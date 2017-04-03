Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1570: Улучшение витрины Маркета и расширение шаблонных функций в MQL5 - страница 3

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin:

А ты добавь на график линию-объект..., а ты померь любую дистанцию Ctrl+F... Разве в тестере в визуальном режиме не нужны инструменты контроля? А для чего тогда визуальный режим? Глядеть на сделки, которые приходится на калькуляторе считать - а правильная ли дистанция стопов и тейков, рассчитанная от той же МАшки ...

Это я ещё до отложек не дошёл. Судя по всему - ещё веселее будет.

В визуализаторе уже давно можно нажимать и Ctrl+F, и колёсико мышки. И мерять дистанцию точно так же, как и в клиентском терминале.
 
Artyom Trishkin:

А ты добавь на график линию-объект..., а ты померь любую дистанцию Ctrl+F... Разве в тестере в визуальном режиме не нужны инструменты контроля? А для чего тогда визуальный режим? Глядеть на сделки, которые приходится на калькуляторе считать - а правильная ли дистанция стопов и тейков, рассчитанная от той же МАшки ...

Это я ещё до отложек не дошёл. Судя по всему - ещё веселее будет.

А разве говорили о нанесении линий или других графических объектов на чарт?

А у тебя Ctrl+F не работает??? У меня работает. А какие проблемы ты ожидаешь с отложками? Я сейчас тестирую\отлаживаю сов именно с отложками, всё нормально как с ...Stop так и с ...Limit

Есть некоторые проблемы в тестере, но не до такой степени, чтобы метать громы и молнии... А уж справиться с нанесением индикатора или установить свойства графика, вообще смешно об этом говорить. Это и в тестере мт4 так-же всё работало, сохраняешь шаблон с именем советника и вперёд с песней... или шаблон с именем tester для любого советника со своими настройками. Это было написано на форуме стотыщпицот раз. Незнание таких элементарных приёмов не является багом тестера и не проблема MQ.

 
Slawa:
В визуализаторе уже давно можно нажимать и Ctrl+F, и колёсико мышки. И мерять дистанцию точно так же, как и в клиентском терминале.

Странно ... Мне заказчик писал, что не может ничего померять - верно ли стопы с тейками ставятся и прочие дистанции. Ща проверю у себя.

...

Работает. А не работало по недавно обсуждавшейся причине - висло всё при занесении курсора в область с графиком.

Благодарю. Отпишусь заказчику.

 
Slawa:
В визуализаторе уже давно можно нажимать и Ctrl+F, и колёсико мышки. И мерять дистанцию точно так же, как и в клиентском терминале.

Вот о чём я попросил-бы, если не сложно, сохранять последний выбор включен\отключен авторазмер столбцов при отладке. Да и вообще где есть такой выбор.


 
Alexey Viktorov:

А разве говорили о нанесении линий или других графических объектов на чарт?

А у тебя Ctrl+F не работает??? У меня работает. А какие проблемы ты ожидаешь с отложками? Я сейчас тестирую\отлаживаю сов именно с отложками, всё нормально как с ...Stop так и с ...Limit

Есть некоторые проблемы в тестере, но не до такой степени, чтобы метать громы и молнии... А уж справиться с нанесением индикатора или установить свойства графика, вообще смешно об этом говорить. Это и в тестере мт4 так-же всё работало, сохраняешь шаблон с именем советника и вперёд с песней... или шаблон с именем tester для любого советника со своими настройками. Это было написано на форуме стотыщпицот раз. Незнание таких элементарных приёмов не является багом тестера и не проблема MQ.

Не, не говорили - там вообще о простейшем говорилось, показывая свой полное не желание что-либо потыкать ручками и найти - даже не зная горячих клавиш, можно сделать через меню.

Просто вспомнились свои проблемы - именно с попыткой нанесения разметки на график визуального тестирования, и о том, что сообщал заказчик - про Ctrl+F, которые у него не работали, хотя ... может и он не знает такого сочетания и ищет значок +

Работает у меня.

С отложками ожидаю проблемы такие - читал на форуме, что нет их графического отображения с момента установки до момента срабатывания или удаления. Соответственно, если сиё подтвердится, заказчик будет меня дёргать с вопросами "что", да "как", а мне придётся самому рисовать всё это программно, так как он педантичный, и всё меряет линеечкой..., до пипсов...

Проверю сам скоро.

 
Alexey Viktorov:

Вот о чём я попросил-бы, если не сложно, сохранять последний выбор включен\отключен авторазмер столбцов при отладке. Да и вообще где есть такой выбор.


В визуализаторе "Автопрокрутка" есть только на вкладке "Журнал". А если контролируешь операции, то в этой закладке нет автопрокрутки (да и в остальных тоже), и приходится постоянно вручную прокручивать список операций на самую последнюю. Не удобно.
 
Artyom Trishkin:

Не, не говорили - там вообще о простейшем говорилось, показывая свой полное не желание что-либо потыкать ручками и найти - даже не зная горячих клавиш, можно сделать через меню.

Просто вспомнились свои проблемы - именно с попыткой нанесения разметки на график визуального тестирования, и о том, что сообщал заказчик - про Ctrl+F, которые у него не работали, хотя ... может и он не знает такого сочетания и ищет значок +

Работает у меня.

С отложками ожидаю проблемы такие - читал на форуме, что нет их графического отображения с момента установки до момента срабатывания или удаления. Соответственно, если сиё подтвердится, заказчик будет меня дёргать с вопросами "что", да "как", а мне придётся самому рисовать всё это программно, так как он педантичный, и всё меряет линеечкой..., до пипсов...

Проверю сам скоро.

Все отложки видны. Отличие от мт4 только в том, что если отложка была удалена, то не остаётся меток где была поставлена и где была удалена. Может это и есть какие-то неудобства, но я к этому привык и не больно-то они мне нужны. И нет наверное метки где была поставлена до момента срабатывания.
 
Artyom Trishkin:
В визуализаторе "Автопрокрутка" есть только на вкладке "Журнал". А если контролируешь операции, то в этой закладке нет автопрокрутки (да и в остальных тоже), и приходится постоянно вручную прокручивать список операций на самую последнюю. Не удобно.
Артём, ты не внимательно прочёл. Авторазмер не автопрокрутка.
 
Alexey Viktorov:
Артём, ты не внимательно прочёл. Авторазмер не автопрокрутка.
Я внимательно прочёл. Просто добавил к твоему сообщению и свои "хотелки"
 

Уважаемые клиенты!

В новом обновлении MetaTrader (build 1570) некорректно отображается информация по зарезервированному ГО на срочном рынке Московской биржи. Просьба по возможности не обновлять Ваши терминалы.

1234567
Новый комментарий