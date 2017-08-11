Идеи для торговых експертов (роботов) - страница 2

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Alexander Ivanov:

оо, уф.. Поэтому очень трудно стало)) 

Раньше движения были более прогнозируемыми. А сейчас папасно всё.

Эт точно.
 

например, на паре NZDUSD  M30  жду отскок , минимум до этой линии. 

Кто нибудь создайте алгоритм по этой идее. 

В ручной торговле норм. А для робота могут быть много ложных сигналов, если не учесть мельчайших параметров паттернов.


 
Alexander Ivanov:

Привет!

Если изучить график, то есть паттерны разворотов.


Если не ошибаюсь то здесь "внутрение бары", сомневаюсь что их можно серъезно рассмотривать как разворотный паттерн...
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Maksim Neimerik:

Привет форумчане! Кто готов поделиться интересными торговыми системами взамен на написание робота по этой же системе? Если таковы найдутся тогда жду сообщений в личку!

...и да, я понимаю что сейчас начнутся "поучительные речи" типа "че ты гонишь, никто тебе не даст свою кормушку" и т.д. Просьба не тратить свое и мое время на подобные высказывания...

че ты гонишь, никто тебе не даст свою кормушку

пысы разработка идеи сложнее изучения языка программирования, обмен неравноценный

 
Vitaly Muzichenko:

Подвоха нет, так-же как и времени на написание. Открыто несколько вкладок с индикаторами уже более двух месяцев, всё хочу попробовать на них сделать советник, но со временем косяк. По мере написания советников, вкладки будут закрываться)


Вот один из индикаторов

Думаю стоит поработать с этим индюком (все-таки модератор написал)). Ход работы буду комментировать в этой ветке. Ну и конечно надеюсь на помощь не безразличных людей (если понадобится)))

[Удален]  
Maksim Neimerik:

Думаю стоит поработать с этим индюком (все-таки модератор написал)). Ход работы буду комментировать в этой ветке. Ну и конечно надеюсь на помощь не безразличных людей (если понадобится)))


я надеюсь вы хотя бы на mql5 писать собрались?
 
Maxim Dmitrievsky:

че ты гонишь, никто тебе не даст свою кормушку

пысы разработка идеи сложнее изучения языка программирования, обмен неравноценный

Ну епта... просил же...
 
Maxim Dmitrievsky:

я надеюсь вы хотя бы на mql5 писать собрались?
Мутный ты какой-то)))
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Maksim Neimerik:
Мутный ты какой-то)))
Ну просто если делать то нормально, не на старье
 
Maxim Dmitrievsky:
Ну просто если делать то нормально, не на старье
Система есть?
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