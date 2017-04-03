Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1570: Улучшение витрины Маркета и расширение шаблонных функций в MQL5 - страница 2

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Всё обновляете и обновляете!

Лучше убогий тестер обновите чтоб хоть немного подтянулся до уровня МТ4!!!

 
xxz:

Всё обновляете и обновляете!

Лучше убогий тестер обновите чтоб хоть немного подтянулся до уровня МТ4!!!

Лучшая шутка года! Зачет.
 
Andrey Dik:
Лучшая шутка года! Зачет.


Почему шутка?

Или это я один здесь идиот которого раздражает что нельзя из контекста тестера убрать сетку с графика?

Что запускаешь тестирование из одного окна а наблюдаешь в другом?

Невозможно накинуть на график самую простую машку начертить простую трендовую линию?

Отложенные ордера ни как не отображаются ни в тестере ни в самом терминале...

Запорожец со спортивными быстрыми колёсами не становиться от этого нормальной машиной)))

 
xxz:


Почему шутка?

Или это я один здесь идиот которого раздражает что нельзя из контекста тестера убрать сетку с графика?

Что запускаешь тестирование из одного окна а наблюдаешь в другом?

Невозможно накинуть на график самую простую машку начертить простую трендовую линию?

Отложенные ордера ни как не отображаются ни в тестере ни в самом терминале...

А в МТ4 всё это есть? MQ будут счастливы узнать об этом в СД.
 
Andrey Dik:
А в МТ4 всё это есть? MQ будут счастливы узнать об этом в СД.


Конечно есть!

Там в процессе тестирования можно на график  что угодно накинуть!

Просто наверно раньше программисты получше были, а сейчас все сплошь с купленными дипломами))) 

 
Andrey Dik:
Лучшая шутка года! Зачет.
Да какая шутка? До шуток ещё 5 дней. Это претензии несмышлёныша, судя по аватарке.
 
xxz:


Почему шутка?

Или это я один здесь идиот которого раздражает что нельзя из контекста тестера убрать сетку с графика?

Что запускаешь тестирование из одного окна а наблюдаешь в другом?

Невозможно накинуть на график самую простую машку начертить простую трендовую линию?

Отложенные ордера ни как не отображаются ни в тестере ни в самом терминале...

Запорожец со спортивными быстрыми колёсами не становиться от этого нормальной машиной)))

+++

Тоже писал об этом в предыдущем обновлении.

Slawa здесь писал, что "Будем решать вопрос с объектами в тестере". Нужно регулярно напоминать, чтобы видели, что есть потребность в этом.

 
Vasiliy Pushkaryov:

+++

Тоже писал об этом в предыдущем обновлении.

Slawa здесь писал, что "Будем решать вопрос с объектами в тестере". Нужно регулярно напоминать, чтобы видели, что есть потребность в этом.

Что вы как дети... Slava там писал совсем о другой проблеме. Какую сетку не можете убрать??? Какую машку не можете накинуть???


 

у мну так 


 
Alexey Viktorov:

Что вы как дети... Slava там писал совсем о другой проблеме. Какую сетку не можете убрать??? Какую машку не можете накинуть???


А ты добавь на график линию-объект..., а ты померь любую дистанцию Ctrl+F... Разве в тестере в визуальном режиме не нужны инструменты контроля? А для чего тогда визуальный режим? Глядеть на сделки, которые приходится на калькуляторе считать - а правильная ли дистанция стопов и тейков, рассчитанная от той же МАшки ...

Это я ещё до отложек не дошёл. Судя по всему - ещё веселее будет.

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