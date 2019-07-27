Просто статистика - страница 7
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Печально, что сейчас сигналы по сроку жизни не отберешь. Думаю что это сделано специально для красивой картинки чтобы не отпугивать потенциальных буратин.
Почему? Сортировка по неделям есть.
Интересно было бы продолжение статистики увидеть. Спасибо автору, очень интересно.
Вполне закономерный результат! СЛИВАЮТ ВСЕ!!!
Вы заметили, что ВСЕ представленные стратегии для СЕРВИСА "СИГНАЛЫ" относятся к стратегиям скальпинга?...
Поясню некоторые моменты:
1. Скальпинг работает только на чистом компьютере, и копирование сигнала сразу автоматически переводит эти стратегии в убыточные.
2. На скальпинг закрывают глаза, пока депозит не выходит за размер 100$..., т.е. с такими объемами он никому не интересен...
3. Механизмы торможения скальпинг-стратегий давно отработаны : задержка исполнения приказов, расширенный спред и т.д. и т.п. ...
Найдите хотя бы бы одну консервативную стратегию в СИГНАЛАХ для нормального конструктивного разговора...