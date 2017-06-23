Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1595: доступ к ценовой истории - страница 9
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Обновления вообще-то не затрагивают ни чарты, ни профили.
Я не первый раз сталкиваюсь с ситуацией, когда при обновлении или переключении к другому серверу из профиля слетают начисто индикаторы и советники. В итоге профиль становиться девственно чистым. Я даже где-то писал и просил - при ошибках НЕ УДАЛЯТЬ из профиля записанные параметры советников.
Но имеем то, что имеем: не редка ситуация, когда после обновления советники вываливаются на инициализации или вообще вылетают. В итоге они также ВЫЧИЩАЮТСЯ из профиля и, как ранее говорил, профиль становится девственно чистым - в нём не остаётся и следа от настроек советников.
Поэтому я проста стал защищаться - создаю копию профиля и когда советники при обновлении вылетают - просто копирую из сохранённого профиля файлы графиков в текущий профиль. Я так уже привык и это намного безопаснее и нервы бережёт.
вот такой глюк произошел неделю назад.
только сейчас зашел на сервер увидел
при чем это только на 1 терминале
на втором том же все ок
в журнале:
при попытке удалить:
вот такой глюк произошел неделю назад.
только сейчас зашел на сервер увидел
Проверьте детально права на каталоги. Вполне возможно, что права были переопределены явно/неявно пользователем или были попытки управления правами после переключения аккаунта пользователя в Windows. Кроме того, может влиять ранее расставленные хардлинки, у которых точка привязки пропала.
Терминал не управляет и не выставляет права на рабочие каталоги.
Я не первый раз сталкиваюсь с ситуацией, когда при обновлении или переключении к другому серверу из профиля слетают начисто индикаторы и советники. В итоге профиль становиться девственно чистым. Я даже где-то писал и просил - при ошибках НЕ УДАЛЯТЬ из профиля записанные параметры советников.
Но имеем то, что имеем: не редка ситуация, когда после обновления советники вываливаются на инициализации или вообще вылетают. В итоге они также ВЫЧИЩАЮТСЯ из профиля и, как ранее говорил, профиль становится девственно чистым - в нём не остаётся и следа от настроек советников.
Поэтому я проста стал защищаться - создаю копию профиля и когда советники при обновлении вылетают - просто копирую из сохранённого профиля файлы графиков в текущий профиль. Я так уже привык и это намного безопаснее и нервы бережёт.
Если вы меняете полностью информационное окружение И ваши эксперты/индикаторы во время инициализации OnInit самостоятельно решают "ну все, нужных данных мне нет, я отказываюсь работать", то конечно они будут удалены с графика.
Например, сидите на форексном аккаунте, потом переключаетесь на счет вообще без форекса, то часть ваших(не ваших, не важно) экспертов могут решить, что окружение не подходит и надо удалять себя через возврат значения, отличного от INIT_SUCCEEDED.
Так что терминал все верно делает. Эксперт заявил о несовместимости и поэтому его удалили с графика.
Обновление тут не причем. Оно не затрагивает ни чартов, ни каких-либо конфигов.
Всем привет. У меня в новом билде 1596, стало вылетать предупреждение которого раньше не было - expression has no effect
Компилятор ругается когда создаю объект класса, без записи возвращаемого указателя, оператором new
На работу не влияет, но видеть эти многочисленные предупреждения не приятно, может можно что то сделать с этим?
Всем привет. У меня в новом билде 1596, стало вылетать предупреждение которого раньше не было - expression has no effect
Компилятор ругается когда создаю объект класса, без записи возвращаемого указателя, оператором new
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Koldun Zloy, 2017.04.25 11:06
Здесь есть куда возвращать указатель, в входной параметр метода, а если просто создавать объект типа new CLASS(), то вылетает предупреждение!
expression has no effect
Раз вы указатель не сохраняете, значит и объект не используете потом, объект был создан зря. Варнинг об этом и говорит, он прав. Закоментируйте ту строку в коде.
Раз вы указатель не сохраняете, значит и объект не используете потом, объект был создан зря. Варнинг об этом и говорит, он прав. Закоментируйте ту строку в коде.
У меня объект сохраняет сам себя в конструкторе. Такова моя архитектура кода.
Сделана защита от дурака, что бы избежать утечек на этапе написания.
Если у вас свой велосипед и ему мешает warning - придется писать примерно так:
CBuySend* tmpVar = new CBuySend (..........);