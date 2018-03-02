Почему так мало сигналов с FORTS? - страница 2
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а что не так?
чтобы на твой сигнал подписались он должен стоить дешево (до 50 баксов)
1) даже если взять толпу подписчиков - сигнал должен быть дешевым
2) какая доходность сигнала с мосбирж и форекса?
3) какой смысл серьезному участнику фондового рынка этих копейках с сигналов?
сигнал вообще то изначально должен приносить деньги, а не стоить дёшево.
сигнал вообще то изначально доллжен приносить деньги, а не стоить дёшево.
Во-первых, если сигналов мало, никто не мешает вам занять нишу.
Во-вторых исполнение у подписчиков очень сильно зависит от торговли хозяина сигнала. Если он торгует лимитками на малоликвидных инструментах, у подписчиков вместо плюса может быть аццкий минус.
Во-первых, если сигналов мало, никто не мешает вам занять нишу.
Во-вторых исполнение у подписчиков очень сильно зависит от торговли хозяина сигнала. Если он торгует лимитками на малоликвидных инструментах, у подписчиков вместо плюса может быть аццкий минус.
да, я в курсе подобных тонкостей
https://www.mql5.com/ru/signals/332775
вот пример сигнала - скальпинг или сетка (или вместе) на фьючах сбера и Si - который точно ни к чему хорошему подписчиков не приведёт, начиная с первого-второго
Потому что у меня в терминале нету вкладки сигналы.
Вот и у меня нет сей вкладки, и, не ясно как активировать сигналы, у Открытия два пароля и их оба надо вводить для торговли, а пароль инвестора не ясно как создать.
Вот и у меня нет сей вкладки, и, не ясно как активировать сигналы,
Если у вас в терминале вкладки нет, значит ваш брокер не разрешает копировать сигналы
Если у вас в терминале вкладки нет, значит ваш брокер не разрешает копировать сигналы
подписаться на сайте MQL5 нельзя? я про вкладку "Сигналы" в терминале и не знал, да и нет её у меня тоже
брокер "открытие"
разъясните ситуацию - теперь я не могу подписаться на сигналы или, например, на мои сигналы тоже никто не может?
если через "Открытие" клиенты не могут подписываться на сигналы друг друга - то вопрос, в общем-то, закрыт
и как в БКС дела обстоят?
Собственно вопрос - почему так мало сигналов с московской биржи, с ФОРТС того же?
может я чего не знаю?
кто что думает по этому поводу?
Все просто, вы видели(читали), как торгуют эти самые Биржевики? Зайдите на Смартлаб, там просто детский сад, Тех.анализ на уровне книжки Александра Элдера, вот поэтому и нет никого в Сигналах. На Бирже получается торговать так, прочитал какой-нибудь отчет, и сделал Прогноз! Вот и весь Теханализ... Ну и как он будет выглядеть в Сигналах? Самому наверное стыдно смотреть будет. Вот в чем главная проблема отсутствия таких Сигналов
да какая разница, как кто торгует, есть хорошая эквити - отлично, плохая - смотри на свой сигнал сам :)
просто на форексе красивые эквити могут быть результатом мошенничества, на бирже - вряд ли