Почему так мало сигналов с FORTS? - страница 8
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причём на сайте Финам давно обещал МТ5 запустить как в Открытии и БКС, мне и менеджеры обещали сообщить как только случится
но пока не судьба
А я по сайту решил, что есть доступ через MT5, иначе не ясно как они берут комиссию за ФОРТС.
А я по сайту решил, что есть доступ через MT5, иначе не ясно как они берут комиссию за ФОРТС.
По комиссии нельзя судить, комиссию прикрутить много ума не надо.
Добавлено:
Проверить брокер или дилер очень легко. Выставляете ордер подальше от текущих цен на мало-ликвидном инструменте и смотрите появился ваш ордер на бирже или нет.
Можете спросить здесь, виден ли ваш ордер или нет.
По комиссии нельзя судить, комиссию прикрутить много ума не надо.
А ещё они есть в списке биржи http://www.moex.com/a127 .Вообще не понимаю, почему MQ не может дать полный список брокеров и ДЦ с которыми они работают.
А ещё они есть в списке биржи http://www.moex.com/a127 .Вообще не понимаю, почему MQL не может дать полный список брокеров и ДЦ с которыми они работают.
MQ только поставляют платформу, а кто и как её использует им неведомо, так думаю.
MQ только поставляют платформу, а кто и как её использует им неведомо, так думаю.
Думаете они её не продают? Нет им ведомо, иначе как ещё можно предоставлять котировки разных бирж/ДЦ всем агентам через клауд.
Думаете они её не продают? Нет им ведомо, иначе как ещё можно предоставлять котировки разных бирж/ДЦ всем агентам через клауд.
Думаю через ваш аккаунт получают доступ.
Думаю через ваш аккаунт получают доступ.
Т.е. полагаете, что без подключение к брокеру оптимизация не будет работать?
К вопросу темы. Сейчас собираю ОИ по 16 инструментам моекса. Проблема в дельте. Нужно переделывать в советних и сохранять в файл, потом индюком подгружать, а так... Думаю на Si сделать ТС. Так то он достаточно ликвиден, даже на малых ТФ..... Ещё недельку пособираю ОИ и буду монстрячить. Сигнала может и не будет уж выводы можно будет сделать... стоит оно того или нет :-)
Ну вот и в этом полку прибыло. Спешу сообщить Вам что ТС по инструменту Si готова и проходит предварительное тестирование. Торгующий по индикаторам советник готов, правда не знаю как он поведёт себя при работе в реале, но сам факт. Сигналы в тестере и на чалте полностью совпадают, что говорит о том что проблеммы с рассинхронизацией данных решены. Тестер к сожалению не тестирует последний день :-(
НО для того чтобы запустить на реале, нужно сделать вот какую штуку. Дело в том что ОИ пишется в файл советником. Индикатор считывает файл с тиковой историей и строит буфер выхода требуемого ТФ. Делает он это в инициализации. И соотвественно данные в реальном времени к в него не поступают. Решение вижу следующий образом. При поступлении нового бара, один раз на бар индикатор считывает из файла данные по тикам, но только те, которые относятся к бару номер 1. При появлении 0-го бара нужно подкачать из файла данные для бара номер 1.
Есть какие идеи или может быть решения по данному вопросу и когда решим, то ТС будет окончательно завершённой...., а пока получилось проторговать "участок вне выборки" только за вчерашний день. Смотрим.... Любуемся...
не хочу забегать вперёд, но ОИ качественно улудшает ТС....
Однако использовать полный потенциал ТС не получилось, так как Дельты в ТС не фигурирует :-(. Возникли сложности с её получением в индикаторе. Это важная составляющая связки Vol+OI+Delta
Посидел, покрутил модели и нашёл вот такие. От синей линии идёт ООС. ОИ за сегодня подгружен частично, есть провал между сигналами.
Шутка ли.....