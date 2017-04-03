Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1570: Улучшение витрины Маркета и расширение шаблонных функций в MQL5 - страница 7
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Сделайте пожалуйста окошечко поиска в сигналах так же как и для маркета:
Спасибо.
ЗЫ. Как говорят в армии "пусть всё будет безобразно, но однообразно!", то бишь весь функционал должен быть выполнен в едином гармоничном стиле.
Сделайте пожалуйста окошечко поиска в сигналах так же как и для маркета:
А чем плох текущий вариант поиска?
А чем плох текущий вариант поиска?
Это конечно очень печальная история. Столь нужный функционал и до сих пор не реализован.
В МТ4 я часто это использую, и думаю, что я не один такой.