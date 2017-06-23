Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1595: доступ к ценовой истории - страница 8
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Я уж в сервисдеск отправил всё, tester agent authorization error. Но выяснилось, что после обновления номер билда остался прежний. Ничего не обновилось, это старый 1595.
2017.04.27 12:45:48.870 LiveUpdate update 'C:\Program Files\BCS Trade Station 5\metatester64.exe' failed [32]
2017.04.27 12:45:49.040 LiveUpdate failed to update terminal
2017.04.27 13:04:38.074 LiveUpdate update 'C:\Program Files\BCS Trade Station 5\metatester64.exe' failed [32]
2017.04.27 13:04:38.215 LiveUpdate failed to update terminal
2017.04.27 13:05:58.993 LiveUpdate update 'C:\Program Files\BCS Trade Station 5\metatester64.exe' failed [32]
2017.04.27 13:05:59.085 LiveUpdate failed to update terminal
2017.04.27 13:30:12.755 LiveUpdate update 'C:\Program Files\BCS Trade Station 5\metatester64.exe' failed [32]
2017.04.27 13:30:12.871 LiveUpdate failed to update terminal
Я уж в сервисдеск отправил всё, tester agent authorization error. Но выяснилось, что после обновления номер билда остался прежний. Ничего не обновилось, это старый 1595.
Код 32 означает, что процесс занят и поэтому не может быть обновлен. Скорее всего тестер завис.
Удалите его через Диспетчер задач и перезапустите терминал. Терминал увидит, что версия тестера старая и докачает обновление.
Код 32 означает, что процесс занят и поэтому не может быть обновлен. Скорее всего тестер завис.
Удалите его через Диспетчер задач и перезапустите терминал. Терминал увидит, что версия тестера старая и докачает обновление.
Логи тестирования посмотрите\приложите.
Какую ошибку или сообщение в логах получаете?
Каким билдом скомпилирован советник?
1596 - не работает с нелокальными агентами тестирования, то есть агентами расположенными в сети ...
1596 - не работает с нелокальными агентами тестирования, то есть агентами расположенными в сети ...
Работает.
Надо только дождаться, чтобы вся сеть обновилась. Кроме того, надо перекомпилировать экспертов на новом билде.
Вот только что запустил:
Работает.
Надо только дождаться, чтобы вся сеть обновилась. Кроме того, надо перекомпилировать экспертов на новом билде.
Вот только что запустил:
У меня в одном из терминалов, в папке "liveupdate" лежат (они всё пытаются обновить терминал, а я им не даю) файлы билда 1590. Можно ли как-то раздобыть и подсунуть в эту папку 1596 файлы?
А почему штатно не обновитесь версия за версией?
Зачем вручную что-то делать.
А почему штатно не обновитесь версия за версией?
Зачем вручную что-то делать.
Там много советников крутится. Хотел быстро, без промежуточных шагов.
Там много советников крутится. Хотел быстро, без промежуточных шагов.
ВНИМАНИЕ! Чтобы не терять сохранённые профили с настроенными советниками и индикаторами! Всегда сохраняйте копию профиля под каким-то другим именем! В случае чего, можно будет зайти в \MQL5\Profiles\Charts и скопировать сохранённый профиль на место default.
В общем сделал так: переключился на MetaQuotes-Demo и обновление 1596 удалило 1590. Перезагрузил, перекомпилировал всё теперь уже в 1596 и заменил профиль default сохранённым ранее профилем. Всё работает.