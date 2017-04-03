Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1570: Улучшение витрины Маркета и расширение шаблонных функций в MQL5 - страница 3
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А ты добавь на график линию-объект..., а ты померь любую дистанцию Ctrl+F... Разве в тестере в визуальном режиме не нужны инструменты контроля? А для чего тогда визуальный режим? Глядеть на сделки, которые приходится на калькуляторе считать - а правильная ли дистанция стопов и тейков, рассчитанная от той же МАшки ...
Это я ещё до отложек не дошёл. Судя по всему - ещё веселее будет.
А ты добавь на график линию-объект..., а ты померь любую дистанцию Ctrl+F... Разве в тестере в визуальном режиме не нужны инструменты контроля? А для чего тогда визуальный режим? Глядеть на сделки, которые приходится на калькуляторе считать - а правильная ли дистанция стопов и тейков, рассчитанная от той же МАшки ...
Это я ещё до отложек не дошёл. Судя по всему - ещё веселее будет.
А разве говорили о нанесении линий или других графических объектов на чарт?
А у тебя Ctrl+F не работает??? У меня работает. А какие проблемы ты ожидаешь с отложками? Я сейчас тестирую\отлаживаю сов именно с отложками, всё нормально как с ...Stop так и с ...Limit
Есть некоторые проблемы в тестере, но не до такой степени, чтобы метать громы и молнии... А уж справиться с нанесением индикатора или установить свойства графика, вообще смешно об этом говорить. Это и в тестере мт4 так-же всё работало, сохраняешь шаблон с именем советника и вперёд с песней... или шаблон с именем tester для любого советника со своими настройками. Это было написано на форуме стотыщпицот раз. Незнание таких элементарных приёмов не является багом тестера и не проблема MQ.
В визуализаторе уже давно можно нажимать и Ctrl+F, и колёсико мышки. И мерять дистанцию точно так же, как и в клиентском терминале.
Странно ... Мне заказчик писал, что не может ничего померять - верно ли стопы с тейками ставятся и прочие дистанции. Ща проверю у себя.
...
Работает. А не работало по недавно обсуждавшейся причине - висло всё при занесении курсора в область с графиком.
Благодарю. Отпишусь заказчику.
В визуализаторе уже давно можно нажимать и Ctrl+F, и колёсико мышки. И мерять дистанцию точно так же, как и в клиентском терминале.
Вот о чём я попросил-бы, если не сложно, сохранять последний выбор включен\отключен авторазмер столбцов при отладке. Да и вообще где есть такой выбор.
А разве говорили о нанесении линий или других графических объектов на чарт?
А у тебя Ctrl+F не работает??? У меня работает. А какие проблемы ты ожидаешь с отложками? Я сейчас тестирую\отлаживаю сов именно с отложками, всё нормально как с ...Stop так и с ...Limit
Есть некоторые проблемы в тестере, но не до такой степени, чтобы метать громы и молнии... А уж справиться с нанесением индикатора или установить свойства графика, вообще смешно об этом говорить. Это и в тестере мт4 так-же всё работало, сохраняешь шаблон с именем советника и вперёд с песней... или шаблон с именем tester для любого советника со своими настройками. Это было написано на форуме стотыщпицот раз. Незнание таких элементарных приёмов не является багом тестера и не проблема MQ.
Не, не говорили - там вообще о простейшем говорилось, показывая свой полное не желание что-либо потыкать ручками и найти - даже не зная горячих клавиш, можно сделать через меню.
Просто вспомнились свои проблемы - именно с попыткой нанесения разметки на график визуального тестирования, и о том, что сообщал заказчик - про Ctrl+F, которые у него не работали, хотя ... может и он не знает такого сочетания и ищет значок +
Работает у меня.
С отложками ожидаю проблемы такие - читал на форуме, что нет их графического отображения с момента установки до момента срабатывания или удаления. Соответственно, если сиё подтвердится, заказчик будет меня дёргать с вопросами "что", да "как", а мне придётся самому рисовать всё это программно, так как он педантичный, и всё меряет линеечкой..., до пипсов...
Проверю сам скоро.
Вот о чём я попросил-бы, если не сложно, сохранять последний выбор включен\отключен авторазмер столбцов при отладке. Да и вообще где есть такой выбор.
Не, не говорили - там вообще о простейшем говорилось, показывая свой полное не желание что-либо потыкать ручками и найти - даже не зная горячих клавиш, можно сделать через меню.
Просто вспомнились свои проблемы - именно с попыткой нанесения разметки на график визуального тестирования, и о том, что сообщал заказчик - про Ctrl+F, которые у него не работали, хотя ... может и он не знает такого сочетания и ищет значок +
Работает у меня.
С отложками ожидаю проблемы такие - читал на форуме, что нет их графического отображения с момента установки до момента срабатывания или удаления. Соответственно, если сиё подтвердится, заказчик будет меня дёргать с вопросами "что", да "как", а мне придётся самому рисовать всё это программно, так как он педантичный, и всё меряет линеечкой..., до пипсов...
Проверю сам скоро.
В визуализаторе "Автопрокрутка" есть только на вкладке "Журнал". А если контролируешь операции, то в этой закладке нет автопрокрутки (да и в остальных тоже), и приходится постоянно вручную прокручивать список операций на самую последнюю. Не удобно.
Артём, ты не внимательно прочёл. Авторазмер не автопрокрутка.
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В новом обновлении MetaTrader (build 1570) некорректно отображается информация по зарезервированному ГО на срочном рынке Московской биржи. Просьба по возможности не обновлять Ваши терминалы.