Идеи для торговых експертов (роботов) - страница 7
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Я помню такая фигня была когда я скачивал из интернета какой либо индикатор .Но я тогда его просто в МТ 4 закидывал в папку ИНДИКАТОР и после перезагрузки МТ4 сама " расшифровывала " индикатор и он появлялся в " индикаторах " в виде названия и спокойно присоединялся на график . А сейчас хотел так сделать - скопировать всё в кучу и воткнуть в папку Experts ? Как с этим бороться ??
Так и сейчас сделайте, и будет всё работать в тестере и на графике.
Я помню такая фигня была когда я скачивал из интернета какой либо индикатор .Но я тогда его просто в МТ 4 закидывал в папку ИНДИКАТОР и после перезагрузки МТ4 сама " расшифровывала " индикатор и он появлялся в " индикаторах " в виде названия и спокойно присоединялся на график . А сейчас хотел так сделать - скопировать всё в кучу и воткнуть в папку Experts ? Как с этим бороться ??
Если вам прислали експерт тогда закидываете в папку експертс, а если индикатор - соответственно в индикаторс... где именно вы запутались?
Короче скачал и в загрузках какая то эмблема " Е " как у интернет эксплоера ( я чо то там нажал " открыть с помощью интернет эксплоера " . ) Эту эмблему " Е " я вырезать нажал и потом вствить в експертс . Теперь жду . пока тишина ........фиг его знает....в правом верхнем углу эксперт мне улыбается .Исполнитель сказал что зачит что он работает .я говорю а чо ничё не делает ? Исполнитель пишет ситуация не настала для сделки ( верить или нет .....? ) пишет чтоб я советник прогнал через тестер стратегий .Чтобы понять правильно ли он работает .А я в этом не в зуб ногой . Не знаю чо делать .
Почитать эту тему, но а если кратко, то сначала пройдите обучение, а потом уже всё остальное
https://www.mql5.com/ru/forum/212231
Исполнитель пишет ситуация не настала для сделки ( верить или нет .....? )
Может просто проверить работу онлайн, если тестером не умеете пользоваться? По вашему же заданию писался эксперт!
Короче скачал и в загрузках какая то эмблема " Е " как у интернет эксплоера ( я чо то там нажал " открыть с помощью интернет эксплоера " . ) Эту эмблему " Е " я вырезать нажал и потом вствить в експертс . Теперь жду . пока тишина ........фиг его знает....в правом верхнем углу эксперт мне улыбается .Исполнитель сказал что зачит что он работает .я говорю а чо ничё не делает ? Исполнитель пишет ситуация не настала для сделки ( верить или нет .....? ) пишет чтоб я советник прогнал через тестер стратегий .Чтобы понять правильно ли он работает .А я в этом не в зуб ногой . Не знаю чо делать .
team viewer Не в зуб ногой што это ??? Я в советнике нажимаю " РАЗРЕШИТЬ ТОРГОВАТЬ " но оно слетает http://c2n.me/3MAHCxd
Может просто проверить работу онлайн, если тестером не умеете пользоваться? По вашему же заданию писался эксперт!
http://c2n.me/3MAHCxd Не могу в онлайне проверить . У меня слетает почему то галочка РАЗРЕШИТЬ СОВЕТНИКУ ТОРГОВАТЬ
http://c2n.me/3MAHCxd Не могу в онлайне проверить . У меня слетает почему то галочка РАЗРЕШИТЬ СОВЕТНИКУ ТОРГОВАТЬ
Вот что нужно включить, и только после(!) этого ставить советник на график.