Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1595: доступ к ценовой истории - страница 8

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MetaQuotes Software Corp.:

Что именно у вас не работает?

Приведите пример с логами, скриншотами и объяснениями, пожалуйста.

Я уж в сервисдеск отправил всё, tester agent authorization error. Но выяснилось, что после обновления номер билда остался прежний. Ничего не обновилось, это старый 1595.


2017.04.27 12:45:48.870    LiveUpdate    update 'C:\Program Files\BCS Trade Station 5\metatester64.exe' failed [32]
2017.04.27 12:45:49.040    LiveUpdate    failed to update terminal
2017.04.27 13:04:38.074    LiveUpdate    update 'C:\Program Files\BCS Trade Station 5\metatester64.exe' failed [32]
2017.04.27 13:04:38.215    LiveUpdate    failed to update terminal
2017.04.27 13:05:58.993    LiveUpdate    update 'C:\Program Files\BCS Trade Station 5\metatester64.exe' failed [32]
2017.04.27 13:05:59.085    LiveUpdate    failed to update terminal
2017.04.27 13:30:12.755    LiveUpdate    update 'C:\Program Files\BCS Trade Station 5\metatester64.exe' failed [32]
2017.04.27 13:30:12.871    LiveUpdate    failed to update terminal

 
SeriousRacoon:

Я уж в сервисдеск отправил всё, tester agent authorization error. Но выяснилось, что после обновления номер билда остался прежний. Ничего не обновилось, это старый 1595.

Код 32 означает, что процесс занят и поэтому не может быть обновлен. Скорее всего тестер завис.

Удалите его через Диспетчер задач и перезапустите терминал. Терминал увидит, что версия тестера старая и докачает обновление.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Код 32 означает, что процесс занят и поэтому не может быть обновлен. Скорее всего тестер завис.

Удалите его через Диспетчер задач и перезапустите терминал. Терминал увидит, что версия тестера старая и докачает обновление.

Точно, болтался процесс. Теперь всё заработало. Спасибо!
 
Alexey Da:

Логи тестирования посмотрите\приложите.

Какую ошибку или сообщение в логах получаете?

Каким билдом скомпилирован советник?


1596 - не работает с нелокальными агентами тестирования, то есть агентами расположенными в сети ...

 
gedd:


1596 - не работает с нелокальными агентами тестирования, то есть агентами расположенными в сети ...

Работает.

Надо только дождаться, чтобы вся сеть обновилась. Кроме того, надо перекомпилировать экспертов на новом билде.

Вот только что запустил:


 
Renat Fatkhullin:

Работает.

Надо только дождаться, чтобы вся сеть обновилась. Кроме того, надо перекомпилировать экспертов на новом билде.

Вот только что запустил:



У меня в одном из терминалов, в папке "liveupdate" лежат (они всё пытаются обновить терминал, а я им не даю) файлы liveupdate 1590билда 1590. Можно ли как-то раздобыть и подсунуть в эту папку 1596 файлы?



 

А почему штатно не обновитесь версия за версией?

Зачем вручную что-то делать.

 
Renat Fatkhullin:

А почему штатно не обновитесь версия за версией?

Зачем вручную что-то делать.


Там много советников крутится. Хотел быстро, без промежуточных шагов.
 
Vladimir Karputov:

Там много советников крутится. Хотел быстро, без промежуточных шагов.

ВНИМАНИЕ! Чтобы не терять сохранённые профили с настроенными советниками и индикаторами! Всегда сохраняйте копию профиля под каким-то другим именем! В случае чего, можно будет зайти в \MQL5\Profiles\Charts и скопировать сохранённый профиль на место default.


В общем сделал так: переключился на MetaQuotes-Demo и обновление 1596 удалило 1590. Перезагрузил, перекомпилировал всё теперь уже в 1596 и заменил профиль default сохранённым ранее профилем. Всё работает.

 
Обновления вообще-то не затрагивают ни чарты, ни профили.
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