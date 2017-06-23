Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1595: доступ к ценовой истории - страница 10
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Сделана защита от дурака, что бы избежать утечек на этапе написания.
Если у вас свой велосипед и ему мешает warning - придется писать примерно так:
Да видимо все таки придется перетряхивать весь код. Спасибо
У меня возникла ещё проблемка с тестером стратегий в последнем билде терминала (1596). Может быть эта проблема и раньше была, не знаю, столкнулся только счас.
Советник в тестере открывает позицию на первом баре новой недели, но цена исполнения получается почему-то не текущая, а close с прошлой недели. В случае если на выходных был гэп - разница цен очень велика. Вот посмотрите на скриншот, советник открывает позицию в понедельник, и закрывает во вторник, логика советника очень проста, чисто ради теста. На скриншоте например хорошо виден гэп на eurusd 24 апреля - цена исполнения почему-то получилась с предыдущей пятницы. Хотя судя по истории баров - даже спред был небольшим, такое большое проскальзывание невозможно.
Тестировал на MetaQuotes-Demo, в режиме реальных тиков, D1, хедж счёт, с января 2016 по сегодня.
Тут на скрине много таких ситуаций когда цена открытия позиции после гэпа явно берётся не текущая, а с прошлой недели до гэпа.
Мне кажется в тестере что-то не работает.
скажите, почему выражение:
выводит в журнал такую запись:
значения:
в то время как:
выводит как положено 0.0
Я не первый раз сталкиваюсь с ситуацией, когда при обновлении или переключении к другому серверу из профиля слетают начисто индикаторы и советники. В итоге профиль становиться девственно чистым. Я даже где-то писал и просил - при ошибках НЕ УДАЛЯТЬ из профиля записанные параметры советников.
Но имеем то, что имеем: не редка ситуация, когда после обновления советники вываливаются на инициализации или вообще вылетают. В итоге они также ВЫЧИЩАЮТСЯ из профиля и, как ранее говорил, профиль становится девственно чистым - в нём не остаётся и следа от настроек советников.
Поэтому я проста стал защищаться - создаю копию профиля и когда советники при обновлении вылетают - просто копирую из сохранённого профиля файлы графиков в текущий профиль. Я так уже привык и это намного безопаснее и нервы бережёт.
Вчера столкнулся с такой ситуацией,
что я смог заметить - когда закрываешь терминал, и он виснет (не известная причина) - то собственно после перегрузки - загружается прошлый профиль терминала.
Или когда ребенок нажимает кнопку выключния питания - и все терминалы закрываются принудительно!
после загрузки - загружается профиль, но с непоследними сохраненными данными.
скажите, почему выражение:
выводит в журнал такую запись:
в то время как:
выводит как положено 0.0
Не воспроизводится на 1596 билде (другого нет под рукой). Проверьте свой код
РЕШЕНО: Я два раза обьявил тип переменной.
Спасибо.
билд 1596
функция расчета убытка по балансу в процентах.
Баланс поставил 100 000 и убыток в 2 доллара () в процентах 0,002 %
но вот незадача, на график в Label выводится непонятная цифра.
при чем в МТ4 - та же самая формула, все одинаково, но выводится нормально.
журнал:
на график вывожу уже полученную строку:
получаю:
в комментарий та же цифра выводится:
Comment(s_211);
Спасибо.
билд 1596
функция расчета убытка по балансу в процентах.
Баланс поставил 100 000 и убыток в 2 доллара () в процентах 0,002 %
но вот незадача, на график в Label выводится непонятная цифра.
при чем в МТ4 - та же самая формула, все одинаково, но выводится нормально.
журнал:
на график вывожу уже полученную строку:
получаю:
в комментарий та же цифра выводится:
Пожалуйста предоставьте минимальный код, который можно запустить. Не отрывки, а целостный файл, с минимум кода и в котором можно увидеть данную ошибку.
Пожалуйста предоставьте минимальный код, который можно запустить. Не отрывки, а целостный файл, с минимум кода и в котором можно увидеть данную ошибку.