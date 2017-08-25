Нужен ли покупателям встроенный простенький язык программирования? - страница 4
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Ради бога. Занимайте скорее эту нишу. Но готовьтесь заниматься саппортом пользователей-непрограммистов.
Так об этом, как я понял, и создана данная тема... Все предложения и заявки топик-стартеру...
Лично я согласен с мнением, что "простенький язык программирования" никому не нужен. Люди, хотя бы немного способные разобраться в программировании - они и "сложный " язык освоят достаточно быстро. А те, кто хочет "царский путь в геометрии" - и в "простеньком языке" найдут дохрена проблем.
P.S.
MQL II не застал.
Застал самое начало MQL5, и поскольку имею некоторый опыт в С++, сразу стал пытаться использовать его, хотя MQL4 тогда еще не поддерживал ООП. Как показало время - правильно сделал.
Идея повышения уровня языков программирования актуальна, и скорее всего практически выполнима. Вспомните, как программировались первые микропроцессорные устройства. Затем возник ассемблер, а после множество языков высокого уровня (Бейсик, Фортран, Си...). На каждом этапе целью является упрощение процесса взаимодействия пользователей с техническими устройствами. И эти цели были успешно достигнуты. Очевидно, сейчас уже подошло время ещё больше углублять и совершенствовать достигнутое. Множество более или менее удачных попыток скрыть процесс кодирования под наглядными и легкодоступными инструментами наблюдается почти во всем современном программном обеспечении. Например, шаблоны Excel или Powerpoint, макросы Access, визуальное программирование Matlab Simulink и др. Эти инструменты по сути позволяют решать пользователям, далёким от программирования, такие задачи, которые раньше без программистов просто не могли быть решены. И это очень хорошо. Область трейдинга, скорее всего, тоже не будет исключением. Рано или поздно произойдет переход от программирования на MQL к другим, более простым и наглядным способам реализации алгоритмов. Поэтому усилия в этом направлении можно только приветствовать. Желаю Алексею успехов в решении данного вопроса. Даже постановка вопроса (кстати, очень профессиональная) уже является большим вкладом в решение этой очень непростой, но важной задачи.
Так об этом, как я понял, и создана данная тема... Все предложения и заявки топик-стартеру...
Э-э-э, я писал о совсем простеньком способе дать пользователю примитивные средства автоматизации, а тут, как всегда разговоры развились в сторону создания нового языка ))
Я обрисую ситуацию на примере. Есть торговая панель, по типу тех клонов, которыми завален маркет. Как правило, они позволяют делать простейшие действия.
А теперь представим, что в панели можно задавать условия, например выбор стратегии в зависимости от состояния рынка.
Например, мы вышли за нижнюю границу канала. Это пробой или ложный пробой? Неизвестно, а у монитора сидеть нет времени, надо ехать по делам.
Ок, ставим условие, если наклон скорости изменения цены превышает заданный порог и цена опустилась ниже значения *.*****, включаем режим торговли на sell. Если наклон положительный и цена поднялась в границах канала до *.*****, включаем режим торговли в канале.
Как-то так, очень примерно описал. Никакого языка придумывать не надо, среднестатистический пользователь не будет его изучать, или, как верно заметил Slava, будет большой гемор с поддержкой. Надо ориентироваться на самого тупого пользователя, а их очень много. Сколько я встречал людей, которые вообще не понимают, как устроена файловая система, куда устанавливаются программы... для них мир компьютера ограничен иконками на десктопе. Вот на таких надо ориентироваться.
Люди, хотя бы немного способные разобраться в программировании - они и "сложный " язык освоят достаточно быстро. А те, кто хочет "царский путь в геометрии" - и в "простеньком языке" найдут дохрена проблем.
Именно. Лучше не скажешь.
Это отмазка тех, кто ничего не хочет менять... Очень ЛЕГКО принять за аксиому вещь, которую не хочется исправлять...
Просто вы смотрите на все со своей колокольни.
Есть два типа пользователей.
К первому относятся 90-99% всех, им лень сделать три клика мышкой вместо двух. Оставшиеся, те, кого возможно заинтересует такой язык, вполне в состоянии разобраться в том числе с mql5.
Просто вы смотрите на все со своей колокольни.
Есть два типа пользователей.
К первому относятся 90-99% всех, им лень сделать три клика мышкой вместо двух. Оставшиеся, те, кого возможно заинтересует такой язык, вполне в состоянии разобраться в том числе с mql5.
и что дает переход на mql5? разве в нем проще писать? кода меньше выходит?
и что дает переход на mql5? разве в нем проще писать? кода меньше выходит?
ок, на mql4. так устроит?
одна строка.
вот открытие сделки на mql5
13 строк.
в нормальных языках программирования ооп идет уже когда ничего нельзя сделать обычными методами. а тут - открытие сделки - самая простая операция в трейдинге. и уже идет на ооп.
разве это не корявый язык программирования?
одна строка.
вот открытие сделки на mql5
13 строк.
в нормальных языках программирования ооп идет уже когда ничего нельзя сделать обычными методами. а тут - открытие сделки - самая простая операция в трейдинге. и уже идет на ооп.
разве это не корявый язык программирования?
Вот эта вещь вернет вам радость жизни, проще уже некуда ))