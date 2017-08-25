Нужен ли покупателям встроенный простенький язык программирования? - страница 4

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Slava:

Ради бога. Занимайте скорее эту нишу. Но готовьтесь заниматься саппортом пользователей-непрограммистов.

Так об этом, как я понял,  и создана данная тема...  Все предложения и заявки топик-стартеру...

 

Лично я согласен с мнением, что "простенький язык программирования" никому не нужен. Люди, хотя бы немного способные разобраться в программировании - они и "сложный " язык освоят достаточно быстро. А те, кто хочет "царский путь в геометрии" - и в "простеньком языке" найдут дохрена проблем.

P.S.

MQL II не застал.

Застал самое начало MQL5, и поскольку имею некоторый опыт в С++, сразу стал пытаться использовать его, хотя MQL4 тогда еще не поддерживал ООП. Как показало время - правильно сделал.

 

Идея повышения уровня языков программирования актуальна, и скорее всего практически выполнима. Вспомните, как программировались первые микропроцессорные устройства. Затем возник ассемблер, а после множество языков высокого уровня (Бейсик, Фортран, Си...). На каждом этапе целью является упрощение процесса взаимодействия пользователей с техническими устройствами. И эти цели были успешно достигнуты. Очевидно, сейчас уже подошло время ещё больше углублять и совершенствовать достигнутое. Множество более или менее удачных попыток скрыть процесс кодирования под наглядными и легкодоступными инструментами наблюдается почти во всем современном программном обеспечении. Например, шаблоны Excel или Powerpoint, макросы Access, визуальное программирование Matlab Simulink и др. Эти инструменты по сути позволяют решать пользователям, далёким от программирования, такие задачи, которые раньше без программистов просто не могли быть решены. И это очень хорошо. Область трейдинга, скорее всего, тоже не будет исключением. Рано или поздно произойдет переход от программирования на MQL к другим, более простым и наглядным способам реализации алгоритмов. Поэтому усилия в этом направлении можно только приветствовать. Желаю Алексею успехов в решении данного вопроса. Даже постановка вопроса (кстати, очень профессиональная) уже является большим вкладом в решение этой очень непростой, но важной задачи.

 
Serqey Nikitin:

Так об этом, как я понял,  и создана данная тема...  Все предложения и заявки топик-стартеру...


Э-э-э, я писал о совсем простеньком способе дать пользователю примитивные средства автоматизации, а тут, как всегда разговоры развились в сторону создания нового языка ))

Я обрисую ситуацию на примере. Есть торговая панель, по типу тех клонов, которыми завален маркет. Как правило, они позволяют делать простейшие действия.

А теперь представим, что в панели можно задавать условия, например выбор стратегии в зависимости от состояния рынка.

Например, мы вышли за нижнюю границу канала. Это пробой или ложный пробой? Неизвестно, а у монитора сидеть нет времени, надо ехать по делам.

Ок, ставим условие, если наклон скорости изменения цены превышает заданный порог и цена опустилась ниже значения *.*****, включаем режим торговли на sell. Если наклон положительный и цена поднялась в границах канала до *.*****, включаем режим торговли в канале.

Как-то так, очень примерно описал. Никакого языка придумывать не надо, среднестатистический пользователь не будет его изучать, или, как верно заметил Slava, будет большой гемор с поддержкой. Надо ориентироваться на самого тупого пользователя, а их очень много. Сколько я встречал людей, которые вообще не понимают, как устроена файловая система, куда устанавливаются программы... для них мир компьютера ограничен иконками на десктопе. Вот на таких надо ориентироваться.

 
George Merts:

  Люди, хотя бы немного способные разобраться в программировании - они и "сложный " язык освоят достаточно быстро. А те, кто хочет "царский путь в геометрии" - и в "простеньком языке" найдут дохрена проблем.

Именно. Лучше не скажешь.

 
Serqey Nikitin:

Это отмазка тех, кто ничего не хочет менять...  Очень ЛЕГКО принять за аксиому вещь, которую не хочется исправлять...

Просто вы смотрите на все со своей колокольни.

Есть два типа пользователей.

К первому относятся 90-99% всех, им лень сделать три клика мышкой вместо двух. Оставшиеся, те, кого возможно заинтересует такой язык, вполне в состоянии разобраться в том числе с mql5.

 
Комбинатор:

Просто вы смотрите на все со своей колокольни.

Есть два типа пользователей.

К первому относятся 90-99% всех, им лень сделать три клика мышкой вместо двух. Оставшиеся, те, кого возможно заинтересует такой язык, вполне в состоянии разобраться в том числе с mql5.


и что дает переход на mql5? разве в нем проще писать? кода меньше выходит?

 
igrok333:

и что дает переход на mql5? разве в нем проще писать? кода меньше выходит?

ок, на mql4. так устроит?

 
вот открытие сделки на mql4
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.01,Ask,30,0,0)
одна строка.


вот открытие сделки на mql5
   MqlTradeRequest request;
   MqlTradeResult result;

   Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); 

   request.action=TRADE_ACTION_DEAL;
   request.symbol=Symbol();
   request.volume=Lot;
   request.deviation=Slip;
   request.type_filling=ORDER_FILLING_AON;
   request.sl=SL;
   request.tp=TP;
   request.type=ORDER_TYPE_BUY;
   request.price=NormalizeDouble(Ask,Digits());
   OrderSend(request,result);  
13 строк.
в нормальных языках программирования ооп идет уже когда ничего нельзя сделать обычными методами. а тут - открытие сделки - самая простая операция в трейдинге. и уже идет на ооп.
разве это не корявый язык программирования?
 
igrok333:
вот открытие сделки на mql4
одна строка.


вот открытие сделки на mql5
13 строк.
в нормальных языках программирования ооп идет уже когда ничего нельзя сделать обычными методами. а тут - открытие сделки - самая простая операция в трейдинге. и уже идет на ооп.
разве это не корявый язык программирования?

Вот эта вещь вернет вам радость жизни, проще уже некуда ))


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