Склейка для фьючей WTI (Light Sweet Crude Oil)
Добрый день!
В общем нужно прогнать стратегию (советник для МТ5) на истории хотя бы 1 год, но со склейками как-то туго у моего брокера (AMP) короче ее нет.
Может есть брокеры, которые тоже поддерживают МТ5 и у них есть склейки фьючей нефти лайт (Light Sweet Crude Oil)? подскажите пожалуйста!
И сразу второй вопрос: Можно ли склеить контракты вручную и использовать этот вариант для тестирования советника?
У АМР в символах в истекших фьчерсах доступны контракты за последние 8 месяце, каждый контракт имеет ликвидный участок около 1 месяца, и того 8 контрактов.
Здравствуйте! Сам не пробовал, но чисто теоретически должно работать. Тестер позволяет проводить мультивалютное тестирование. Алгоритм для тестера такой:
- В коде эксперта при старте добавляем в обзор рынка все контракты за 8 месяцев (или по очереди - как вам больше нравится). Открываем по ним графики.
- С каждого графика отправляем в эксперта события нового тика или нового бара, смотря что нужно (см. как тут).
- В эксперте жестко прописываем время перехода с одного контракта на другой.
ЗЫ: реализация такого алгоритма займет время (по мне ни один день, а то и пару недель). Лучше напишите виртуальный торговый модуль и запустите эксперта в торговлю на реальном счете. По результатом будет понятно стоит его включать в реальную торговлю или нет.
Добрый день!
В общем нужно прогнать стратегию (советник для МТ5) на истории хотя бы 1 год, но со склейками как-то туго у моего брокера (AMP) короче ее нет.
Может есть брокеры, которые тоже поддерживают МТ5 и у них есть склейки фьючей нефти лайт (Light Sweet Crude Oil)? подскажите пожалуйста!
И сразу второй вопрос: Можно ли склеить контракты вручную и использовать этот вариант для тестирования советника?
У АМР в символах в истекших фьчерсах доступны контракты за последние 8 месяце, каждый контракт имеет ликвидный участок около 1 месяца, и того 8 контрактов.
Склеивать это неправильно. Как в реальной торговли вы хотите склеить торговлю? Правильнее закрыть сделку по старому фьючерсу и открыть новую. При желании это не проблема, на ммвб всё прекрасно работает и тестируется, посмотрите здесь.
Здравствуйте! Сам не пробовал, но чисто теоретически должно работать. Тестер позволяет проводить мультивалютное тестирование. Алгоритм для тестера такой:
- В коде эксперта при старте добавляем в обзор рынка все контракты за 8 месяцев (или по очереди - как вам больше нравится). Открываем по ним графики.
- С каждого графика отправляем в эксперта события нового тика или нового бара, смотря что нужно (см. как тут).
- В эксперте жестко прописываем время перехода с одного контракта на другой.
ЗЫ: реализация такого алгоритма займет время (по мне ни один день, а то и пару недель). Лучше напишите виртуальный торговый модуль и запустите эксперта в торговлю на реальном счете. По результатом будет понятно стоит его включать в реальную торговлю или нет.
Статью обязательно изучу, примерно понял суть.
Вы имеете ввиду написание алгоритма, который будет управлять оптимизацией и тестированием на нескольких контрактах может занять несколько дней или недель?
Статью обязательно изучу, примерно понял суть.
Вы имеете ввиду написание алгоритма, который будет управлять оптимизацией и тестированием на нескольких контрактах может занять несколько дней или недель?
Да. Переделка эксперта под этот алгоритм. Воспользуйтесь лучше предложением Sergey Chalyshev - оно и быстрее и изящнее...
Склеивать это неправильно. Как в реальной торговли вы хотите склеить торговлю? Правильнее закрыть сделку по старому фьючерсу и открыть новую. При желании это не проблема, на ммвб всё прекрасно работает и тестируется, посмотрите здесь.
Мне нужно провести оптимизацию советника, который использует в торговле индикатор на основе реальных объемов, и мне нужны ликвидные участки торговли, т.е. 1 месяц на одном контракте только подходит для использования, соответственно мне нужен непрерывный ликвидный график длиной 6-8 месяцев.
на скрине 3 контракта, два истекших и один текущий
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Добрый день!
В общем нужно прогнать стратегию (советник для МТ5) на истории хотя бы 1 год, но со склейками как-то туго у моего брокера (AMP) короче ее нет.
Может есть брокеры, которые тоже поддерживают МТ5 и у них есть склейки фьючей нефти лайт (Light Sweet Crude Oil)? подскажите пожалуйста!
И сразу второй вопрос: Можно ли склеить контракты вручную и использовать этот вариант для тестирования советника?
У АМР в символах в истекших фьчерсах доступны контракты за последние 8 месяце, каждый контракт имеет ликвидный участок около 1 месяца, и того 8 контрактов.