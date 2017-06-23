Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1595: доступ к ценовой истории - страница 5

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Как-то выборочно проблемы создаются...


 
Alexey Viktorov:

Как-то выборочно проблемы создаются...


А в чем именно проблема?

Не идет расчет на клауд сервере? А что в логах тестера?

 
Alexey Da:

А в чем именно проблема?

Не идет расчет на клауд сервере? А что в логах тестера?

Я наоборот хотел сказать, что не у всех проблемы. И скрин привёл что всё работает...
 

У меня виснет программа (окно) Starategy Tester  Agent под Windows 10,

когда тестирую в отладчике на исторических данных (Ctrl+F5),

после сегодняшнего обновления до 1595 версии (Открытие, демо-счёт).


Точно несколько раз зависание повторилось в момент перехода котировок на следующий день (или около этого события, не знаю),

но такое случалось не в первый день (дни) от начала тестирования. Перезагрузка не помогла.

 
у меня всё работает, и терминал и тестер. вообще нет проблем
 

мой вопрос уже далеко позади ))

что означает выделение красным цветом:


 
После обновления 1595 перестал работать оптимизатор. При этом Tester Agent в процессах есть а вывода в МТ нет. Что ни так?
 
Konstantin:

мой вопрос уже далеко позади ))

что означает выделение красным цветом:


Ваш вопрос не остался незамеченным. Исправления будут, ждите.

 
alex17127:
После обновления 1595 перестал работать оптимизатор. При этом Tester Agent в процессах есть а вывода в МТ нет. Что ни так?

Подробнее надо, что значит "вывода в МТ нет"?

Приложите логи тестера.

 
Alexey Da:

Ваш вопрос не остался незамеченным. Исправления будут, ждите.


так, а что это такое вообще? я там ошибок не увидел, просто увидел закраску цветом и поинтересовался ))
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