Идеи для торговых експертов (роботов)

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Привет форумчане! Кто готов поделиться интересными торговыми системами взамен на написание робота по этой же системе? Если таковы найдутся тогда жду сообщений в личку!

...и да, я понимаю что сейчас начнутся "поучительные речи" типа "че ты гонишь, никто тебе не даст свою кормушку" и т.д. Просьба не тратить свое и мое время на подобные высказывания...

 
Maksim Neimerik:

Привет форумчане! Кто готов поделиться интересными торговыми системами взамен на написание робота по этой же системе? Если таковы найдутся тогда жду сообщений в личку!

...и да, я понимаю что сейчас начнутся "поучительные речи" типа "че ты гонишь, никто тебе не даст свою кормушку" и т.д. Просьба не тратить свое и мое время на подобные высказывания...

Тема публичная, соответственно в личку - ни ни.

Готовы к написанию по одному индикатору, ТС сеточная.

Все коды публичные, и в открытом виде выкладывать в этой ветке.

Готовы взяться, и довести работу до конца?

 
Vitaly Muzichenko:

Тема публичная, соответственно в личку - ни ни.

Готовы к написанию по одному индикатору, ТС сеточная.

Все коды публичные, и в открытом виде выкладывать в этой ветке.

Готовы взяться, и довести работу до конца?

Чувствую подвох))) Вы же сами программист... видать че то ЭДАКОЕ придумали?
 
Maksim Neimerik:
Чувствую подвох))) Вы же сами программист... видать че то ЭДАКОЕ придумали?

Подвоха нет, так-же как и времени на написание. Открыто несколько вкладок с индикаторами уже более двух месяцев, всё хочу попробовать на них сделать советник, но со временем косяк. По мере написания советников, вкладки будут закрываться)


Вот один из индикаторов

 

Привет!

Если изучить график, то есть паттерны разворотов.


 
Vitaly Muzichenko:

Подвоха нет, так-же как и времени на написание. Открыто несколько вкладок с индикаторами уже более двух месяцев, всё хочу попробовать на них сделать советник, но со временем косяк. По мере написания советников, вкладки будут закрываться)

Вот один из индикаторов

Индикатор №2

В общем есть над чем поработать, было-бы желание)

 

EURUSD 


 
Maksim Neimerik:

Привет форумчане! Кто готов поделиться интересными торговыми системами взамен на написание робота по этой же системе?

Имхо, интересная идея робота, который сам разрабатывает стратегию и в последующем по ней торгует. Основа ML.

Один из таких роботов уже создан Maxim Dmitrievsky на основе нейрона Решетова (статья на MQL), и, я так понимаю, уже реально работает. Подробности Максим описал в теме Машинное обучение в трейдинге: теория и практика 

Имхо, этим направление действительно интересно и им стоит заниматься.

 
Yuriy Asaulenko:

Имхо, интересная идея робота, который сам разрабатывает стратегию и в последующем по ней торгует. Основа ML.

Один из таких роботов уже создан Maxim Dmitrievsky на основе нейрона Решетова, и, я так понимаю, уже реально работает. Подробности Максим описал в теме Машинное обучение в трейдинге: теория и практика 

Имхо, этим направление действительно интересно и им стоит заниматься.


всё,  нам денег не оставят тогда.... шабаш..

 
Alexander Ivanov:

всё,  нам денег не оставят тогда.... шабаш..

Если еще оставили, то и дальше беспокоиться не о чем. Уже сейчас на рынке около 60-80% объемов торгуется роботами.)
 
Yuriy Asaulenko:
Если еще оставили, то и дальше беспокоиться не о чем. Уже сейчас на рынке около 60-80% объемов торгуется роботами.)

оо, уф.. Поэтому очень трудно стало)) 

Раньше движения были более прогнозируемыми. А сейчас папасно всё.

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