Просто статистика - страница 5

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Andrey Khatimlianskii:

Скорее всего, статистика намного хуже.

Потому что среди доступных сейчас на витрине нет огромного количества слитых и отключенных сигналов.
За динамикой можно было бы понаблюдать, если делать такой срез каждый день и учитывать кол-во новых счетов в каждой группе.

то что слитые не показываются облегчает сбор статистики, по держащимся на плаву.

о регулярном срезе тоже думал, может продолжу раз в 1-2 недели делать подобный срез.

 
Alexandr Bryzgalov:

то что слитые не показываются облегчает сбор статистики, по держащимся на плаву.

о регулярном срезе тоже думал, может продолжу раз в 1-2 недели делать подобный срез.


Есть такое понятие как "репрезентативная выборка".

Есть слитые сигналы, которые не отключены. Есть отключенные неслитые сигналы.

В пределах погрешности -- ежедневный срез даст теже цифры (итоговые), что и недельный срез.

 
Andrey F. Zelinsky:


Есть такое понятие как "репрезентативная выборка".

Есть слитые сигналы, которые не отключены. Есть отключенные неслитые сигналы.

В пределах погрешности -- ежедневный срез даст теже цифры (итоговые), что и недельный срез.

слитые не отображаются на витрине, по отсутствии определенного периода без сделок на счете - уходят в архив

с отключенными аналогичная ситуация

1-2 мес это меньше чем шаг шкалы по оси X в 10 недель, т.е. не точность может быть только на первых 10 неделях.

 
Andrey Khatimlianskii:
Откуда там эквити? Закачиваются тики по всем торгуемым инструментам?
Каждый инструмент прогоняется отдельно, затем результаты склеиваются. Погрешность при этом безусловно есть, но приемлемая.
 
Aleksei Radchenko:
Каждый инструмент прогоняется отдельно, затем результаты склеиваются. Погрешность при этом безусловно есть, но приемлемая.

В каком виде результаты? Отчеты тестера? Так там нет эквити.

Или пишется какой-то свой файл с состоянием счета каждую минуту, а потом склеиваются именно эти файлы?

 
Alexandr Bryzgalov:

то что слитые не показываются облегчает сбор статистики, по держащимся на плаву.

о регулярном срезе тоже думал, может продолжу раз в 1-2 недели делать подобный срез.

Это прекрасно, что облегчает. Но сильно ее искажает.

Мне почему-то кажется, что слитых и удаленных сигналов на несколько порядков больше, чем мирно ушедших в архив или оставшихся на витрине.

То есть за 10 недель сливается не 2 000 счетов, а 20 000, но 18 000 удаляется, и в статистику не попадает.

 
Andrey Khatimlianskii:

В каком виде результаты? Отчеты тестера? Так там нет эквити.

Или пишется какой-то свой файл с состоянием счета каждую минуту, а потом склеиваются именно эти файлы?


Пишется потиковый граф. Сейчас все переделываю на C#. Чтобы тестить сразу все инструменты и портфель, а то порой погрешность при склейке набегает...

Если будет интересно, могу выложить то что получится в свободный доступ.

 
Aleksei Radchenko:


Пишется потиковый граф. Сейчас все переделываю на C#. Чтобы тестить сразу все инструменты и портфель, а то порой погрешность при склейке набегает...

Если будет интересно, могу выложить то что получится в свободный доступ.

Конечно, кидайте. Будет полезно.
 

изменения за неделю

сам файл с данными доступен на Я-диск https://yadi.sk/i/HI8dy-6U3HUD64


Таблица (3).xlsx
Таблица (3).xlsx
  • yadi.sk
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
 
Alexandr Bryzgalov:

изменения за неделю

сам файл с данными доступен на Я-диск, ссылка в первом посте данной темы.


Александр, классная  идея  фиксировать скриншотами.
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