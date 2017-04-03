Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1570: Улучшение витрины Маркета и расширение шаблонных функций в MQL5 - страница 2
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Всё обновляете и обновляете!
Лучше убогий тестер обновите чтоб хоть немного подтянулся до уровня МТ4!!!
Всё обновляете и обновляете!
Лучше убогий тестер обновите чтоб хоть немного подтянулся до уровня МТ4!!!
Лучшая шутка года! Зачет.
Почему шутка?
Или это я один здесь идиот которого раздражает что нельзя из контекста тестера убрать сетку с графика?
Что запускаешь тестирование из одного окна а наблюдаешь в другом?
Невозможно накинуть на график самую простую машку начертить простую трендовую линию?
Отложенные ордера ни как не отображаются ни в тестере ни в самом терминале...
Запорожец со спортивными быстрыми колёсами не становиться от этого нормальной машиной)))
Почему шутка?
Или это я один здесь идиот которого раздражает что нельзя из контекста тестера убрать сетку с графика?
Что запускаешь тестирование из одного окна а наблюдаешь в другом?
Невозможно накинуть на график самую простую машку начертить простую трендовую линию?
Отложенные ордера ни как не отображаются ни в тестере ни в самом терминале...
А в МТ4 всё это есть? MQ будут счастливы узнать об этом в СД.
Конечно есть!
Там в процессе тестирования можно на график что угодно накинуть!
Просто наверно раньше программисты получше были, а сейчас все сплошь с купленными дипломами)))
Лучшая шутка года! Зачет.
Почему шутка?
Или это я один здесь идиот которого раздражает что нельзя из контекста тестера убрать сетку с графика?
Что запускаешь тестирование из одного окна а наблюдаешь в другом?
Невозможно накинуть на график самую простую машку начертить простую трендовую линию?
Отложенные ордера ни как не отображаются ни в тестере ни в самом терминале...
Запорожец со спортивными быстрыми колёсами не становиться от этого нормальной машиной)))
+++
Тоже писал об этом в предыдущем обновлении.
Slawa здесь писал, что "Будем решать вопрос с объектами в тестере". Нужно регулярно напоминать, чтобы видели, что есть потребность в этом.
+++
Тоже писал об этом в предыдущем обновлении.
Slawa здесь писал, что "Будем решать вопрос с объектами в тестере". Нужно регулярно напоминать, чтобы видели, что есть потребность в этом.
Что вы как дети... Slava там писал совсем о другой проблеме. Какую сетку не можете убрать??? Какую машку не можете накинуть???
у мну так
Что вы как дети... Slava там писал совсем о другой проблеме. Какую сетку не можете убрать??? Какую машку не можете накинуть???
А ты добавь на график линию-объект..., а ты померь любую дистанцию Ctrl+F... Разве в тестере в визуальном режиме не нужны инструменты контроля? А для чего тогда визуальный режим? Глядеть на сделки, которые приходится на калькуляторе считать - а правильная ли дистанция стопов и тейков, рассчитанная от той же МАшки ...
Это я ещё до отложек не дошёл. Судя по всему - ещё веселее будет.