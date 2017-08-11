Идеи для торговых експертов (роботов) - страница 10
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Ого!)) Извини, друг, вижу я не смогу тебе помочь...
Да, уже вижу))
Галя , что ты видишь ? Меня что ли видишь ? Через мою вебкамеру ??
Не, мужик, не пугай меня!! Ты и правда не знаешь что такое скайп?!
Не, мужик, не пугай меня!! Ты и правда не знаешь что такое скайп?!
Скайп - это переговариваются перед веб камерой .Ты же сама написала ДА УЖЕ ВИЖУ вот я и прикинул , что ты видишь меня через мою вебкамеру . Щас кругом говорят , что даже через телевизор следит ЦРУ . А судя по твоим постам в ветках флинанса , ты крутая программистка и я НЕ удивился твоему сообщению ДА УЖЕ ВИЖУ
Чувак полный неадекват!)))
Скайп - это переговариваются перед веб камерой .Ты же сама написала ДА УЖЕ ВИЖУ вот я и прикинул , что ты видишь меня через мою вебкамеру . Щас кругом говорят , что даже через телевизор следит ЦРУ . А судя по твоим постам в ветках флинанса , ты крутая программистка и я НЕ удивился твоему сообщению ДА УЖЕ ВИЖУ
Подвоха нет, так-же как и времени на написание. Открыто несколько вкладок с индикаторами уже более двух месяцев, всё хочу попробовать на них сделать советник, но со временем косяк. По мере написания советников, вкладки будут закрываться)
Вот один из индикаторов
Привет! Вот наброски кода, но не получается почему-то индюк подключить через #resource... Если есть время посмотрите что не так делаю.
Привет! Вот наброски кода, но не получается почему-то индюк подключить через #resource... Если есть время посмотрите что не так делаю.
Спасибо! Сегодня погляжу
Привет! Вот наброски кода, но не получается почему-то индюк подключить через #resource... Если есть время посмотрите что не так делаю.
Посмотрел. Максим, это так заложено в программе, или у меня тестер сломан) ?
Должно быть на всём участке всего 3 сделки по стрелкам
Посмотрел. Максим, это так заложено в программе, или у меня тестер сломан) ?
Должно быть на всём участке всего 3 сделки по стрелкам
Я забыл проверку CountOrders()==0 прописать и он на каждой новой свече открывает ордер, но проблема не в том, а в том что сов не видит индюка (я наверное неправильно в iCustom прописал параметры индикатора).