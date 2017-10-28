Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 11
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голову в данном случае ломать ни к чему
описание к 5-ти счетам почитал
всё ясно
казино, казино, казино...
Удачи!
)
Чего приходил,поворчать ?
Да не. Просто объяснил нюансы. Вы еще в фантики поиграйте.
На демке и обезьяна заработает.
Сражайтесь на центиках хотя бы.
Вы ещё описание к моему сигналу не читали.
голову в данном случае ломать ни к чему
описание к 5-ти счетам почитал
всё ясно
казино, казино, казино...
Удачи!
)
Да не. Просто объяснил нюансы. Вы еще в фантики поиграйте.
На демке и обезьяна заработает.
Сражайтесь на центиках хотя бы.
Ещё в 1969 году было сказано: «Главное – не победа – главное –участие». ©
Чемпионаты проводимые метаквотами тоже были на демо счетах насколько я помню...
За первое и второе место назначены памятные презенты из фонда ветки " Спарринг на демо счетах Metaqotes "
Первое место - три инвестиционных рубля
Второе место - один инвестиционный рубль
К следующему этапу спарринга ,будет выставлен кубок ,за первое место
За первое и второе место назначены памятные презенты из фонда ветки " Спарринг на демо счетах Metaqotes "
Первое место - три инвестиционных рубля
Второе место - один инвестиционный рубль
К следующему этапу спарринга ,будет выставлен кубок ,за первое место
Кубок с вином?
А где третье место? При шести участниках можно и шесть мест установить)))
Да не. Просто объяснил нюансы. Вы еще в фантики поиграйте.
На демке и обезьяна заработает.
Сражайтесь на центиках хотя бы.
Да ладно рассказывать :) , что на демо ,и на реале котировки одинаковые ,разница в несколько пунктов ,не влияет ,на основные показатели .
Спарринги на центовых счетах тоже будут ,и на других счетах будут ...
Да ладно рассказывать :) , что на демо ,и на реале котировки одинаковые ,разница в несколько пунктов ,не влияет ,на основные показатели .
Спарринги на центовых счетах тоже будут ,и на других счетах будут ...
Кубок с вином?
А где третье место? При шести участниках можно и шесть мест установить)))
С бальзамом Рижским ...
не будьте пессимистом