Просто статистика - страница 2

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Alexandr Bryzgalov:

т.е. в данном случае фора(да и биржи в целом) - это игра с не нулевой суммой.

биржа лишь инструмент в другой игре.

Все денежные потоки находятся в пределах пирамиды. Эти денежные потоки направлены вверх. Даже процентщицы ниже самой главной в конце концов теряют деньги - они их тратят на еду и прочее, платят налоги и т.д. Все, кто пользуется деньгами участвуют в этой пирамиде, хотят они этого или нет. Разница только в том, насколько быстро избавляют от денег некоторых из участников пирамиды, кого то очень быстро, а кого то медленнее, но всех.
 
Alexandr Bryzgalov:

Данные брал из сервиса сигналов на текущий момент.

Стата только по тем сигналам, которые видно на витрине.



санёк, а что это за данные, так и не понял
 
Andrey F. Zelinsky:

санёк, а что это за данные, так и не понял

левая колонка - недели

правая - количество счетов с временем жизни указанном в левой колонке

это на текущий момент
 
Alexandr Bryzgalov:

левая колонка - недели

правая - количество счетов с временем жизни указанном в левой колонке

это на текущий момент

Статистика искажена, об этом уже говорил предыдущий оратор Максим. У меня был тут сигнал год назад и работал вполне успешно, но был отключён из-за большого количества сделок, хотя у меня на счёте работает по сей день. Вот такие сигналы вы не берёте в расчёт, а их немало, и они во многом улучшат статистику. 

 

На мой взгляд, статистика вполне правильная.

Как я понимаю, проблема в том, что подписчикам не нужны сигналы с годовой прибыльностью в десятки процентов. Им надо сотни процентов в месяц. А такие сигналы долго не живут.

 
Vitaly Muzichenko:

Статистика искажена, об этом уже говорил предыдущий оратор Максим. У меня был тут сигнал год назад и работал вполне успешно, но был отключён из-за большого количества сделок, хотя у меня на счёте работает по сей день. Вот такие сигналы вы не берёте в расчёт, а их немало, и они во многом улучшат статистику. 

Статистикой лишь хотел показать шансы новичков, которые только пришли на фору и что с ними будет через 2-3 мес. и через 2-3 года.

Ну, и как тут сказали, посчитать(визуально посмотреть) период полураспада толпы трейдеров)

конечно, чем точнее статистика, тем лучше, но суть не меняется: кривая графика с течением времени стремиться к нулю.

 
Alexandr Bryzgalov:

Статистикой лишь хотел показать шансы новичков, которые только пришли на фору и что с ними будет через 2-3 мес. и через 2-3 года.

Ну, и как тут сказали, посчитать(визуально посмотреть) период полураспада толпы трейдеров)

конечно, чем точнее статистика, тем лучше, но суть не меняется: кривая графика с течением времени стремиться к нулю.

Вообще да, если например взять боксеров или других спортсменов, то 100% уходят из спорта рано или поздно. Тоже самое с компаниями, 100% рано или поздно закроется. У всего есть срок жизни, просто у трейдеров из сигналов он такой, у других трейдеров он другой, но итог один. К тому-же держать счет все время у одного брокера не интересно, по мере развития, люди переходят к более хорошим брокерам, если начали со средниньких. Причин на самом деле много. Тут или развиваешься или вылетаешь. И большинство действительно вылетают.
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Alexandr Bryzgalov:

1) у меня такой вывод напрашивается: что-то тут не так, не может же быть так много неудачников )

2) или такой: если все проигрывают, то кто тогда выигрывает )

1) А ты не думал, что кому-то спустя энное время это становится нах не надо?  Не сервисом сигналов mql5 жив человек


2) Выигрывает всегда казино

 
mmmoguschiy-new:
1) А ты не думал, что кому-то спустя энное время это становится нах не надо?  Не сервисом сигналов mt5 жив человек


2) Выигрывает всегда казино

суть не в сигналах(взял ближайший доступный, с возможностью фильтрации), суть в количестве прибыльных(хотя бы держащихся на плаву) счетов, уменьшающемся с течением времени.

если приложишь стату из другого сервиса(типа муфихбук), до будет интересно сравнить.

хотя зачем тебе это надо )

[Удален]  
Alexandr Bryzgalov:

хотя зачем тебе это надо )


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