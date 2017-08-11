Идеи для торговых експертов (роботов) - страница 2
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оо, уф.. Поэтому очень трудно стало))
Раньше движения были более прогнозируемыми. А сейчас папасно всё.
например, на паре NZDUSD M30 жду отскок , минимум до этой линии.
Кто нибудь создайте алгоритм по этой идее.
В ручной торговле норм. А для робота могут быть много ложных сигналов, если не учесть мельчайших параметров паттернов.
Привет!
Если изучить график, то есть паттерны разворотов.
Привет форумчане! Кто готов поделиться интересными торговыми системами взамен на написание робота по этой же системе? Если таковы найдутся тогда жду сообщений в личку!
...и да, я понимаю что сейчас начнутся "поучительные речи" типа "че ты гонишь, никто тебе не даст свою кормушку" и т.д. Просьба не тратить свое и мое время на подобные высказывания...
че ты гонишь, никто тебе не даст свою кормушку
пысы разработка идеи сложнее изучения языка программирования, обмен неравноценный
Подвоха нет, так-же как и времени на написание. Открыто несколько вкладок с индикаторами уже более двух месяцев, всё хочу попробовать на них сделать советник, но со временем косяк. По мере написания советников, вкладки будут закрываться)
Вот один из индикаторов
Думаю стоит поработать с этим индюком (все-таки модератор написал)). Ход работы буду комментировать в этой ветке. Ну и конечно надеюсь на помощь не безразличных людей (если понадобится)))
Думаю стоит поработать с этим индюком (все-таки модератор написал)). Ход работы буду комментировать в этой ветке. Ну и конечно надеюсь на помощь не безразличных людей (если понадобится)))
я надеюсь вы хотя бы на mql5 писать собрались?
че ты гонишь, никто тебе не даст свою кормушку
пысы разработка идеи сложнее изучения языка программирования, обмен неравноценный
я надеюсь вы хотя бы на mql5 писать собрались?
Мутный ты какой-то)))
Ну просто если делать то нормально, не на старье