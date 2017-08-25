Нужен ли покупателям встроенный простенький язык программирования? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просто вы смотрите на все со своей колокольни.
Есть два типа пользователей.
К первому относятся 90-99% всех, им лень сделать три клика мышкой вместо двух. Оставшиеся, те, кого возможно заинтересует такой язык, вполне в состоянии разобраться в том числе с mql5.
Всегда есть возможность упростить определенный порядок действий: можно набивать один и тот же текст до посинения, а можно вставить его из буфера обмена. И это нормально - в этом и заключается процесс развития, не только вглубь, но и в ширь. И здесь вопрос не в наличии ЛЕНИ, а в целесообразности повторения определенных действий и в скорости получения результата...
одна строка.
вот открытие сделки на mql5
13 строк.
в нормальных языках программирования ооп идет уже когда ничего нельзя сделать обычными методами. а тут - открытие сделки - самая простая операция в трейдинге. и уже идет на ооп.
разве это не корявый язык программирования?
Вот открытие сделки на mql5: ctrade.Buy(1); - даже букв в строке меньше чем в вашем примере.
Что мешает использовать Trade.mqh. Тогда будет 3 строки, 2 из которых подключение библиотеки и объявление переменной класса.
Вот эта вещь вернет вам радость жизни, проще уже некуда ))
которые и функциональнее и ими проще пользоваться
компами сначала было тяжело пользоваться, а потом придумали мышку, интуитивно-понятный интерфейс программ, и так далее.
так вот, mql5 - это тот пример, когда с современного удобного компьютера сделали старенький компьютер , неудобный в пользовании.
Решил написать по теме, ибо у меня у самого возникают подобные идеи, а тут еще старый заказчик в болтовне по скайпу начал фантазировать, причем фантазии очень близки к моим мыслям.
Разговор не записывал, чисто по памяти.
такое уже давно есть и во многих вариантах, вот пример (не реклама) см. с 33 секунды:
Пожалуйста, не шалим, не ругаемся. Веник и шайка уже приготовлены:
Вот эта вещь вернет вам радость жизни, проще уже некуда ))
Вот открытие сделки на mql5: ctrade.Buy(1); - даже букв в строке меньше чем в вашем примере.
Что мешает использовать Trade.mqh. Тогда будет 3 строки, 2 из которых подключение библиотеки и объявление переменной класса.
но почему было не сделать что-то подобное в обычном функционале?
и что дает переход на mql5? разве в нем проще писать? кода меньше выходит?
У меня одна строка для открытия сделки, независимо от платформы. Как раз за счет возможностей MQL5.
Но, вобще говоря - тут уже не раз говорили, разница между MQL4 и MQL5 - крайне мала, и, фактически, вся состоит в разнице протоколов взаимодействия с сервером.
Заявления, что "в МТ4 всего одна строка, а в МТ5 - пятнадцать" - очень похожи на заявления первых программистов Windows, которым для открытия простейшего окна приходилось совершать дохрена действий - регистрировать класс окна, запускать цикл обработки сообщений, писать функцию оконных событий...
Но сейчас - все пишут под Windows, и у меня даже подозрение, что написать что-то работающее под DOS большинству будет трудновато.
я так и делаю.
но почему было не сделать что-то подобное в обычном функционале?
А это какой то необычный и секретный функционал?
В данном случае наоборот есть возможности - хочешь заполняй все поля сам, хочешь не заполняй. В мт4 такой возможности выбора нет.
У меня одна строка для открытия сделки, независимо от платформы. Как раз за счет возможностей MQL5.
Но, вобще говоря - тут уже не раз говорили, разница между MQL4 и MQL5 - крайне мала, и, фактически, вся состоит в разнице протоколов взаимодействия с сервером.
Заявления, что "в МТ4 всего одна строка, а в МТ5 - пятнадцать" - очень похожи на заявления первых программистов Windows, которым для открытия простейшего окна приходилось совершать дохрена действий - регистрировать класс окна, запускать цикл обработки сообщений, писать функцию оконных событий...
Но сейчас - все пишут под Windows, и у меня даже подозрение, что написать что-то работающее под DOS большинству будет трудновато.
Даже есть такие которые вообще не знают что такое DOS. А из тех кто знает, многие никогда не видели как это выглядит и никогда не слышали о командах DOS.