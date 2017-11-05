Мт4 Конец поддержке. - страница 47
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Запустите тестер с визуализацией простого робота на мт4 потом на мт5, и представьте что вы новичок. Может прозреете.
А вот с этого места подробнее. Запускаю тесты каждый день на двух платформах.
Какая должна быть визуальная разница?
А вот с этого места подробнее. Запускаю тесты каждый день на двух платформах.
Какая должна быть визуальная разница?
Да я жен против, я ничего не доказываю, отличная платформа. Все супер мне нравится. Вот заказчики иногда не видят этого. Что поделаешь. Orders, deals, position. Одно упращение.
График плывет так, что кажется, что компьютер тормозит.
Или может мне такие заказчики попадаются.
Да я жен против, я ничего не доказываю, отличная платформа. Все супер мне нравится. Вот заказчики иногда не видят этого. Что поделаешь. Orders, deals, position. Одно упращение.
График плывет так, что кажется, что компьютер тормозит.
Или может мне такие заказчики попадаются.
Пусть заказчики внятно объяснят, что им не нравится.
У меня знакомый, практически ничего не смыслящий в программировании, но интересующийся автотрейдингом - использует обе платформы, в зависимости от того, какой эксперт ему подвернется. Про разницу - ничего не говорил.
Лично для меня - тестера в МТ4 - вобще не существует. Все тестирую исключительно в МТ5, хотя работаю на старых счетах, все - на МТ4.
В чем видят разницу ваши заказчики ?
В чем видят разницу ваши заказчики ?
Ну надо-же пальцы растопырить...
И это МТ4, пока всё закроет, цена 20 раз может убежать и вернуться. На МТ5 такой шляпы нет, но там другие недостатки.
И это МТ4, пока всё закроет, цена 20 раз может убежать и вернуться. На МТ5 такой шляпы нет, но там другие недостатки.
т.е.? Не видела отличий в формировании цены.
А заказчики чаще всего путаются с позициями, ордерами и сделками. Но инфы в этом реально больше