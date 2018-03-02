Почему так мало сигналов с FORTS? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если у вас в терминале вкладки нет, значит ваш брокер не разрешает копировать сигналы
Понятно. И какое его собственно дело....
Если у вас в терминале вкладки нет, значит ваш брокер не разрешает копировать сигналы
Откуда тогда берутся сигналы от Открытие Брокер? Брокер выборочно разрешает сигналить?
Откуда тогда берутся сигналы от Открытие Брокер? Брокер выборочно разрешает сигналить?
Брокер не может запретить создавать Сигналы со своего счета. Но может запретить копирование сделок на своих счетах
Откуда тогда берутся сигналы от Открытие Брокер? Брокер выборочно разрешает сигналить?
видимо сигналить можно, а подписаться - нет
Брокер не может запретить создавать Сигналы со своего счета. Но может запретить копирование сделок на своих счетах
Рашид, понятно с Открытием, если клиент Открытия - облом с копированием, жаль
кто-нибудь есть из БКС, как у них с этим? (вкладка Сигналы есть?)
В терминале бкс, подключен к срочной секции, страница "сигналы" есть:
Кнопки "подписаться" справа от строки с сигналом доступны, нажимаются, значит можно подписаться. Сигналы от двух брокеров BCS-Metatrader5 и Open-Broker.
В терминале бкс, подключен к срочной секции, страница "сигналы" есть:
Кнопки "подписаться" справа от строки с сигналом доступны, нажимаются, значит можно подписаться. Сигналы от двух брокеров BCS-Metatrader5 и Open-Broker.
понятно, спасибо
значит клиенты БКС в лучшем положении, чем клиенты Открытия
кстати ещё забыл написать - если уж интересует сигнал с фонды то для этого есть рэнкинг управляющих. Ну и как и говорил раньше - сигнал должен приносить деньги, а не стоит дешего. На фонде не только нищие студенты торгуют.
Собственно вопрос - почему так мало сигналов с московской биржи, с ФОРТС того же?
Вам частично ответили уже выше, повторюсь и добавлю от себя и Кэпа, что по очевидным причинам, хорошие сигналы никто продавать не будет, вот так через подписки, это абсурд, когда можно самому их торговать и напрямую забирать профит с рынка. Продают рандомные сигналы и на них мало спроса, так как на бирже больше профи чем на ДЦ-"форексе", на бирже нужно документы иметь взрослые, договора подписывать, счет в банке и тд., это фильтрует детей, дворников и имбицилов, которые хотят "как Сорос". Поэтому и нет спроса на абсурд, но вы попробуйте всё равно, попытка не пытка и лох не мамонт, этот зверь везде водится, но в разных пропорциях.
К сигналам хорошо подключать систему на пробой торгующую - для задачи импульса.
И ТФ, наверное, нужен от 15 минут, так как будут потери по приему сигнала.