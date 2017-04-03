Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1570: Улучшение витрины Маркета и расширение шаблонных функций в MQL5 - страница 4
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А разве говорили о нанесении линий или других графических объектов на чарт?
А у тебя Ctrl+F не работает??? У меня работает. А какие проблемы ты ожидаешь с отложками? Я сейчас тестирую\отлаживаю сов именно с отложками, всё нормально как с ...Stop так и с ...Limit
Есть некоторые проблемы в тестере, но не до такой степени, чтобы метать громы и молнии... А уж справиться с нанесением индикатора или установить свойства графика, вообще смешно об этом говорить. Это и в тестере мт4 так-же всё работало, сохраняешь шаблон с именем советника и вперёд с песней... или шаблон с именем tester для любого советника со своими настройками. Это было написано на форуме стотыщпицот раз. Незнание таких элементарных приёмов не является багом тестера и не проблема MQ.
Сохранять и менять каждый раз шаблон под каждый советник либо новую версию советника? А если я три работы веду и отвечаю в течение дня на особенности работы того или иного советника? Речь ведь именно об удобстве. Тем более по Скайпу запрещают нам общаться, из наглядных "безопасных" способов остается только скриншот с пояснялками. Вот около минуты нужно потратить на такую разметку уровней, добавление значков и добавление нового индикатора, как это быстро реализовать в МТ5 ? Особенно уровни, чтобы и цена была видна? (сетки, работа с уровнями это довольно распространенный вид заказа во фрилансе)
Сохранять и менять каждый раз шаблон под каждый советник либо новую версию советника? А если я три работы веду и отвечаю в течение дня на особенности работы того или иного советника? Речь ведь именно об удобстве. Тем более по Скайпу запрещают нам общаться, из наглядных "безопасных" способов остается только скриншот с пояснялками. Вот около минуты нужно потратить на такую разметку уровней, добавление значков и добавление нового индикатора, как это быстро реализовать в МТ5 ? Особенно уровни, чтобы и цена была видна? (сетки, работа с уровнями это довольно распространенный вид заказа во фрилансе)
Сохранять и менять каждый раз шаблон под каждый советник гораздо сложней чем настраивать свойства графика при каждом запуске советника. Я это понимаю... :-)
И ещё раз... О графических объектах ничего небыло сказано. Но даже эти трудности легко обходятся при необходимости.
Но здесь тема не для выяснения таких мелочей и флуда.
И ещё раз... О графических объектах ничего небыло сказано...
Но здесь тема не для выяснения таких мелочей и флуда.
Хорошо, давайте закончим обсуждение не по теме ветки.
Я так понял с 13 поста пошло наше обсуждение, там была речь, в том числе, о попытке накидывания трендовой линии, поэтому вставил свое вИдение проблемы.
Хорошо, давайте закончим обсуждение не по теме ветки.
А что мешает для тестера создать шаблон не дефолтный для всех советников, а индивидуальный, имя которого совпадает с именем советника. Тогда при тесте вызывается именно он.
Иногда человеческая лень просто убивает.
А что мешает для тестера создать шаблон не дефолтный для всех советников, а индивидуальный, имя которого совпадает с именем советника. Тогда при тесте вызывается именно он.
Иногда человеческая лень просто убивает.
Я уже подзабыл о такой возможности, спасибо, что напомнили.
Но как это поможет накинуть во время паузы тестирования трендовую линию или, например, просто посмотреть на каком ценовом уровне расположился значок, когда в его свойства невозможно заглянуть?
Я уже подзабыл о такой возможности, спасибо, что напомнили.
Но как это поможет накинуть во время паузы тестирования трендовую линию или, например, просто посмотреть на каком ценовом уровне расположился значок, когда в его свойства невозможно заглянуть?
значок открытия позы и так есть. про линию согласен, нету, хотя лично я и в мт4 не знал что их можно было ставить, не было нужды да и сейчас нету.
Вообщем что что, а уж тестер хаить грех. Только из-за него на мт и сижу. Думаю многие также.
значок открытия позы и так есть. про линию согласен, нету, хотя лично я и в мт4 не знал что их можно было ставить, не было нужды да и сейчас нету.
Вообщем что что, а уж тестер хаить грех. Только из-за него на мт и сижу. Думаю многие также.
Я имел ввиду значок: свою стрелку; черточку, ими, например, трал визуализирую, на МТ5 графические объекты в тестере сейчас нельзя открепить.
Не то, чтобы хаим, просто показываем, что еще у МТ4-тестера есть преимущества. Для кого-то они незначительны. Но некоторым хотелось бы, чтобы привычные возможности были и в МТ5-тестере. В MQ верю, и жду ).
значок открытия позы и так есть. про линию согласен, нету, хотя лично я и в мт4 не знал что их можно было ставить, не было нужды да и сейчас нету.
Вообщем что что, а уж тестер хаить грех. Только из-за него на мт и сижу. Думаю многие также.
А не кто и не умоляет достоинств тестера.
Но то что каждый шаг нужно делать после танца с бубном тоже согласитесь не очень хорошо, я бы это принимал если бы этого не видел в тестере МТ4
но увы там всё это есть и при этом бубен не нужен.
Я прекрасно знаю как убрать или добавить сетку но это только через меню, а не щелчком на самом графике)
Вот лично для меня самая главная проблема это то что не отрисовываются отложенные ордера с момента выставление до момента (удаление или срабатывания), а если он ещё сработал дней так через 20-30(когда про него уже всё забыто) и это не только в тестере, в самом терминале тоже из истории на график отложку перетащить нельзя(((
Отображаются только сделки (это сродни трансляции Футбольного матча показывать не все 90 минут а только моменты с голом , а если нет голов так и показывать нечего!))))
...
Вот лично для меня самая главная проблема это то что не отрисовываются отложенные ордера с момента выставление до момента (удаление или срабатывания),***
Что за ерунда! Вы вообще хоть раз запускали тестер стратегий MetaTrader 5 в визуальном режиме? Отложенные ордера СРАЗУ показываются в тестере! И как только отложенный ордер срабатывает - он становится позицией и соответственно, позиция ТОЖЕ СРАЗУ показывается.
Добавлено - отложенные ордера Sell Limit и Buy LImit в визуальном режиме в тестере стратегий:
как видите, отложенные ордера СРАЗУ видны в тестере стратегий.
Да можно накинуть машку но только надо сохранять загодя шаблон(((
Но всё равно в процессе машку поменять нельзя даже если она присутствует на графике(
Разве это не танцы с бубном?