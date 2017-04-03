Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1570: Улучшение витрины Маркета и расширение шаблонных функций в MQL5 - страница 5
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Что за ерунда! Вы вообще хоть раз запускали тестер стратегий MetaTrader 5 в визуальном режиме? Отложенные ордера СРАЗУ показываются в тестере! И как только отложенный ордер срабатывает - он становится позицией и соответственно, позиция ТОЖЕ СРАЗУ показывается.
Показывается уровень выставления ,уровень стоплоса и тейка !
как только позиция закрылась всё от неё остаётся только стрелка входа и выхода(самой позиции)!
Где время постановки ордера ?
время удаления ордера?
В терминале отложка на график не перетаскивается!
Показывается уровень выставления ,уровень стоплоса и тейка !
как только позиция закрылась всё от неё остаётся только стрелка входа и выхода!
Совершенно верно. Всегда так было и есть.
Также надеюсь Вы запустите тестер стратегий и наконец-то убедитесь, что отложенные ордера в тестере стратегий в визуальном режиме ОТОБРАЖАЮТСЯ СРАЗУ, как только они выставляются.
Совершенно верно. Всегда так было и есть.
Также надеюсь Вы запустите тестер стратегий и наконец-то убедитесь, что отложенные ордера в тестере стратегий в визуальном режиме ОТОБРАЖАЮТСЯ СРАЗУ, как только они выставляются.
О чём и речь что всегда так было!
что после того как сделка закрылась от неё осталось только две стрелочки))) а должно быть три)
а если отложка удалена то от неё вообще ничего не остаётся!!! должно быть две стрелочки)
А в терминале почему УДАЛЁННЫЕ отложки из истории на график не перетаскиваются?
Чтоб их как то можно было лицезреть!
Или нет голов нет и трансляции)))
Просто безответственно выпускать обновку с такими багами.
Вот что теперь делать?! Терминал уже обновился до 1570!
Если ошибку исправили, мой пост не актуален.
Скажите,
а почему агенты не хотят брать Ядра моего компа а лезут в облако? Или надо облако отключать принудительно?
Скажите,
а почему агенты не хотят брать Ядра моего компа а лезут в облако? Или надо облако отключать принудительно?
Вероятно Вы ранее использовали облако. Нужно отключить.