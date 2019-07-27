Просто статистика - страница 2
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т.е. в данном случае фора(да и биржи в целом) - это игра с не нулевой суммой.
биржа лишь инструмент в другой игре.
Данные брал из сервиса сигналов на текущий момент.
Стата только по тем сигналам, которые видно на витрине.
санёк, а что это за данные, так и не понял
санёк, а что это за данные, так и не понял
левая колонка - недели
правая - количество счетов с временем жизни указанном в левой колонкеэто на текущий момент
левая колонка - недели
правая - количество счетов с временем жизни указанном в левой колонкеэто на текущий момент
Статистика искажена, об этом уже говорил предыдущий оратор Максим. У меня был тут сигнал год назад и работал вполне успешно, но был отключён из-за большого количества сделок, хотя у меня на счёте работает по сей день. Вот такие сигналы вы не берёте в расчёт, а их немало, и они во многом улучшат статистику.
На мой взгляд, статистика вполне правильная.
Как я понимаю, проблема в том, что подписчикам не нужны сигналы с годовой прибыльностью в десятки процентов. Им надо сотни процентов в месяц. А такие сигналы долго не живут.
Статистика искажена, об этом уже говорил предыдущий оратор Максим. У меня был тут сигнал год назад и работал вполне успешно, но был отключён из-за большого количества сделок, хотя у меня на счёте работает по сей день. Вот такие сигналы вы не берёте в расчёт, а их немало, и они во многом улучшат статистику.
Статистикой лишь хотел показать шансы новичков, которые только пришли на фору и что с ними будет через 2-3 мес. и через 2-3 года.
Ну, и как тут сказали, посчитать(визуально посмотреть) период полураспада толпы трейдеров)
конечно, чем точнее статистика, тем лучше, но суть не меняется: кривая графика с течением времени стремиться к нулю.
Статистикой лишь хотел показать шансы новичков, которые только пришли на фору и что с ними будет через 2-3 мес. и через 2-3 года.
Ну, и как тут сказали, посчитать(визуально посмотреть) период полураспада толпы трейдеров)
конечно, чем точнее статистика, тем лучше, но суть не меняется: кривая графика с течением времени стремиться к нулю.
1) у меня такой вывод напрашивается: что-то тут не так, не может же быть так много неудачников )
2) или такой: если все проигрывают, то кто тогда выигрывает )
2) Выигрывает всегда казино
1) А ты не думал, что кому-то спустя энное время это становится нах не надо? Не сервисом сигналов mt5 жив человек
2) Выигрывает всегда казино
суть не в сигналах(взял ближайший доступный, с возможностью фильтрации), суть в количестве прибыльных(хотя бы держащихся на плаву) счетов, уменьшающемся с течением времени.
если приложишь стату из другого сервиса(типа муфихбук), до будет интересно сравнить.
хотя зачем тебе это надо )
хотя зачем тебе это надо )
в яблочко