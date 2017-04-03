Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1570: Улучшение витрины Маркета и расширение шаблонных функций в MQL5 - страница 7

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Сделайте пожалуйста окошечко поиска в сигналах так же как и для маркета:


Спасибо.

ЗЫ. Как говорят в армии "пусть всё будет безобразно, но однообразно!", то бишь весь функционал должен быть выполнен в едином гармоничном стиле.

 
Andrey Dik:

Сделайте пожалуйста окошечко поиска в сигналах так же как и для маркета:

А чем плох текущий вариант поиска?


 
Rashid Umarov:

А чем плох текущий вариант поиска?

добавил ЗЫ, посмотрите пожалуйста.
 
Rashid Umarov: На текущий момент нельзя добавлять на график визуального тестирования индикаторы и объекты.

Это конечно очень печальная история. Столь нужный функционал и до сих пор не реализован.

В МТ4 я часто это использую,  и думаю, что я не один такой.

 
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