Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1595: доступ к ценовой истории - страница 3
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Это временно? Или теперь DLL-ками нельзя будет пользоваться?
Структуры тут совсем ни при чём. Работу с DLL не трогали
У меня с билдом 1595 что-то неправильно работает в функции HistorySelect()
При подключении к MetaQuotes-Demo пару часов назад терминал обновился, в help-about показывает билд 1595. Перестал работать советник в тестере стратегий, в какой-то момент он просто перестаёт торговать, и прогресс бар в тестере останавливается на полпути. Я поназокаменчивал разные участки кода пока нашёл причину - функция HistorySelect(TimeCurrent()-3600,TimeCurrent()) поначалу хоть и работает норм, но где-то после тысячи сделок, или трёх месяцев торговли на eurusd H1 - не возвращает результат, её вызов отправляет тестер в какой-то бесконечный цикл.
Проверил советник в терминале с билдом 1580 - там при абсолютно идентичных настройках тестера всё ок, без зависаний.
Терминал обновлялся довольно часто с MetaQuotes-Demo за последние дни, мне кажется у всех был одинаковый номер билда в хелпе. Моя проблема появилась на той версии, у которой MD5 terminal64.exe = 8afbabdade2e7091f1628b587e659dbb
У меня с билдом 1595 что-то неправильно работает в функции HistorySelect()
При подключении к MetaQuotes-Demo пару часов назад терминал обновился, в help-about показывает билд 1595. Перестал работать советник в тестере стратегий, в какой-то момент он просто перестаёт торговать, и прогресс бар в тестере останавливается на полпути. Я поназокаменчивал разные участки кода пока нашёл причину - функция HistorySelect(TimeCurrent()-3600,TimeCurrent()) поначалу хоть и работает норм, но где-то после тысячи сделок, или трёх месяцев торговли на eurusd H1 - не возвращает результат, её вызов отправляет тестер в какой-то бесконечный цикл.
Проверил советник в терминале с билдом 1580 - там при абсолютно идентичных настройках тестера всё ок, без зависаний.
Терминал обновлялся довольно часто с MetaQuotes-Demo за последние дни, мне кажется у всех был одинаковый номер билда в хелпе. Моя проблема появилась на той версии, у которой MD5 terminal64.exe = 8afbabdade2e7091f1628b587e659dbb
1595 - появились union-ы.
Будем изучать, спасибо.
что означает выделение красным цветом:
Разработчики правили этот баг. Возможно, что-то не учли. Нужен Ваш код для воспроизведения.
Вот, я запускал тест в режиме реальных тиков на eurusd h1 с 2017.01.01. по сегодня.
В журнал выводится строка "hist in" перед вызовом HistorySelect(), и "hist out" после вызова. Последняя строка в журнале перед зависанием тестера - "hist in", т.е. советник из HistorySelect() не возвращается. Мой аккаунт хеджевый, вдруг это важно.
Вот, я запускал тест в режиме реальных тиков на eurusd h1 с 2017.01.01. по сегодня.
В журнал выводится строка "hist in" перед вызовом HistorySelect(), и "hist out" после вызова. Последняя строка в журнале перед зависанием тестера - "hist in", т.е. советник из HistorySelect() не возвращается. Мой аккаунт хеджевый, вдруг это важно.
Обновился до 1595.
Сижу радостный такой, знаете ли.
Запускаю тест и получаю:
"obsolete version of "MQL5\xxxxxxx.ex5" can be optimized on local or remote agents only, no Cloud"
Ну ладно, думаю, перекомпилю. Компилил, компилил, да не перевыкомпилил.
Снова:
"obsolete version of "MQL5\xxxxxxx.ex5" can be optimized on local or remote agents only, no Cloud"
МК, что за трэш, угар, содом и гоморру вы устроили? Всё работало до этих мифических улучшений. Как теперь быть?