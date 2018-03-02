Почему так мало сигналов с FORTS?
Собственно вопрос - почему так мало сигналов с московской биржи, с ФОРТС того же?
поискал, нашёл 10 шт., штуки 4 от одного автора, а один сигнал только что я сам и запилил на пробу(плохо, кстати, что минимальная цена $30)
ведь у брокеров Открытие и БКС множество клиентов, среди них и алготрейдеров, думаю, хватает
для "сигнализации" МТ5 удобен, клиентов у упомянутых брокеров много
может я чего не знаю?
кто что думает по этому поводу?
Разница в подхожах в торговле.
На ФОРЕКС люди приходят чтобы в момент "озолотится", вложив 100 $ хотят ВЫИГРАТЬ миллион.
А на БИРЖУ люди приходят РАБОТАТЬ, понимая, что сыр, бесплатный только в мышеловке...
Поэтому на БИРЖЕ (в России) в разы меньше людей (соответственно и "сигналов").
независимо от подхода, должно быть больше на порядок и сигналов и подписчиков при работе на московской бирже
на 1 января 2017 г. у БКС - 181 728 клиентов, у Открытия - 94 369 (не ручаюсь за точность) - то есть рынок огромен
да и у Финама есть автоследование, есть автоследование на МФД, ещё что-то
а на MT5 сигналов нема
ладно, будем работать над этим
было бы хорошо, если бы таки метаквоты понизили планку для граждан РФ на росрынке
независимо от подхода, должно быть больше на порядок и сигналов и подписчиков при работе на московской бирже
на 1 января 2017 г. у БКС - 181 728 клиентов, у Открытия - 94 369 (не ручаюсь за точность) - то есть рынок огромен
да и у Финама есть автоследование, есть автоследование на МФД, ещё что-то
а на MT5 сигналов нема
ладно, будем работать над этим
было бы хорошо, если бы таки метаквоты понизили планку для граждан РФ на росрынке
Люди на бирже делом занимаются, никому не нужны Ваши сигналы!
Есть ещё понятие ликвидности. Это на форексе с этим проблем нет, а на нашей бирже только на нефти наверное норм стакан и всё
есть ещё понятие юрисдикции, которое в случае форекс не в пользу клиента
Люди на бирже делом занимаются, никому не нужны Ваши сигналы!
:)
ну заметно, об этом и топик
есть ещё понятие юрисдикции, которое в случае форекс не в пользу клиента
Есть ли думаешь о юрисдикции, значит гоняешь не 3 копейки, в таком случае сигналы вообще побоку. Либо сам всё делаешь, любо банковские управляющие этим занимаются, а уж ни как не провайдеры сигналов со счётом в 100 центов )
а что не так?
чтобы на твой сигнал подписались он должен стоить дешево (до 50 баксов)
1) даже если взять толпу подписчиков - сигнал должен быть дешевым
2) какая доходность сигнала с мосбирж и форекса?
3) какой смысл серьезному участнику фондового рынка этих копейках с сигналов?
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Собственно вопрос - почему так мало сигналов с московской биржи, с ФОРТС того же?
поискал, нашёл 10 шт., штуки 4 от одного автора, а один сигнал только что я сам и запилил на пробу(плохо, кстати, что минимальная цена $30)
ведь у брокеров Открытие и БКС множество клиентов, среди них и алготрейдеров, думаю, хватает
для "сигнализации" МТ5 удобен, клиентов у упомянутых брокеров много
может я чего не знаю?
кто что думает по этому поводу?