Обучение трейдингу у Александра Лукьянова.

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Здравствуйте! Кто-нибудь проходил обучение у Александра Лукьянова? Хочется услышать живой отзыв.
 
Maksim Garkin:
Здравствуйте! Кто-нибудь проходил обучение у Александра Лукьянова? Хочется услышать живой отзыв.
А гугл уже отключили?
 
Vitaly Muzichenko:
А гугл уже отключили?

И так бывает...


[Удален]  
Maksim Garkin:
Здравствуйте! Кто-нибудь проходил обучение у Александра Лукьянова? Хочется услышать живой отзыв.

А Сашке Лукьянову нафига обучать кого-то за деньгу, если предполагается что он что-то умеет, когда он может заработать своим умением. Сашка Лукьянов альтруист.
[Удален]  
Как вообще в трезвом уме можно вестись на эту херню? Вывод-тема либо рекламная, либо от отсутствия малейшего сознания, но если имеется его отсутствие то нафига вообще лезть в рынок.
 
Gorg1983:
Как вообще в трезвом уме можно вестись на эту херню? Вывод-тема либо рекламная, либо от отсутствия малейшего сознания, но если имеется его отсутствие то нафига вообще лезть в рынок.

+100
 

Лукьянов прикольный тип...пожалуй один из немногих если не единственный трейдер который мне симпатизирует и внушает доверие....производит очень хорошее впечатление..

у него все именно по скальпингу...на бирже...для форекса у него ничего нету..

пс: кстати для тех людей кто называет скальпингом любую краткосрочную торговлю особенно рекомендуется... развеять эти иллюзии
 
nowi:

...

пс: кстати для тех людей кто называет скальпингом любую краткосрочную торговлю особенно рекомендуется... развеять эти иллюзии


А что тут развеивать? Кто-то придумал новое определение скальпингу? Ну значит это секта, значит интереса не заслуживает. 

---

Еще один признак секты - когда кто-то использует стандартный термин, ему говорят - нет нет это не то и не так... но как правильно никогда не говорят. Типа да, там скальпинг, но это не тот скальптинг, это совсем другой скальпинг, а твой скальпиг совсем не скальпинг,  совсем неправильный скальпинг... а вот у нас - самый правильный скальпинг, и тольоко мы наем ,что такое скальпинг

 
Dmitry Fedoseev:


А что тут развеивать? Кто-то придумал новое определение скальпингу? Ну значит это секта, значит интереса не заслуживает. 

---

Еще один признак секты - когда кто-то использует стандартный термин, ему говорят - нет нет это не то и не так... но как правильно никогда не говорят. Типа да, там скальпинг, но это не тот скальптинг, это совсем другой скальпинг, а твой скальпиг совсем не скальпинг,  совсем неправильный скальпинг... а вот у нас - самый правильный скальпинг, и тольоко мы наем ,что такое скальпинг


нет, все намного проще чем ты думаешь...никакого нового определения скальпингу нет....есть старое и изначальное определение...то чем он является на самом деле...сейчас это понятие утратило смысл из за того что этот термин употребляют слишком в широком смысле...

скальпинг есть покупка Bid продажа Ask лимитными ордерами с минимальным удержпнием позы ......ВСЕ...в этом весь скальпинг...если ты купил по аску даже на две секунды и перепродал это уже не скальпинг...

тех кто покупает по маркету называют агрессорами...скальперы тогруют против агрессоров...

 
nowi:


нет, все намного проще чем ты думаешь...никакого нового определения скальпингу нет....есть старое и изначальное определение...то чем он является на самом деле...сейчас это понятие утратило смысл из за того что этот термин употребляют слишком в широком смысле...

скальпинг есть покупка Bid продажа Ask лимитными ордерами с минимальным удержпнием позы ......ВСЕ...в этом весь скальпинг...если ты купил по аску даже на две секунды и перепродал это уже не скальпинг...

тех кто покупает по маркету называют агрессорами...скальперы тогруют против агрессоров...


Да да, именно об этом я и пишу - только наше определение истинно и верно, только мы называем скальпингом правильный скальпинг.

Напомнило неославянистов утверждающих, что санскрит произошел от русского языка и даже кхмерский язык произошел от русского. В общем в любой секте вы найдете свои определения давно известных банальностей и горячее утверждение, что только их определения верны и что только они являются носителям и продолжателями истины.

 
Dmitry Fedoseev:


ну и для чего нужна терминология тогда вообще...достаточно одного слова для обозначения всего...

например я стану форексом называть любой вид трейдинга, хоть на бирже хоть на бинарных опционах, даже на ebay... все это форекс отныне..

любому кто с этим будет спорить я приведу такие вот доводы:

"Да да, именно об этом я и пишу - только наше определение истинно и верно, только мы называем скальпингом правильный скальпинг.

Напомнило неославянистов утверждающих, что санскрит произошел от русского языка и даже кхмерский язык произошел от русского. В общем в любой секте вы найдете свои определения давно известных банальностей и горячее утверждение, что только их определения верны и что только они являются носителям и продолжателями истины."

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