Идеи для торговых експертов (роботов) - страница 7

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Zvezdochet:
Я помню такая фигня была когда я  скачивал из интернета какой либо индикатор .Но я тогда его просто в МТ 4 закидывал в папку ИНДИКАТОР   и после перезагрузки МТ4 сама " расшифровывала " индикатор  и он  появлялся в " индикаторах " в виде названия и спокойно присоединялся на график . А сейчас хотел так сделать - скопировать всё в кучу и воткнуть в папку Experts ? Как с этим бороться ??

Так и сейчас сделайте, и будет всё работать в тестере и на графике.

 
Zvezdochet:
Я помню такая фигня была когда я  скачивал из интернета какой либо индикатор .Но я тогда его просто в МТ 4 закидывал в папку ИНДИКАТОР   и после перезагрузки МТ4 сама " расшифровывала " индикатор  и он  появлялся в " индикаторах " в виде названия и спокойно присоединялся на график . А сейчас хотел так сделать - скопировать всё в кучу и воткнуть в папку Experts ? Как с этим бороться ??

Если вам прислали експерт тогда закидываете в папку експертс, а если индикатор - соответственно в индикаторс... где именно вы запутались?

 
Короче скачал и в загрузках  какая то эмблема " Е "  как у интернет эксплоера ( я чо то там нажал " открыть с помощью интернет эксплоера " .     )  Эту эмблему " Е " я вырезать нажал и потом вствить в експертс . Теперь жду . пока тишина ........фиг его знает....в правом верхнем углу эксперт мне улыбается .Исполнитель сказал что зачит что он работает .я говорю а чо ничё не делает ? Исполнитель пишет ситуация не настала для сделки ( верить или нет .....?  ) пишет  чтоб я советник прогнал через тестер стратегий .Чтобы понять правильно ли он  работает .А я в этом не  в зуб ногой . Не знаю чо делать .
 
Zvezdochet:
Короче скачал и в загрузках  какая то эмблема " Е "  как у интернет эксплоера ( я чо то там нажал " открыть с помощью интернет эксплоера " .     )  Эту эмблему " Е " я вырезать нажал и потом вствить в експертс . Теперь жду . пока тишина ........фиг его знает....в правом верхнем углу эксперт мне улыбается .Исполнитель сказал что зачит что он работает .я говорю а чо ничё не делает ? Исполнитель пишет ситуация не настала для сделки ( верить или нет .....?  ) пишет  чтоб я советник прогнал через тестер стратегий .Чтобы понять правильно ли он  работает .А я в этом не  в зуб ногой . Не знаю чо делать .

Почитать эту тему, но а если кратко, то сначала пройдите обучение, а потом уже всё остальное

https://www.mql5.com/ru/forum/212231

Пожелания к ФРИЛАНСУ
Пожелания к ФРИЛАНСУ
  • 2017.07.28
  • www.mql5.com
Столкнулся с заказчиком, который только умеет открывать и закрывать МТ4. нажимать Бай и Селл и запускать советников...
 
Zvezdochet:
Исполнитель пишет ситуация не настала для сделки ( верить или нет .....?  ) 

Может просто проверить работу онлайн, если тестером не умеете пользоваться? По вашему же заданию писался эксперт!

 
Zvezdochet:
Короче скачал и в загрузках  какая то эмблема " Е "  как у интернет эксплоера ( я чо то там нажал " открыть с помощью интернет эксплоера " .     )  Эту эмблему " Е " я вырезать нажал и потом вствить в експертс . Теперь жду . пока тишина ........фиг его знает....в правом верхнем углу эксперт мне улыбается .Исполнитель сказал что зачит что он работает .я говорю а чо ничё не делает ? Исполнитель пишет ситуация не настала для сделки ( верить или нет .....?  ) пишет  чтоб я советник прогнал через тестер стратегий .Чтобы понять правильно ли он  работает .А я в этом не  в зуб ногой . Не знаю чо делать .
Если хотите можно через team viewer пообщаться... 

 
Maksim Neimerik:

team viewer Не в зуб ногой  што это ??? Я в  советнике нажимаю " РАЗРЕШИТЬ ТОРГОВАТЬ "  но  оно слетает http://c2n.me/3MAHCxd

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Evgeny Belyaev:

Может просто проверить работу онлайн, если тестером не умеете пользоваться? По вашему же заданию писался эксперт!

http://c2n.me/3MAHCxd Не могу в онлайне проверить . У меня слетает почему то галочка РАЗРЕШИТЬ СОВЕТНИКУ ТОРГОВАТЬ

9bc04-clip-59kb.png
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Zvezdochet:

http://c2n.me/3MAHCxd Не могу в онлайне проверить . У меня слетает почему то галочка РАЗРЕШИТЬ СОВЕТНИКУ ТОРГОВАТЬ

Вот галку поставил -------слетает http://c2n.me/3MAMKEi
2d1d7-clip-51kb.png
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Вот что нужно включить, и только после(!) этого ставить советник на график.


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