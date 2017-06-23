Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1595: доступ к ценовой истории - страница 3

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ANG3110:
Это временно? Или теперь DLL-ками нельзя будет пользоваться?
Структуры тут совсем ни при чём. Работу с DLL не трогали
 
Slava:
Структуры тут совсем ни при чём. Работу с DLL не трогали
Bild 1590. Перекомпилировал DLL - часть из них которая делалась на Rad Studio заработала, а те что делались на VisualStudio, пока не работают. Буду разбираться. Во всяком случае спасибо за ответ.
 

У меня с билдом 1595 что-то неправильно работает в функции HistorySelect()

При подключении к MetaQuotes-Demo пару часов назад терминал обновился, в help-about показывает билд 1595. Перестал работать советник в тестере стратегий, в какой-то момент он просто перестаёт торговать, и прогресс бар в тестере останавливается на полпути. Я поназокаменчивал разные участки кода пока нашёл причину - функция HistorySelect(TimeCurrent()-3600,TimeCurrent()) поначалу хоть и работает норм, но где-то после тысячи сделок, или трёх месяцев торговли на eurusd H1 - не возвращает результат, её вызов отправляет тестер в какой-то бесконечный цикл.

Проверил советник в терминале с билдом 1580 - там при абсолютно идентичных настройках тестера всё ок, без зависаний.

Терминал обновлялся довольно часто с MetaQuotes-Demo за последние дни, мне кажется у всех был одинаковый номер билда в хелпе. Моя проблема появилась на той версии, у которой MD5 terminal64.exe = 8afbabdade2e7091f1628b587e659dbb

 
Dr.Trader:

У меня с билдом 1595 что-то неправильно работает в функции HistorySelect()

При подключении к MetaQuotes-Demo пару часов назад терминал обновился, в help-about показывает билд 1595. Перестал работать советник в тестере стратегий, в какой-то момент он просто перестаёт торговать, и прогресс бар в тестере останавливается на полпути. Я поназокаменчивал разные участки кода пока нашёл причину - функция HistorySelect(TimeCurrent()-3600,TimeCurrent()) поначалу хоть и работает норм, но где-то после тысячи сделок, или трёх месяцев торговли на eurusd H1 - не возвращает результат, её вызов отправляет тестер в какой-то бесконечный цикл.

Проверил советник в терминале с билдом 1580 - там при абсолютно идентичных настройках тестера всё ок, без зависаний.

Терминал обновлялся довольно часто с MetaQuotes-Demo за последние дни, мне кажется у всех был одинаковый номер билда в хелпе. Моя проблема появилась на той версии, у которой MD5 terminal64.exe = 8afbabdade2e7091f1628b587e659dbb

Разработчики правили этот баг. Возможно, что-то не учли. Нужен Ваш код для воспроизведения.
 
1595 - появились union-ы.
 
fxsaber:
1595 - появились union-ы.

Будем изучать, спасибо.
 

что означает выделение красным цветом:


 
fxsaber:
Разработчики правили этот баг. Возможно, что-то не учли. Нужен Ваш код для воспроизведения.

Вот, я запускал тест в режиме реальных тиков на eurusd h1 с 2017.01.01. по сегодня.
В журнал выводится строка "hist in" перед вызовом HistorySelect(), и "hist out" после вызова. Последняя строка в журнале перед зависанием тестера - "hist in", т.е. советник из HistorySelect() не возвращается. Мой аккаунт хеджевый, вдруг это важно.
Файлы:
hist_test.mq5  14 kb
 
Dr.Trader:

Вот, я запускал тест в режиме реальных тиков на eurusd h1 с 2017.01.01. по сегодня.
В журнал выводится строка "hist in" перед вызовом HistorySelect(), и "hist out" после вызова. Последняя строка в журнале перед зависанием тестера - "hist in", т.е. советник из HistorySelect() не возвращается. Мой аккаунт хеджевый, вдруг это важно.
Да, напортачили. Скинул в СД-заявку, из-за которой возник этот баг.
 

Обновился до 1595.

Сижу радостный такой, знаете ли.

Запускаю тест и получаю:

"obsolete version of "MQL5\xxxxxxx.ex5" can be optimized on local or remote agents only, no Cloud"

Ну ладно, думаю, перекомпилю. Компилил, компилил, да не перевыкомпилил.

Снова:

"obsolete version of "MQL5\xxxxxxx.ex5" can be optimized on local or remote agents only, no Cloud"


МК, что за трэш, угар, содом и гоморру вы устроили? Всё работало до этих мифических улучшений. Как теперь быть?

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