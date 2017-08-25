Нужен ли покупателям встроенный простенький язык программирования? - страница 8

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Ну и теперь про красивых девушек, чисто для того, чтобы снять пену с компота))

 
Gorg1983:

Новой мега фичей для новичков станут наклонные ордера, программист реализовавший (хз может уже есть) сможет бабла срубить на массовости и не дороговизне. 

А метаквоты ещё более популяризовать терминал среди новичков. Как вариант прихода их на мт5. Не суть.

Обычно в кухнях народ учат графическим фигурам, пользоваться графическим инструментом встроенным и так далее.

И тут для поклонников поддержек, сопротивлений, каналов треугольников, фиб и прочего-автоматическое совершение сделки при касании линии-бальзам на душу.

Например растянули мы наклонный канал на Н1 на 10 свечей. А у канала этого в опциях есть от какой линии (верхняя, нижняя, середина) какую сделку открывать.

Через отложки реализация не осуществима. А вот для онлайн работы в виде советника-возможно.

Воротилам видней.

Варианты обдумать только надо сообществом, чтобы потом не было - этого не хватает, того. Типа открывать ли при повторном и так далее касании (как опция) , отменять одни линии относительно других. Касание аском или бидом, спред учесть.И всё это не внутри советника программированием, а опционально при навешивании любого из графических объектов.

Это блин как спинер в трейдинге запустить.


Уже есть

https://www.mql5.com/ru/charts/7471449/eurusd-h1-alpari-international-limited



 
Как то в ПАММ вложился .Цена  пая прошла 100 пунктов по шкале Рихтера ,затем  снизилась на 50 пунктов по той же шкале . У меня убыток от снижения был вдвое больше прибыли . На вопрос ПОЧЕМУ ??? Мне прислали тааааааакуууууую формулу..... по котрой получчается , что убыток мне мерещится , так как по формуле - прибыль ! А супротив формулы  не попрёшь .
 

По вопросу темы, о нужности упрощения процесса программирования, на мой взгляд, есть два противоположных ответа.

Если речь о примитивном конструкторе заданий для чайников, транслируемых в программный код, который смог бы сделать, допустим за эквивалентное время, только программист, то ответ - Нет.

Поскольку очевидно, что разработчики платформы это уже прорабатывали и оптимизировали, есть визард, шаблоны, библиотеки, наконец ими создана эта тусовка, где собрано достаточно много, разного уровня программистов и их услуги в разнообразных формах доступны широкому кругу пользователей.

Другое дело и ответ - Да, если речь о средствах формализации задач и трансляторе программного кода, который вручную не возможно создать за адекватное время или он требует высокой, специальной квалификации или просто не реализуем.

Например графическое задание и генерация торговой стратегии прямо с графика цены, табличное задание паттернов и нахождение скрытых закономерностей временных рядов и т.д. и т.п...
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page404#comment_5278436

Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
  • 2017.06.12
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
 
Ivan Negreshniy:

Поскольку очевидно, что разработчики платформы это уже прорабатывали и оптимизировали, есть визард, шаблоны, библиотеки, наконец ими создана эта тусовка, где собрано достаточно много, разного уровня программистов и их услуги в разнообразных формах доступны широкому кругу пользователей.

Другое дело и ответ - Да, если речь о средствах формализации задач и трансляторе программного кода, который вручную не возможно создать за адекватное время или он требует высокой, специальной квалификации или просто не реализуем.

Например графическое задание и генерация торговой стратегии прямо с графика цены, табличное задание паттернов и нахождение скрытых закономерностей временных рядов и т.д. и т.п...
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page404#comment_5278436

Ivan, вы хоть раз писали в СД? Я пишу довольно часто и есть ощущение, что ребята из СД вообще реально не торгуют. Чистые теоретики своего дела.

Не нужно никому ничего выдумывать и оптимизировать, достаточно вовремя выполнять поставленные задачи. А генеральная задача у MQ одна -  продать платформу как можно большему количеству ДЦ.

Если не согласны, дайте ссылку хоть на одно сообщение с форума, которое начиналось бы примерно так: "я разработчик МТ5, хочу предложить следующию фишку...  "

 
Alexey Volchanskiy:

Ivan, вы хоть раз писали в СД? Я пишу довольно часто и есть ощущение, что ребята из СД вообще реально не торгуют. Чистые теоретики своего дела.

Не нужно никому ничего выдумывать и оптимизировать, достаточно вовремя выполнять поставленные задачи. А генеральная задача у MQ одна -  продать платформу как можно большему количеству ДЦ.

Если не согласны, дайте ссылку хоть на одно сообщение с форума, которое начиналось бы примерно так: "я разработчик МТ5, хочу предложить следующию фишку...  "

Приблизительно такая же задача стоит и у каждого трейдера при торговле на рынке и у вас, т.к. в топике говорите о покупателях, поэтому речь не о выдумывании и разногласиях, а о стратегии решения этой задачи, которая одних может привести к прибыли, а других к убыткам...

 
Ivan Negreshniy:

Приблизительно такая же задача стоит и у каждого трейдера при торговле на рынке и у вас, т.к. в топике говорите о покупателях, поэтому речь не о выдумывании и разногласиях, а о стратегии решения этой задачи, которая одних может привести к прибыли, а других к убыткам...


Блин, опять водянистая бессмысленная вода. 

 
Alexey Volchanskiy:

Блин, опять водянистая бессмысленная вода. 

Если вы не поняли смысла сообщения, то это еще не значит, что его там нет, возможно просто за спешкой написания у вас нет времени внимательно читать, по типу "чукча не читатель"(c).

Тем не менее я не обязан вам подробно растолковывать, что выполнять все ваши задания в СД и кормить вашу семью, это не генеральная задача MQ, при этом я не обязан переходить на вашу терминологию, про девочек и компот, ведь тут не форум для домохозяек...

 

*****     Подскажите как разобраться во всех параметрах советника ? Стопы по горизонтали и вертикали . профиты так же по горизонтали и вертикали . И что такое    magik ? Что означают цифры в окошке напротив ?

 
Zvezdochet:

*****     Подскажите как разобраться во всех параметрах советника ? Стопы по горизонтали и вертикали . профиты так же по горизонтали и вертикали . И что такое    magik ? Что означают цифры в окошке напротив ?

Когда открываем советником или скриптом ордер, то можем дать ему признак в виде целого числа - magic. По нему можно, если нужно, отличить ордера, установленные данным советником. Если ордера открываются вручную - они имеют нулевой магик. Магик нужен, если советник открывает сделки на разных инструментах (Symbol) или одновременно ведется ручная торговля, или одновременно работают более 1 советника. Если советник один и ручная торговля будет отсутствовать - магик излишество. Или если разные советники на разных инструментах - они определят свои ордера по Symbol. Окошко напротив чего?
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