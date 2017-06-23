Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1595: доступ к ценовой истории - страница 11
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Выше прикрепил.
Сначала исправьте предупреждения:
Сначала исправьте предупреждения:
спасибо. я совсем забыл...... :-)
я ленивый, не обращайте внимания...... не могу побороть лень. Это моя проблема..... .
Во мне живут два человека. Один из них давит ленью, второй давит идеями....
спасибо. я совсем забыл...... :-)
я ленивый, не обращайте внимания...... не могу побороть лень. Это моя проблема..... .
"Ленивый - значит умный" :).
Ничего, бывает. Потом сообщите о результате?
Ничего, бывает. Потом сообщите о результате?
да все ок. :-)
я два раза обьявил переменные.
TESTDoubleTostring
У меня всё норм, билд 1596
У меня всё норм, билд 1596
да теперь все ок. я обновил код
Этот советник теперь проходит одиночный прогон.
Но за 5.5 минут! А теперь, внимание, фокус! Комментируем HistorySelect
И прогон выполняется
в 25 раз быстрее!
Тестер и HistorySelect не совместимы. Нужно статью писать разработчикам, как историю кэшировать. Но на самом деле требуется менять подходы работы с историей.
В новой версии терминала, которая скоро выйдет, мы полностью переписали работу с огромной историей и теперь ничего не тормозит.
При тесте на MetaQuotes-Demo, EURUSD M1, 2017.01.01-2017.05.01, every tick на указанном советнике получается:
244 349 сделок в истории за 15 минут 22 секунды
244 349 сделки за 24 секунды
Ускорение с 15 мин 22 секунд до 24 секунды при работе с огромной историей, где насчитываются десятки и сотни тысяч сделок.
В новой версии терминала, которая скоро выйдет, мы полностью переписали работу с огромной историей и теперь ничего не тормозит.
При тесте на MetaQuotes-Demo, EURUSD M1, 2017.01.01-2017.05.01, every tick на указанном советнике получается:
244 349 сделок в истории за 15 минут 22 секунды
244 349 сделки за 24 секунды
Ускорение с 15 мин 22 секунд до 24 секунды при работе с огромной историей, где насчитываются десятки и сотни тысяч сделок.
это будет с версии > 1596 ?
Ускорение с 15 мин 22 секунд до 24 секунды при работе с огромной историей, где насчитываются десятки и сотни тысяч сделок.
В новой версии терминала, которая скоро выйдет, мы полностью переписали работу с огромной историей и теперь ничего не тормозит.
При тесте на MetaQuotes-Demo, EURUSD M1, 2017.01.01-2017.05.01, every tick на указанном советнике получается:
244 349 сделок в истории за 15 минут 22 секунды
244 349 сделки за 24 секунды
Ускорение с 15 мин 22 секунд до 24 секунды при работе с огромной историей, где насчитываются десятки и сотни тысяч сделок.