Почему так мало сигналов с FORTS? - страница 9
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Удивительно но ТС идёт можно сказать сказачно. Даже сегодня это тот день которого нет в тестере, то показатели сегодняшнего дня говорят что ОИ действительно начинает держать чуть лучше чуть дольше. Посмотрим!!!!!
Главный показатель любой ТС, она не ошибается в поределёный момент, важный момент, то когда прибыль сигнала максимальна по сравнению с мелочёвкой. На м5 очень много сигналов которые имеют маленькую прибыль. Получается трепет, открытие лишних позиций и увеличение нагрузки на капитал, я вроде как придумал как это можно поправить, посмотрим что из этого выйдет.
Итак, сегодня ОИ загружен и мы видим как ТС проторговала с утра и понимаем, что переворот прибыльный. Потеряли с двух позиций по чуток, но зато и налили с одной не мало. Успели перевернутся в ключевой момент.....
Но как мы видим ТС сделала ошибку отмеченная на графике. Где был КЛ и мы потеряли. Ну тут скорее всего жадность ТС, брать каждый сигнал и не епёт, просто этот был на самом закрытие, с точки зрения человека я бы его не ходил........
Едем дальше.....
Тестер выкладывать думаю смысла нет, за прошедшие два дня идёт лютый подъём... Прям безостановочный, что меня и удивило, потому как сделок с маленькой прибыль (пустых) не мало, но они все себя как то окупили, потому что ТС не ошибается именно в ключевые моменты.
Коллеги-трейдеры, есть рабочая торговая система основанная на ложных пробоях уровней Week d1 60 min доходность стабильная %20-30 в месяц, торговля на фьючерсах cme чикаго, будет ли пользоваться спросом данные сигналы ?
В статистику добавили "Общая прибыль, USD" , а почему не в валюте депозита, и если в USD то по какому курсу и когда происходит перерасчет?
Как считается прибыль в пунктах, от первого ордера или от последнего или отдельно по каждому ордеру?