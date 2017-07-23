Обучение трейдингу у Александра Лукьянова.
Здравствуйте! Кто-нибудь проходил обучение у Александра Лукьянова? Хочется услышать живой отзыв.
Здравствуйте! Кто-нибудь проходил обучение у Александра Лукьянова? Хочется услышать живой отзыв.
А Сашке Лукьянову нафига обучать кого-то за деньгу, если предполагается что он что-то умеет, когда он может заработать своим умением. Сашка Лукьянов альтруист.
Как вообще в трезвом уме можно вестись на эту херню? Вывод-тема либо рекламная, либо от отсутствия малейшего сознания, но если имеется его отсутствие то нафига вообще лезть в рынок.
+100
Лукьянов прикольный тип...пожалуй один из немногих если не единственный трейдер который мне симпатизирует и внушает доверие....производит очень хорошее впечатление..
у него все именно по скальпингу...на бирже...для форекса у него ничего нету..
...пс: кстати для тех людей кто называет скальпингом любую краткосрочную торговлю особенно рекомендуется... развеять эти иллюзии
А что тут развеивать? Кто-то придумал новое определение скальпингу? Ну значит это секта, значит интереса не заслуживает.
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Еще один признак секты - когда кто-то использует стандартный термин, ему говорят - нет нет это не то и не так... но как правильно никогда не говорят. Типа да, там скальпинг, но это не тот скальптинг, это совсем другой скальпинг, а твой скальпиг совсем не скальпинг, совсем неправильный скальпинг... а вот у нас - самый правильный скальпинг, и тольоко мы наем ,что такое скальпинг
А что тут развеивать? Кто-то придумал новое определение скальпингу? Ну значит это секта, значит интереса не заслуживает.
---
Еще один признак секты - когда кто-то использует стандартный термин, ему говорят - нет нет это не то и не так... но как правильно никогда не говорят. Типа да, там скальпинг, но это не тот скальптинг, это совсем другой скальпинг, а твой скальпиг совсем не скальпинг, совсем неправильный скальпинг... а вот у нас - самый правильный скальпинг, и тольоко мы наем ,что такое скальпинг
нет, все намного проще чем ты думаешь...никакого нового определения скальпингу нет....есть старое и изначальное определение...то чем он является на самом деле...сейчас это понятие утратило смысл из за того что этот термин употребляют слишком в широком смысле...
скальпинг есть покупка Bid продажа Ask лимитными ордерами с минимальным удержпнием позы ......ВСЕ...в этом весь скальпинг...если ты купил по аску даже на две секунды и перепродал это уже не скальпинг...
тех кто покупает по маркету называют агрессорами...скальперы тогруют против агрессоров...
нет, все намного проще чем ты думаешь...никакого нового определения скальпингу нет....есть старое и изначальное определение...то чем он является на самом деле...сейчас это понятие утратило смысл из за того что этот термин употребляют слишком в широком смысле...
скальпинг есть покупка Bid продажа Ask лимитными ордерами с минимальным удержпнием позы ......ВСЕ...в этом весь скальпинг...если ты купил по аску даже на две секунды и перепродал это уже не скальпинг...
тех кто покупает по маркету называют агрессорами...скальперы тогруют против агрессоров...
Да да, именно об этом я и пишу - только наше определение истинно и верно, только мы называем скальпингом правильный скальпинг.
Напомнило неославянистов утверждающих, что санскрит произошел от русского языка и даже кхмерский язык произошел от русского. В общем в любой секте вы найдете свои определения давно известных банальностей и горячее утверждение, что только их определения верны и что только они являются носителям и продолжателями истины.
ну и для чего нужна терминология тогда вообще...достаточно одного слова для обозначения всего...
например я стану форексом называть любой вид трейдинга, хоть на бирже хоть на бинарных опционах, даже на ebay... все это форекс отныне..
любому кто с этим будет спорить я приведу такие вот доводы:
"Да да, именно об этом я и пишу - только наше определение истинно и верно, только мы называем скальпингом правильный скальпинг.
Напомнило неославянистов утверждающих, что санскрит произошел от русского языка и даже кхмерский язык произошел от русского. В общем в любой секте вы найдете свои определения давно известных банальностей и горячее утверждение, что только их определения верны и что только они являются носителям и продолжателями истины."
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