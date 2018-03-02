Почему так мало сигналов с FORTS? - страница 3

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Rashid Umarov:

Если у вас в терминале вкладки нет, значит ваш брокер не разрешает копировать сигналы


Понятно. И какое его собственно дело....

 
Rashid Umarov:

Если у вас в терминале вкладки нет, значит ваш брокер не разрешает копировать сигналы


Откуда тогда берутся сигналы от Открытие Брокер? Брокер выборочно разрешает сигналить?

 
Sergey Chalyshev:

Откуда тогда берутся сигналы от Открытие Брокер? Брокер выборочно разрешает сигналить?

Брокер не может запретить создавать Сигналы со своего счета. Но может запретить копирование сделок на своих счетах

 
Sergey Chalyshev:

Откуда тогда берутся сигналы от Открытие Брокер? Брокер выборочно разрешает сигналить?


видимо сигналить можно, а подписаться - нет 

 
Rashid Umarov:

Брокер не может запретить создавать Сигналы со своего счета. Но может запретить копирование сделок на своих счетах


Рашид, понятно с Открытием, если клиент Открытия - облом с копированием, жаль

кто-нибудь есть из БКС, как у них с этим? (вкладка Сигналы есть?)

 

В терминале бкс, подключен к срочной секции, страница "сигналы" есть:

Кнопки "подписаться" справа от строки с сигналом доступны, нажимаются, значит можно подписаться. Сигналы от двух брокеров BCS-Metatrader5 и Open-Broker.

 
Aleksey Sergan:

В терминале бкс, подключен к срочной секции, страница "сигналы" есть:

Кнопки "подписаться" справа от строки с сигналом доступны, нажимаются, значит можно подписаться. Сигналы от двух брокеров BCS-Metatrader5 и Open-Broker.


понятно, спасибо

значит клиенты БКС в лучшем положении, чем клиенты Открытия

 

кстати ещё забыл написать - если уж интересует сигнал с фонды то для этого есть рэнкинг управляющих. Ну и как и говорил раньше - сигнал должен приносить деньги, а не стоит дешего. На фонде не только нищие студенты торгуют.

 
Viktor Vlasenko:

Собственно вопрос - почему так мало сигналов с московской биржи, с ФОРТС того же?

Вам частично ответили уже выше, повторюсь и добавлю от себя и Кэпа, что по очевидным причинам, хорошие сигналы никто продавать не будет, вот так через подписки, это абсурд, когда можно самому их торговать и напрямую забирать профит с рынка. Продают рандомные сигналы и на них мало спроса, так как на бирже больше профи чем на ДЦ-"форексе", на бирже нужно документы иметь взрослые, договора подписывать, счет в банке и тд., это фильтрует детей, дворников и имбицилов, которые хотят "как Сорос". Поэтому и нет спроса на абсурд, но вы попробуйте всё равно, попытка не пытка и лох не мамонт, этот зверь везде водится, но в разных пропорциях.

 

К сигналам хорошо подключать систему на пробой торгующую - для задачи импульса.

И ТФ, наверное, нужен от 15 минут, так как будут потери по приему сигнала.

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