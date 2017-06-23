Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1595: доступ к ценовой истории - страница 11

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Vladislav Andruschenko:
Выше прикрепил. 


Сначала исправьте предупреждения:

Предупреждения - предвестники ошибок

 
Vladimir Karputov:


Сначала исправьте предупреждения:



спасибо. я совсем забыл...... :-) 

я ленивый, не обращайте внимания...... не могу побороть лень. Это моя проблема..... .

Во мне живут два человека. Один из них давит ленью, второй давит идеями....

 
Vladislav Andruschenko:


спасибо. я совсем забыл...... :-) 

я ленивый, не обращайте внимания...... не могу побороть лень. Это моя проблема..... .

"Ленивый - значит умный" :).

Ничего, бывает. Потом сообщите о результате?

 
Vladimir Karputov:

Ничего, бывает. Потом сообщите о результате?


да все ок. :-)

   if((tb-p0)!=0) r211 = NormalizeDouble(((p210*100)/(tb-p0)),2);


я два раза обьявил переменные. 

Файлы:
TESTDoubleToString.mq5  11 kb
 
Vladislav Andruschenko:

TESTDoubleTostring


У меня всё норм, билд 1596


 
Dr. Trader:


У меня всё норм, билд 1596



да теперь все ок. я обновил код

 
fxsaber:
Этот советник теперь проходит одиночный прогон.

Но за 5.5 минут! А теперь, внимание, фокус! Комментируем HistorySelect

И прогон выполняется

в 25 раз быстрее!

Тестер и HistorySelect не совместимы. Нужно статью писать разработчикам, как историю кэшировать. Но на самом деле требуется менять подходы работы с историей.

В новой версии терминала, которая скоро выйдет, мы полностью переписали работу с огромной историей и теперь ничего не тормозит.

При тесте на MetaQuotes-Demo, EURUSD M1, 2017.01.01-2017.05.01, every tick  на указанном советнике получается:

  • релиз 1596

    244 349 сделок в истории за 15 минут 22 секунды
    2017.04.28 23:59:59   order performed sell 0.01 at 1.08921 [#244349 sell 0.01 EURUSD at 1.08921]
final balance 705.74 EUR
EURUSD,M1: 10366273 ticks, 122210 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.031. Test passed in 0:15:22.891 (including ticks preprocessing 0:00:00.625).
EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:15:22.922 (including 0:00:00.031 for history data synchronization)
809 Mb memory used including 29 Mb of history data, 256 Mb of tick data

  • будущая версия

    244 349 сделки за 24 секунды
    2017.04.28 23:59:59   order performed sell 0.01 at 1.08921 [#244349 sell 0.01 EURUSD at 1.08921]
final balance 705.74 EUR
EURUSD,M1: 10366273 ticks, 122210 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.031. Test passed in 0:00:24.485 (including ticks preprocessing 0:00:00.594).
EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:24.516 (including 0:00:00.031 for history data synchronization)
1363 Mb memory used including 29 Mb of history data, 256 Mb of tick data

Ускорение с 15 мин 22 секунд до 24 секунды при работе с огромной историей, где насчитываются десятки и сотни тысяч сделок.

 
Renat Fatkhullin:

В новой версии терминала, которая скоро выйдет, мы полностью переписали работу с огромной историей и теперь ничего не тормозит.

При тесте на MetaQuotes-Demo, EURUSD M1, 2017.01.01-2017.05.01, every tick  на указанном советнике получается:

  • релиз 1596

    244 349 сделок в истории за 15 минут 22 секунды

  • будущая версия

    244 349 сделки за 24 секунды

Ускорение с 15 мин 22 секунд до 24 секунды при работе с огромной историей, где насчитываются десятки и сотни тысяч сделок.


это будет с версии > 1596 ?
 
Renat Fatkhullin:

Ускорение с 15 мин 22 секунд до 24 секунды при работе с огромной историей, где насчитываются десятки и сотни тысяч сделок.

Супер, большое спасибо!
 
Renat Fatkhullin:

В новой версии терминала, которая скоро выйдет, мы полностью переписали работу с огромной историей и теперь ничего не тормозит.

При тесте на MetaQuotes-Demo, EURUSD M1, 2017.01.01-2017.05.01, every tick  на указанном советнике получается:

  • релиз 1596

    244 349 сделок в истории за 15 минут 22 секунды

  • будущая версия

    244 349 сделки за 24 секунды

Ускорение с 15 мин 22 секунд до 24 секунды при работе с огромной историей, где насчитываются десятки и сотни тысяч сделок.

Отлично! Спасибо. 
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