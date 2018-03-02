Почему так мало сигналов с FORTS? - страница 6

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Viktor Vlasenko:

я сигнал регистрировал - в процессе было предложено дать инвестпароль - я его создал в терминале, указал - сигнал заработал


Что-то не найду, как его создать?

 
Aleksey Vyazmikin:

Что-то не найду, как его создать?

 
Alexey Viktorov:

Спасибо!

Т.е. если пароля текущего нет, то поле "Текущий пароль" не заполняем?

 
Aleksey Vyazmikin:

Спасибо!

Т.е. если пароля текущего нет, то поле "Текущий пароль" не заполняем?

Это текущий главный пароль к счёту, без него ничего сделать нельзя.

 

Появились сигналы в терминале у брокера Открытие.

 

точно, только очень мало


 
Viktor Vlasenko:

точно, только очень мало



Значит можно быть конкурентным.

 
Viktor Vlasenko:

Собственно вопрос - почему так мало сигналов с московской биржи, с ФОРТС того же?

поискал, нашёл 10 шт., штуки 4 от одного автора, а один сигнал только что я сам и запилил на пробу(плохо, кстати, что минимальная цена $30)

ведь у брокеров Открытие и БКС множество клиентов, среди них и алготрейдеров, думаю, хватает

для "сигнализации" МТ5 удобен, клиентов у упомянутых брокеров много

может я чего не знаю?

кто что думает по этому поводу?


На FORTS совсем другие торговые инструменты. Там не торгуют валютными парами и CFD. Если вас интересуют биржевые сигналы для MT5, поищите среди клиентов американского брокера Just2Trade. Не через "Финам", который его купил, а напрямую. Через "Финам" вы попадёте на другие терминалы, а вам нужны сигналы именно для MT5, которые даёт только прямой выход на американский офис Just2Trade.

 
Sergey Vradiy:

На FORTS совсем другие торговые инструменты. Там не торгуют валютными парами и CFD. Если вас интересуют биржевые сигналы для MT5, поищите среди клиентов американского брокера Just2Trade. Не через "Финам", который его купил, а напрямую. Через "Финам" вы попадёте на другие терминалы, а вам нужны сигналы именно для MT5, которые даёт только прямой выход на американский офис Just2Trade.


При чем тут американский рынок?

 

Есть ещё понятие ликвидности. Это на форексе с этим проблем нет, а на нашей бирже только на нефти наверное норм стакан и всё

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