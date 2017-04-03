Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1570: Улучшение витрины Маркета и расширение шаблонных функций в MQL5 - страница 5

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Vladimir Karputov:

Что за ерунда! Вы вообще хоть раз запускали тестер стратегий MetaTrader 5 в визуальном режиме? Отложенные ордера СРАЗУ показываются в тестере! И как только отложенный ордер срабатывает - он становится позицией и соответственно, позиция ТОЖЕ СРАЗУ показывается.


Показывается уровень выставления ,уровень стоплоса и тейка !

как только позиция закрылась всё от неё остаётся только стрелка входа и выхода(самой позиции)!

Где время постановки ордера ?

время удаления ордера?

В терминале отложка на график не перетаскивается!

 
xxz:


Показывается уровень выставления ,уровень стоплоса и тейка !

как только позиция закрылась всё от неё остаётся только стрелка входа и выхода!


Совершенно верно. Всегда так было и есть.

Также надеюсь Вы запустите тестер стратегий и наконец-то убедитесь, что отложенные ордера в тестере стратегий в визуальном режиме ОТОБРАЖАЮТСЯ СРАЗУ, как только они выставляются.

 
Vladimir Karputov:


Совершенно верно. Всегда так было и есть.

Также надеюсь Вы запустите тестер стратегий и наконец-то убедитесь, что отложенные ордера в тестере стратегий в визуальном режиме ОТОБРАЖАЮТСЯ СРАЗУ, как только они выставляются.


О чём и речь что всегда так было!

что после того как сделка закрылась от неё осталось только две стрелочки))) а должно быть три)

а если отложка удалена то от неё вообще ничего не остаётся!!! должно быть две стрелочки)

А в терминале почему УДАЛЁННЫЕ отложки из истории на график не перетаскиваются?

Чтоб их как то можно было лицезреть!

Или нет голов нет и трансляции)))

 

Просто безответственно выпускать обновку с такими багами.


 
Вот что теперь делать?! Терминал уже обновился до 1570! 
 
Artem Voytenko:
Вот что теперь делать?! Терминал уже обновился до 1570! 
1571 доступен давно.
 
Andrey Khatimlianskii:
Если ошибку исправили, мой пост не актуален.
Исправили в 1571 и выложили
 
Спасибо!
 

Скажите, 

а почему агенты не хотят брать Ядра моего компа а лезут в облако? Или надо облако отключать принудительно?


 
Vladislav Andruschenko:

Скажите, 

а почему агенты не хотят брать Ядра моего компа а лезут в облако? Или надо облако отключать принудительно?



Вероятно Вы ранее использовали облако. Нужно отключить.
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