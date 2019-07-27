Просто статистика - страница 3
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посмотрел стату по чемпионатам
40-50% участников слили за 3 мес(12-13 недель) больше половины депозита.
не это ли должны были показать(потенциальным брокерам) чемпионаты? )
не это ли должны были показать(потенциальным брокерам) чемпионаты? )
Да ладно, Санек, перегибать уже ни к чему. Ну это же коню понятно что в долгосроке процент зарабатывающих на самом эффективом рынке в не самых эээ эффективных местах будет мизерным.
У некоторых крупных брокеров есть публичная статистика результатов торговли (оптимистичней твоей), чемпы конечно же были с другой целью.
У некоторых крупных брокеров есть публичная статистика результатов торговли (оптимистичней твоей), чемпы конечно же были с другой целью.
да я так, по троллить )
конечно у них оптимистичнее стата будет )
"не ругай слона, не продашь" (с)
Статистика искажена, об этом уже говорил предыдущий оратор Максим. У меня был тут сигнал год назад и работал вполне успешно, но был отключён из-за большого количества сделок, хотя у меня на счёте работает по сей день. Вот такие сигналы вы не берёте в расчёт, а их немало, и они во многом улучшат статистику.
А большое количество сделок это сколько? Просто у меня уже почти 8к за пол года, скора ждать бана?
А с топик стартером согласен. У меня конечно статистика не столь обширна, но она с нескольких сервисов и сигналы я отбираю более тщательно (лидеры рейтинга как правило очень не айс)
И кстати с этим можно жить если придерживаться строгого ММ, например балансировать ММ сигналов на 5% максимальной исторической просадки, отключать при просадке 10%. Кому интересно, есть положительная статистика данного подхода :)
А большое количество сделок это сколько? Просто у меня уже почти 8к за пол года, скора ждать бана?
А с топик стартером согласен. У меня конечно статистика не столь обширна, но она с нескольких сервисов и сигналы я отбираю более тщательно (лидеры рейтинга как правило очень не айс)
И кстати с этим можно жить если придерживаться строгого ММ, например балансировать ММ сигналов на 5% максимальной исторической просадки, отключать при просадке 10%. Кому интересно, есть положительная статистика данного подхода :)
как-то вычисляете сигнал\памм, который должен скоро слить или чисто в лотерею играете?
то что описали это тоже что и обычная торговля валютой: покупать пока растет.
как-то вычисляете сигнал который должен скоро слить или чисто в лотерею играете?
то что описали это тоже что и обычная торговля валютой: покупать пока растет.
Очень просто, я его выключаю если просадка достигла 10% - я просто принимаю убыток :) Это стоплосс для всего сигнала, но поскольку их на счете около 20, то этого порой даже не видно.
Главное чтобы стоп был за хаями, как и в обычной торговле. И да, как и в обычной торговле иногда бьет стопы :) без этого никак. Но в целом наблюдается устойчивый рост.
Очень просто, я его выключаю если просадка достигла 10% - я просто принимаю убыток :) Это стоплосс для всего сигнала, но поскольку их на счете около 20, то этого порой даже не видно.
Главное чтобы стоп был за хаями, как и в обычной торговле. И да, как и в обычной торговле иногда бьет стопы :) без этого никак. Но в целом наблюдается устойчивый рост.
интересный подход получился
Это было бы возможно при наличии сигналов, но их же просто нет на сервисе. Нет не сливающих, достойных для подписки 20-ти сигналов торгующих с разным подходом. По факту вы скорее всего подписаны на те же мартингейлы и противотрендовые усреднители и выигрыш у вас скорее всего просто случайный, хоть и продолжительный.
А я и не говорил, что беру сигналы с MQL :). У меня нет ни одного мартина в портфеле! Есть один мягкий сеточник постоянным лотом, но по умолчанию он выключен в сборке и я не рекомендую его включать. Мартин очень легко увидеть по истории сделок, как правило это закрытие пачки в одно время, хотя бывают и более сложные перекрестные закрытия, но вердикт один - не использовать!
А беру я в основном вот таких товарищей:
И пользуюсь Strategy Quant Analiser для расчета корреляции. С корреляцией более +0.5 не беру, либо уменьшаю вес вдвое.
Проблема тут в рейтинге, хорошие почему то на задворках...
То что с нескольких сервисов это я уже увидел чуть позже. Но я вижу точно такую же ситуацию и в других сервисах, отсутствие реальных сигналов.
Корреляция чего? Ордеров? Так это тоже не поможет, разные входы в позицию совсем не означает разную стратегию. Вот сейчас в одной и той же глубокой просадке совсем не коррелированные по ордерам сигналы.И я не понял, вы сводите купленные сигналы в пул и продаете как свой? И очевидно в курсе, что это считается воровством.
То что с нескольких сервисов это я уже увидел чуть позже. Но я вижу точно такую же ситуацию и в других сервисах, отсутствие реальных сигналов.
Корреляция чего? Ордеров? Так это тоже не поможет, разные входы в позицию совсем не означает разную стратегию. Вот сейчас в одной и той же глубокой просадке совсем не коррелированные по ордерам сигналы.И я не понял, вы сводите купленные сигналы в пул и продаете как свой? И очевидно в курсе, что это считается воровством.
Корреляция стратегий.
Я свожу в пулл стратегий. Если возможно, я договариваюсь с автором, иногда покупаю робота, с зулы идет сигнал. Оферты стараюсь не нарушать. В MQL это нарушение, по этому отсюда трансляций и нет. Вышеуказанный сигнал мне обошелся в 10к $ и его единственный подписчик не я :) Так что юридическую сторону я контролирую и вас то же попрошу попросту не бросаться такими высказываниями не изучив договора оферты поставщика :)