваше непонимание очевидных вещей для меня странно.
суть капитализма забрать деньги у другого человека, не важно как и не важно по чему, по сути это узаконенный грабеж. для этого вам и нужны те категории людей, которых легко обмануть, ибо они сами относятся к обману как к игре, да еще, с ваших слов, не обладают развитым мышлением и интеллектом. не впутывайте в свои желания вымышленные недостатки платформы.
с уважением.
Вы на быдлячий перевели, а не на русский. Говорил же - не разбрасывайтесь эпитетами.
При чем здесь мормоны?
Если вы не понимаете значение бизнеса, то значит еще не доросли до капитализма. Я давно живу внутри этого капитализма, и поэтому ваше непонимание очевидных вещей для меня странно. Пережитки советского прошлого?
Тогда очень странно, что капиталист не принимает инструмент для развития бизнеса.
Так как вы совсем не понимаете сути ООП, то трудно вам объяснить что он из себя представляет.
Но вот то, что он как раз-таки служит для облегчения программирования - это факт.
Пришёл новичок трейдинга - ему вообще плевать что там кроется внутри, он видит кнопку Buy и параметры торгового приказа. Заполняет, нажимает - вуаля.
А то, что при этом происходит внутри терминала - какие шестерёнки там крутятся при нажатии кнопки - ему всё равно - он не для этого пришёл.
Пришёл новичок в программировании на mql5 - для него есть возможность писать программы в процедурном (вашем) стиле, и он садится за "ворох бумаг" в попытках разобраться в документации. Это как в mql4,
и у него есть вторая возможность - начать использовать поставляемую СБ (стандартную библиотеку), позволяющую писать свои программы без знания прямого доступа к стандартным функциям - в стиле вопрос-ответ, что гораздо проще.
Вы просто не понимаете для чего всё это, и твердите со своей колокольни, что вы крутой капиталист, и вам не нужно. А вы не для себя программы пишете, раз вы капиталист, а для потребителей.
А для потребителей-трейдеров всё равно в каком стиле написана программа - лишь бы она делала то, что он от неё ожидает.
Для потребителей-программистов есть ООП - пользуются не задумываясь о тонкостях языка.
Для разработчиков-программистов есть и то, и другое.
Поэтому очень странным является ваше заявление, что оказывается ООП мешает и тормозит развитие платформы.
Ну, т.е., ООП - это калькулятор, а процедурное - это карандаш и бумага.
Оказывается калькулятор замедляет развитие.
Капитализм...
Похоже мое высказывание про невысокую мозговую мощность оказалось обидным. Искренне извиняюсь. Не хотел никого задеть.
И тебе здоровья. Удачи.
Ты, видимо, сам от себя в восторге, мозговая мощь ;)))
Ты, видимо, сам от себя в восторге, мозговая мощь ;)))
Олег, не кипятись. Ну просто человек не совсем понимает что, и о чём говорит.
А вы тут про ООПы...
похоже @Реter Konow считает что нужно запретить компьютеры и вернутся к счетам. для полной ясности, чтоб ничего не мешало имеющим "малую мозговую мощность", с его слов, прийти к торговле.
с уважением.
Тогда очень странно, что капиталист не принимает инструмент для развития бизнеса.
Так как вы совсем не понимаете сути ООП, то трудно вам объяснить что он из себя представляет.
Но вот то, что он как раз-таки служит для облегчения программирования - это факт.
Пришёл новичок трейдинга - ему вообще плевать что там кроется внутри, он видит кнопку Buy и параметры торгового приказа. Заполняет, нажимает - вуаля.
А то, что при этом происходит внутри терминала - какие шестерёнки там крутятся при нажатии кнопки - ему всё равно - он не для этого пришёл.
Пришёл новичок в программировании на mql5 - для него есть возможность писать программы в процедурном (вашем) стиле, и он садится за "ворох бумаг" в попытках разобраться в документации. Это как в mql4,
и у него есть вторая возможность - начать использовать поставляемую СБ (стандартную библиотеку), позволяющую писать свои программы без знания прямого доступа к стандартным функциям - в стиле вопрос-ответ, что гораздо проще.
Вы просто не понимаете для чего всё это, и твердите со своей колокольни, что вы крутой капиталист, и вам не нужно. А вы не для себя программы пишете, раз вы капиталист, а для потребителей.
А для потребителей-трейдеров всё равно в каком стиле написана программа - лишь бы она делала то, что он от неё ожидает.
Для потребителей-программистов есть ООП - пользуются не задумываясь о тонкостях языка.
Для разработчиков-программистов есть и то, и другое.
Поэтому очень странным является ваше заявление, что оказывается ООП мешает и тормозит развитие платформы.
Ну, т.е., ООП - это калькулятор, а процедурное - это карандаш и бумага.
Оказывается калькулятор замедляет развитие.
Капитализм...
Ну все перемешалось, - капитализм, ООП, мормоны.))
1. Капитализм - это путь развития нашей цивилизации на текущий момент. Отвергать его, - значит отвергать законы по которым существует современный мир. Я говорю именно про мир, а не про одну страну. Нам приходится жить в капиталистическом обществе, которое навязывает свой менталитет и законы.
2. Я предполагаю, что ООП создает трудно преодолимый барьер для новичков. Кто то его одолевает, кто то нет. В общем, да, препятствует наверняка развитию. Хотя и звучит глупо...
3. Возможно, причины затруднений МТ5 вообще в другом, я просто высказал свое предположение. Могу быть неправ. Надо опросить несколько тысяч пользователей, и все станет ясно.
Ну все перемешалось, - капитализм, ООП, мормоны.))
1. Капитализм - это путь развития нашей цивилизации на текущий момент. Отвергать его, - значит отвергать законы по которым существует современный мир. Я говорю именно про мир, а не про одну страну. Нам приходится жить в капиталистическом обществе, которое навязывает свой менталитет и законы.
2. Я предполагаю, что ООП создает трудно преодолимый барьер для новичков. Кто то его одолевает, кто то нет. В общем, да, препятствует наверняка развитию. Хотя и звучит глупо...
3. Возможно, причины затруднений МТ5 вообще в другом, я просто высказал свое предположение. Могу быть неправ. Надо опросить несколько тысяч пользователей, и все станет ясно.
Зачем уходите от первоначальных своих заявлений?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Мт4 Конец поддержке.
Реter Konow, 2017.09.09 21:22
Интеллектуальный барьер использования МТ5 конечно выше. Выше как для программистов, так и для обычных пользователей. По моему мнению, именно это мешает платформе на протяжении последних лет занять лидирующую позицию и полностью вытеснить МТ4.
Применять суровые меры, - такие как прекращение поддержки старой платформы - слишком опасно, а вот сделать МТ5 более комфортным и легким для пользователей- вполне возможно и безопасно. Лично я вижу решение проблемы только в этом.
Что стоит убрать лишние ООП-навороты и упростить выставление ордеров? Ничего. Но как оказывается - от этих мелочей очень многое зависит...
А чем МТ5 сложнее? В нём есть всё, что есть в МТ4. Вы не путаете понятия "терминал" и "программа для терминала"?
Как раз использование СБ и упрощает программное выставление ордеров и доступ ко всем полям свойств ордеров, сделок и позиций.
Выходите уже из клетки сверх-разума.
похоже @Реter Konow считает что нужно запретить компьютеры и вернутся к счетам. для полной ясности, чтоб ничего не мешало имеющим "малую мозговую мощность", с его слов, прийти к торговле.
с уважением.