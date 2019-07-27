Просто статистика - страница 7

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Yan Barmin:
Печально, что сейчас сигналы по сроку жизни не отберешь. Думаю что это сделано специально для красивой картинки чтобы не отпугивать потенциальных буратин.

Почему? Сортировка по неделям есть.


 
Yuliya Vinnitskaya:
Интересно было бы продолжение статистики увидеть. Спасибо автору, очень интересно. 

Вполне закономерный результат!  СЛИВАЮТ ВСЕ!!!

Вы заметили, что ВСЕ представленные стратегии для СЕРВИСА "СИГНАЛЫ" относятся к стратегиям скальпинга?...

Поясню некоторые моменты:

1. Скальпинг работает только на чистом компьютере, и копирование сигнала сразу автоматически переводит эти стратегии в убыточные.

2.  На скальпинг закрывают глаза, пока депозит  не выходит за размер 100$..., т.е. с такими объемами он никому не интересен...

3. Механизмы торможения скальпинг-стратегий давно отработаны : задержка исполнения приказов, расширенный спред и т.д. и т.п.   ...


Найдите хотя бы бы одну консервативную стратегию в СИГНАЛАХ для нормального конструктивного разговора...

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