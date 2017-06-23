Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1595: доступ к ценовой истории - страница 5
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Как-то выборочно проблемы создаются...
Как-то выборочно проблемы создаются...
А в чем именно проблема?
Не идет расчет на клауд сервере? А что в логах тестера?
А в чем именно проблема?
Не идет расчет на клауд сервере? А что в логах тестера?
У меня виснет программа (окно) Starategy Tester Agent под Windows 10,
когда тестирую в отладчике на исторических данных (Ctrl+F5),
после сегодняшнего обновления до 1595 версии (Открытие, демо-счёт).
Точно несколько раз зависание повторилось в момент перехода котировок на следующий день (или около этого события, не знаю),
но такое случалось не в первый день (дни) от начала тестирования. Перезагрузка не помогла.
мой вопрос уже далеко позади ))
что означает выделение красным цветом:
мой вопрос уже далеко позади ))
что означает выделение красным цветом:
Ваш вопрос не остался незамеченным. Исправления будут, ждите.
После обновления 1595 перестал работать оптимизатор. При этом Tester Agent в процессах есть а вывода в МТ нет. Что ни так?
Подробнее надо, что значит "вывода в МТ нет"?
Приложите логи тестера.
Ваш вопрос не остался незамеченным. Исправления будут, ждите.
так, а что это такое вообще? я там ошибок не увидел, просто увидел закраску цветом и поинтересовался ))