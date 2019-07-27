Просто статистика - страница 6
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изменения за неделю
сам файл с данными доступен на Я-диск, ссылка в первом посте данной темы.
почему после 161-й недели цифры растут? какие мысли?
почему после 161-й недели цифры растут? какие мысли?
почему после 161-й недели цифры растут? какие мысли?
можно скостить на погрешности выборки.
кстати, фильтр после 200 недель не работает, но и там есть счета от 250 недель
Продолжаю наблюдать за статой сигналов )
Хочу добавить, что много сигналов в сервисе с низким рейтингом(более 5000, кажется на этом значении сигнал становится доступным на витрине) не учитываются в данной статистике.
Но это сигналы с сильной просадкой по балансу, можно сказать на половину слитые.
https://yadi.sk/i/OR7OTgB63HpEvi
за неделю изменений практически нет
на витрине добавилось ~300 новых счетов, или новички пришли или из просадки вышли
думаю что новички т.к. количество скачиваний фри-продуктов(по своим смотрю) незначительно выросло(5-10%) на прошлой неделе
ЗЫ: кстати, свои сигналы тоже ухайдокал, ну ни чего не меняется в этом мире )
https://yadi.sk/i/q8DeWf_u3J726R
https://yadi.sk/i/q8DeWf_u3J726R
слитые не отображаются на витрине, по отсутствии определенного периода без сделок на счете - уходят в архив
с отключенными аналогичная ситуация
1-2 мес это меньше чем шаг шкалы по оси X в 10 недель, т.е. не точность может быть только на первых 10 неделях.
Как вернуть из архива обратно на витрину?