Просто статистика - страница 6

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Alexandr Bryzgalov:

изменения за неделю

сам файл с данными доступен на Я-диск, ссылка в первом посте данной темы.



почему после 161-й недели цифры растут? какие мысли?
 
Andrey F. Zelinsky:

почему после 161-й недели цифры растут? какие мысли?
закрываются висяки ?
 
Andrey F. Zelinsky:

почему после 161-й недели цифры растут? какие мысли?

можно скостить на погрешности выборки.

кстати, фильтр после 200 недель не работает, но и там есть счета от 250 недель


[Удален]  
Роботы ржавеют... Или совершенству нет предела. (шутка) 
Интересно, когда возник сервис сигналов и как трансформировался по времени. 

 

Продолжаю наблюдать за статой сигналов )

Хочу добавить, что много сигналов в сервисе с низким рейтингом(более 5000, кажется на этом значении сигнал становится доступным на витрине) не учитываются в данной статистике.

Но это сигналы с сильной просадкой по балансу, можно сказать на половину слитые.


https://yadi.sk/i/OR7OTgB63HpEvi

Таблица (3) (2).xlsx
Таблица (3) (2).xlsx
  • yadi.sk
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
 

за неделю изменений практически нет

на витрине добавилось ~300 новых счетов, или новички пришли или из просадки вышли

думаю что новички т.к. количество скачиваний фри-продуктов(по своим смотрю) незначительно выросло(5-10%) на прошлой неделе

ЗЫ: кстати, свои сигналы тоже ухайдокал, ну ни чего не меняется в этом мире )

https://yadi.sk/i/q8DeWf_u3J726R

Таблица (3) (2) (1).xlsx
Таблица (3) (2) (1).xlsx
  • yadi.sk
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
 

https://yadi.sk/i/q8DeWf_u3J726R

Таблица (3) (2) (1).xlsx
Таблица (3) (2) (1).xlsx
  • yadi.sk
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
 
Alexandr Bryzgalov:

слитые не отображаются на витрине, по отсутствии определенного периода без сделок на счете - уходят в архив

с отключенными аналогичная ситуация

1-2 мес это меньше чем шаг шкалы по оси X в 10 недель, т.е. не точность может быть только на первых 10 неделях.

Как вернуть из архива обратно на витрину?

 
Интересно было бы продолжение статистики увидеть. Спасибо автору, очень интересно. 
 
Печально, что сейчас сигналы по сроку жизни не отберешь. Думаю что это сделано специально для красивой картинки чтобы не отпугивать потенциальных буратин.
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