Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1570: Улучшение витрины Маркета и расширение шаблонных функций в MQL5
Ого... много выкатили. Спасибо.
А будет исправлено отображение прямоугольников/треугольников по заявке #1699242 ?
Отлично, по языку отдельное спасибо!
Предлагаю все же не выпускать новые форумные ветки по версиям МТ5, а продолжать старые. Часто просто полезно пробежаться по истории и отметить для себя - о-о-опс, а это я упустил!
Ого... много выкатили. Спасибо.
А будет исправлено отображение прямоугольников/треугольников по заявке #1699242 ?
Предлагаю все же не выпускать новые форумные ветки по версиям МТ5, а продолжать старые. Часто просто полезно пробежаться по истории и отметить для себя - о-о-опс, а это я упустил!
Все обновления одним списком можно посмотреть на https://www.metatrader5.com/ru/releasenotes
Рашид, там список начинается с билда 1545 и заканчивается билдом 213. Нумерация наоборот - это ладно, но все равно крайняя версия 1545.
Рашид, там список начинается с билда 1545 и заканчивается билдом 213. Нумерация наоборот - это ладно, но все равно крайняя версия 1545.
После релиза появится и новость о 1570 билде. Там же история обновлений
Отлично, заменю в избранном на эту ветку )
Неплохо бы в следующих билдах добавить что-нибудь и в других частях программы, которые застыли без развития. Например расширить число стандартных графических объектов - добавить объект свеча OBJ_CANDLE, объект бар OBJ_BAR с привязкой их к цене, а не пикселям. Объекты OBJ_ELLIOTWAVE сейчас находятся в неупотребимом виде, говорю как волновик. Жаль, что вектор развития ушел куда-то вдаль от потребностей _простых_ пользователей.
PS да, да, я знаю, что можно создать при помощи тра-та-та..., но тысячам пользователей проще перетянуть на график стандартный объект и забыть.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1570: Улучшение витрины Маркета и расширение шаблонных функций в MQL524 марта 2017 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
В результате выполнения данного кода мы увидим, что для пары int+string была использована шаблонная функция Assign(), а при втором вызове для пары bool+string уже использовалась перегруженная версия.
Таким образом, специализация происходит не через параметры вызова, а прямым указанием типов.
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.