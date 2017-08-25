Нужен ли покупателям встроенный простенький язык программирования? - страница 8
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Ну и теперь про красивых девушек, чисто для того, чтобы снять пену с компота))
Новой мега фичей для новичков станут наклонные ордера, программист реализовавший (хз может уже есть) сможет бабла срубить на массовости и не дороговизне.
А метаквоты ещё более популяризовать терминал среди новичков. Как вариант прихода их на мт5. Не суть.
Обычно в кухнях народ учат графическим фигурам, пользоваться графическим инструментом встроенным и так далее.
И тут для поклонников поддержек, сопротивлений, каналов треугольников, фиб и прочего-автоматическое совершение сделки при касании линии-бальзам на душу.
Например растянули мы наклонный канал на Н1 на 10 свечей. А у канала этого в опциях есть от какой линии (верхняя, нижняя, середина) какую сделку открывать.
Через отложки реализация не осуществима. А вот для онлайн работы в виде советника-возможно.
Воротилам видней.
Варианты обдумать только надо сообществом, чтобы потом не было - этого не хватает, того. Типа открывать ли при повторном и так далее касании (как опция) , отменять одни линии относительно других. Касание аском или бидом, спред учесть.И всё это не внутри советника программированием, а опционально при навешивании любого из графических объектов.
Это блин как спинер в трейдинге запустить.
Уже есть
https://www.mql5.com/ru/charts/7471449/eurusd-h1-alpari-international-limited
По вопросу темы, о нужности упрощения процесса программирования, на мой взгляд, есть два противоположных ответа.
Если речь о примитивном конструкторе заданий для чайников, транслируемых в программный код, который смог бы сделать, допустим за эквивалентное время, только программист, то ответ - Нет.
Поскольку очевидно, что разработчики платформы это уже прорабатывали и оптимизировали, есть визард, шаблоны, библиотеки, наконец ими создана эта тусовка, где собрано достаточно много, разного уровня программистов и их услуги в разнообразных формах доступны широкому кругу пользователей.
Другое дело и ответ - Да, если речь о средствах формализации задач и трансляторе программного кода, который вручную не возможно создать за адекватное время или он требует высокой, специальной квалификации или просто не реализуем.
Например графическое задание и генерация торговой стратегии прямо с графика цены, табличное задание паттернов и нахождение скрытых закономерностей временных рядов и т.д. и т.п...
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page404#comment_5278436
Поскольку очевидно, что разработчики платформы это уже прорабатывали и оптимизировали, есть визард, шаблоны, библиотеки, наконец ими создана эта тусовка, где собрано достаточно много, разного уровня программистов и их услуги в разнообразных формах доступны широкому кругу пользователей.
Другое дело и ответ - Да, если речь о средствах формализации задач и трансляторе программного кода, который вручную не возможно создать за адекватное время или он требует высокой, специальной квалификации или просто не реализуем.
Например графическое задание и генерация торговой стратегии прямо с графика цены, табличное задание паттернов и нахождение скрытых закономерностей временных рядов и т.д. и т.п...
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page404#comment_5278436
Ivan, вы хоть раз писали в СД? Я пишу довольно часто и есть ощущение, что ребята из СД вообще реально не торгуют. Чистые теоретики своего дела.
Не нужно никому ничего выдумывать и оптимизировать, достаточно вовремя выполнять поставленные задачи. А генеральная задача у MQ одна - продать платформу как можно большему количеству ДЦ.
Если не согласны, дайте ссылку хоть на одно сообщение с форума, которое начиналось бы примерно так: "я разработчик МТ5, хочу предложить следующию фишку... "
Ivan, вы хоть раз писали в СД? Я пишу довольно часто и есть ощущение, что ребята из СД вообще реально не торгуют. Чистые теоретики своего дела.
Не нужно никому ничего выдумывать и оптимизировать, достаточно вовремя выполнять поставленные задачи. А генеральная задача у MQ одна - продать платформу как можно большему количеству ДЦ.
Если не согласны, дайте ссылку хоть на одно сообщение с форума, которое начиналось бы примерно так: "я разработчик МТ5, хочу предложить следующию фишку... "
Приблизительно такая же задача стоит и у каждого трейдера при торговле на рынке и у вас, т.к. в топике говорите о покупателях, поэтому речь не о выдумывании и разногласиях, а о стратегии решения этой задачи, которая одних может привести к прибыли, а других к убыткам...
Приблизительно такая же задача стоит и у каждого трейдера при торговле на рынке и у вас, т.к. в топике говорите о покупателях, поэтому речь не о выдумывании и разногласиях, а о стратегии решения этой задачи, которая одних может привести к прибыли, а других к убыткам...
Блин, опять водянистая бессмысленная вода.
Блин, опять водянистая бессмысленная вода.
Если вы не поняли смысла сообщения, то это еще не значит, что его там нет, возможно просто за спешкой написания у вас нет времени внимательно читать, по типу "чукча не читатель"(c).
Тем не менее я не обязан вам подробно растолковывать, что выполнять все ваши задания в СД и кормить вашу семью, это не генеральная задача MQ, при этом я не обязан переходить на вашу терминологию, про девочек и компот, ведь тут не форум для домохозяек...
***** Подскажите как разобраться во всех параметрах советника ? Стопы по горизонтали и вертикали . профиты так же по горизонтали и вертикали . И что такое magik ? Что означают цифры в окошке напротив ?
***** Подскажите как разобраться во всех параметрах советника ? Стопы по горизонтали и вертикали . профиты так же по горизонтали и вертикали . И что такое magik ? Что означают цифры в окошке напротив ?