Идеи для торговых експертов (роботов)
Привет форумчане! Кто готов поделиться интересными торговыми системами взамен на написание робота по этой же системе? Если таковы найдутся тогда жду сообщений в личку!
...и да, я понимаю что сейчас начнутся "поучительные речи" типа "че ты гонишь, никто тебе не даст свою кормушку" и т.д. Просьба не тратить свое и мое время на подобные высказывания...
Тема публичная, соответственно в личку - ни ни.
Готовы к написанию по одному индикатору, ТС сеточная.
Все коды публичные, и в открытом виде выкладывать в этой ветке.
Готовы взяться, и довести работу до конца?
Тема публичная, соответственно в личку - ни ни.
Готовы к написанию по одному индикатору, ТС сеточная.
Все коды публичные, и в открытом виде выкладывать в этой ветке.
Готовы взяться, и довести работу до конца?
Чувствую подвох))) Вы же сами программист... видать че то ЭДАКОЕ придумали?
Подвоха нет, так-же как и времени на написание. Открыто несколько вкладок с индикаторами уже более двух месяцев, всё хочу попробовать на них сделать советник, но со временем косяк. По мере написания советников, вкладки будут закрываться)
Вот один из индикаторов
Подвоха нет, так-же как и времени на написание. Открыто несколько вкладок с индикаторами уже более двух месяцев, всё хочу попробовать на них сделать советник, но со временем косяк. По мере написания советников, вкладки будут закрываться)
Вот один из индикаторов
Индикатор №2
В общем есть над чем поработать, было-бы желание)
Привет форумчане! Кто готов поделиться интересными торговыми системами взамен на написание робота по этой же системе?
Имхо, интересная идея робота, который сам разрабатывает стратегию и в последующем по ней торгует. Основа ML.
Один из таких роботов уже создан Maxim Dmitrievsky на основе нейрона Решетова (статья на MQL), и, я так понимаю, уже реально работает. Подробности Максим описал в теме Машинное обучение в трейдинге: теория и практика
Имхо, этим направление действительно интересно и им стоит заниматься.
Имхо, интересная идея робота, который сам разрабатывает стратегию и в последующем по ней торгует. Основа ML.
Один из таких роботов уже создан Maxim Dmitrievsky на основе нейрона Решетова, и, я так понимаю, уже реально работает. Подробности Максим описал в теме Машинное обучение в трейдинге: теория и практика
Имхо, этим направление действительно интересно и им стоит заниматься.
всё, нам денег не оставят тогда.... шабаш..
всё, нам денег не оставят тогда.... шабаш..
Если еще оставили, то и дальше беспокоиться не о чем. Уже сейчас на рынке около 60-80% объемов торгуется роботами.)
оо, уф.. Поэтому очень трудно стало))
Раньше движения были более прогнозируемыми. А сейчас папасно всё.
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Привет форумчане! Кто готов поделиться интересными торговыми системами взамен на написание робота по этой же системе? Если таковы найдутся тогда жду сообщений в личку!
...и да, я понимаю что сейчас начнутся "поучительные речи" типа "че ты гонишь, никто тебе не даст свою кормушку" и т.д. Просьба не тратить свое и мое время на подобные высказывания...