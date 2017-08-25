Нужен ли покупателям встроенный простенький язык программирования? - страница 2
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Учитывая тот факт, что Трейдеров-не программистов достаточно много, то данная тема вполне актуальна, и конкурс острословов здесь не совсем уместен...
Вы знаете, ко мне иногда обращаются люди с просьбой научить их писать торговых роботов. Я всегда пытаюсь оценить уровень их знаний, даю небольшие тесты. Вот хоть бы раз ну хоть один недооценил себя, обычно идет крутая переоценка. Ну как же, он почитал справку, может, даже книжку K&R пролистал, сидя на горшке, он все знает! Осталось только научится писать этих треклятых роботов, сущие мелочи.
Недавно один такой товарищ начал мне писать на MQL5 nested functions, что-то типа такого
При этом бил себя пяткой в грудь, что знает MQL5 как мать родную, вплоть до ООП. После этого он перестал ставить в функциях и циклах закрывающие скобки. На вопрос почему, был крутой ответ, - ну я же делаю отступ, он (компилятор) должен понять, что функция кончилась ))
Вот таким друзьям просто необходим самый простейший способ хоть как-то автоматизировать работу.
Ну в общем, вы пошли по нашим граблям.
У нас уже были языки для трейдеров-непрограммистов. MQL и MQL II. Мы вовремя остановились.
Если трейдер - непрограммист, то никогда он не будет программировать на любом, даже самом простом языке. Почитайте наши форумы 2002-2005 годов
Ну в общем, вы пошли по нашим граблям.
У нас уже были языки для трейдеров-непрограммистов. MQL и MQL II. Мы вовремя остановились.
Если трейдер - непрограммист, то никогда он не будет программировать на любом, даже самом простом языке. Почитайте наши форумы 2002-2005 годов
Ну в общем, вы пошли по нашим граблям.
У нас уже были языки для трейдеров-непрограммистов. MQL и MQL II. Мы вовремя остановились.
Если трейдер - непрограммист, то никогда он не будет программировать на любом, даже самом простом языке. Почитайте наши форумы 2002-2005 годов
Это отмазка тех, кто ничего не хочет менять... Очень ЛЕГКО принять за аксиому вещь, которую не хочется исправлять...
Ну в общем, вы пошли по нашим граблям.
У нас уже были языки для трейдеров-непрограммистов. MQL и MQL II. Мы вовремя остановились.
Если трейдер - непрограммист, то никогда он не будет программировать на любом, даже самом простом языке. Почитайте наши форумы 2002-2005 годов
вовремя остановились и теперь на mql5/mt5 никто не хочет переходить! 7 лет прошло! и никто не переходит!
давайте, делайте язык программирования еще более корявым и запутанным. вас ждет большой успех.
Ну в общем, вы пошли по нашим граблям.
У нас уже были языки для трейдеров-непрограммистов. MQL и MQL II. Мы вовремя остановились.
Если трейдер - непрограммист, то никогда он не будет программировать на любом, даже самом простом языке. Почитайте наши форумы 2002-2005 годов
Да, Вы правы - разработать СЕБЕ советник - это серьезная работа. Но желание облегчить этот труд - заслуживает уважения...
Я видел немало таких конструкторов, как правило, они выглядят так, как в моем первом посте. То есть выбираешь в первом столбце индикатор, во втором какое-то условие, в третьем действие и т.д. Что-то конечно получается, но понятно, что подход крайне ограничен, этакое прокрустово ложе жесткого шаблона и от него никуда не деться.
Вот в Матлабе есть такой пакет Simulink, он позволяет строить модели из кубиков. В электронике полно симуляторов, в которых также можно рисовать электрическую схему, создавать свои блоки и все это симулировать.
Наверняка такие программы есть и для форекса/биржи, просто я в силу незаинтересованности с ними не встречался. Вот какая-то схема из Симулинка, взята их хелпа, чисто для примера.
Это отмазка тех, кто ничего не хочет менять... Очень ЛЕГКО принять за аксиому вещь, которую не хочется исправлять...
Чё это отмазка-то? Сравните количество непрограммистов и программистов. 1000 к 1, если не 10 000 к 1 (имеются в виду не все трейдеры, а те, кто задумывается об алгоритмизации своих торговых процессов). Кого лучше окучивать? Конечно же непрограммистов. А оказалось бесполезно.
Что тут исправлять? Мы начинали двигать наше программирование в 2001 году. К 2006 году стало очевидно, что "любая кухарка не сможет управлять государством", соответствующей культуры не хватает. Мы поэтому стали продвигать MQL4, а потом и MQL5 программистское сообщество, чтобы привить правильную культуру
Что Вы можете противопоставить нашему многолетнему опыту?
Сделайте простую стековую машинку типа нашего MQL II (на MQL5 это запросто можно сделать) и начните её продвигать. Через пару лет поделитесь впечатлениями
вовремя остановились и теперь на mql5/mt5 никто не хочет переходить! 7 лет прошло! и никто не переходит!
давайте, делайте язык программирования еще более корявым и запутанным. вас ждет большой успех.
Да здрасте, хоть на участников местного конкурса посмотрите, кто на чем пишет
https://view.new10.top/ru/contest/3
вот я непрограммист и программирую на mql4, так что вы не правы и заблуждаетесь.
Вам никто не мешает продолжать программировать на MQL4. Если Вы не хотите/не можете пользоваться всеми плюшками MQL5, то не пользуйтесь.
BTW MQL4 - был огромный шаг от MQL II, и он гораздо ближе к MQL5, чем к MQL II