Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 11

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Renat Akhtyamov:

голову в данном случае ломать ни к чему

описание к 5-ти счетам почитал

всё ясно

казино, казино, казино...

Удачи!

)

Вы ещё описание к моему сигналу не читали.
 
Server Muradasilov:

Чего приходил,поворчать   ?

Да не. Просто объяснил нюансы. Вы еще в фантики поиграйте.

На демке и обезьяна заработает.

Сражайтесь на центиках хотя бы.

 
Andrey Dik:
Вы ещё описание к моему сигналу не читали.
ну и пусть
 
Renat Akhtyamov:

голову в данном случае ломать ни к чему

описание к 5-ти счетам почитал

всё ясно

казино, казино, казино...

Удачи!

)

 
Renat Akhtyamov:

Да не. Просто объяснил нюансы. Вы еще в фантики поиграйте.

На демке и обезьяна заработает.

Сражайтесь на центиках хотя бы.


Ещё в 1969 году было сказано: «Главное – не победа – главное –участие». ©

Чемпионаты проводимые метаквотами тоже были на демо счетах насколько я помню...

 

За первое и второе место назначены памятные презенты  из фонда ветки  " Спарринг на демо счетах Metaqotes "  



Первое место - три инвестиционных рубля 

Второе место - один инвестиционный рубль 


К следующему этапу спарринга ,будет выставлен кубок ,за первое место



 


 
Server Muradasilov:

За первое и второе место назначены памятные презенты  из фонда ветки  " Спарринг на демо счетах Metaqotes "  



Первое место - три инвестиционных рубля 

Второе место - один инвестиционный рубль 


К следующему этапу спарринга ,будет выставлен кубок ,за первое место



 



Кубок с вином?

А где третье место? При шести участниках можно и шесть мест установить)))

 
Renat Akhtyamov:

Да не. Просто объяснил нюансы. Вы еще в фантики поиграйте.

На демке и обезьяна заработает.

Сражайтесь на центиках хотя бы.


Да ладно рассказывать :) , что на демо ,и на реале котировки одинаковые ,разница в несколько пунктов ,не влияет ,на основные показатели . 

Спарринги на центовых счетах  тоже будут ,и на других счетах будут ...

 
Server Muradasilov:


Да ладно рассказывать :) , что на демо ,и на реале котировки одинаковые ,разница в несколько пунктов ,не влияет ,на основные показатели . 

Спарринги на центовых счетах  тоже будут ,и на других счетах будут ...

Вот когда будут на центовых, то возможно подтянусь, а то на демке совсем не интересно в финансовом плане.
 
Alexandr Saprykin:


Кубок с вином?

А где третье место? При шести участниках можно и шесть мест установить)))

С бальзамом Рижским ...

не будьте пессимистом 

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