Почему так мало сигналов с FORTS? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я сигнал регистрировал - в процессе было предложено дать инвестпароль - я его создал в терминале, указал - сигнал заработал
Что-то не найду, как его создать?
Что-то не найду, как его создать?
Спасибо!
Т.е. если пароля текущего нет, то поле "Текущий пароль" не заполняем?
Спасибо!
Т.е. если пароля текущего нет, то поле "Текущий пароль" не заполняем?
Это текущий главный пароль к счёту, без него ничего сделать нельзя.
Появились сигналы в терминале у брокера Открытие.
точно, только очень мало
точно, только очень мало
Значит можно быть конкурентным.
Собственно вопрос - почему так мало сигналов с московской биржи, с ФОРТС того же?
поискал, нашёл 10 шт., штуки 4 от одного автора, а один сигнал только что я сам и запилил на пробу(плохо, кстати, что минимальная цена $30)
ведь у брокеров Открытие и БКС множество клиентов, среди них и алготрейдеров, думаю, хватает
для "сигнализации" МТ5 удобен, клиентов у упомянутых брокеров много
может я чего не знаю?
кто что думает по этому поводу?
На FORTS совсем другие торговые инструменты. Там не торгуют валютными парами и CFD. Если вас интересуют биржевые сигналы для MT5, поищите среди клиентов американского брокера Just2Trade. Не через "Финам", который его купил, а напрямую. Через "Финам" вы попадёте на другие терминалы, а вам нужны сигналы именно для MT5, которые даёт только прямой выход на американский офис Just2Trade.
На FORTS совсем другие торговые инструменты. Там не торгуют валютными парами и CFD. Если вас интересуют биржевые сигналы для MT5, поищите среди клиентов американского брокера Just2Trade. Не через "Финам", который его купил, а напрямую. Через "Финам" вы попадёте на другие терминалы, а вам нужны сигналы именно для MT5, которые даёт только прямой выход на американский офис Just2Trade.
При чем тут американский рынок?
Есть ещё понятие ликвидности. Это на форексе с этим проблем нет, а на нашей бирже только на нефти наверное норм стакан и всё