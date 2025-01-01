- Инкапсуляция и расширяемость типов
- Наследование
- Полиморфизм
- Перегрузка
- Виртуальные функции
- Статические члены класса
- Шаблоны функций
- Шаблоны классов
- Абстрактные классы
Шаблоны функций
Перегруженные функции обычно используются для выполнения похожих операций над различными типами данных. Простой пример такой функции в MQL5 - ArraySize(), которая возвращает размер массива любого типа. На самом деле эта системная функция является перегруженной, и вся реализация такой перегрузки спрятана от разработчика программ на MQL5:
|
int ArraySize(
То есть на самом деле компилятор языка MQL5 подставляет для каждого вызова этой функции нужную реализацию, например, для массивов целого типа примерно так:
|
int ArraySize(
А для массива типа MqlRates для работы с котировками в формате исторических данных функцию ArraySize() можно представить таким образом:
|
int ArraySize(
Таким образом, очень удобно использовать одну и ту же функцию для работы с разными типами, но необходимо самостоятельно провести всю предварительную работу, а именно – сделать перегрузку нужной функции для всех типов данных, с которыми она должна будет корректно работать.
Есть более удобное решение – если для каждого типа данных должны выполняться идентичные операции, то более компактным и удобным решением является использование шаблонов функций. При этом программисту нужно написать всего одно описание шаблона функции. При таком описании шаблона в качестве параметра достаточно указать не конкретный тип данных, с которыми должна работать функция, а некий формальный параметр. Основываясь на типах аргументов, использованных при вызове этой функции, компилятор будет автоматически генерировать разные функции для соответствующей обработки каждого типа.
Определение шаблона функции начинается с ключевого слова template, после которого в угловых скобках идет список формальных параметров. Каждый формальный параметр предваряется ключевым словом typename. Формальные типы параметров – встроенные типы или типы, определенные пользователем. Они используются:
- для задания типов аргументов функции,
- для задания типов возвращаемого значения функции,
- для объявления переменных внутри тела описания функции
Количество параметров в шаблоне не может быть больше восьми. Каждый формальный параметр в определении шаблона должен хотя бы один раз появиться в списке параметров функции. Каждое имя формального параметра должно быть уникальным.
Вот пример шаблона функции для поиска максимального значения в массиве любого числового типа (целые и вещественные числа):
|
template<typename T>
Данный шаблон описывает функцию, которая находит максимальное значение в переданном массиве и возвращает его в качестве результата. Напомним, что встроенная в MQL5 функция ArrayMaximum() возвращает только индекс найденного максимального значения, по которому пользователь в дальнейшем может получить уже и само значение. Например, так:
|
//--- создадим массив
Таким образом, нам понадобилось два действия, чтобы получить максимальное значение в массиве. С помощью шаблона функции ArrayMax() можно получить результат нужного типа, просто передав в неё массив соответствующего типа. То есть вместо двух последних строчек
|
//--- найдем позицию максимального элемента в массиве
теперь мы можем использовать одну строку, возвращающую сразу результат того же типа, что и переданный массив:
|
//--- найдем максимальное значение
При этом тип результата, возвращенный функцией ArrayMax(), будет автоматически соответствовать типу массива.
Для создания универсальных способов работы с различными типами данных необходимо использовать ключевое слово typename для получения типа аргумента в виде строки. Покажем это на примере функции, которая возвращает в виде строки тип данных:
|
#include <Trade\Trade.mqh>
Шаблоны функций можно также использовать и для методов класса, например:
|
class CFile
Шаблоны функций нельзя объявлять с ключевыми словами export, virtual и #import.
Перегрузка шаблонных функций
В некоторых случаях может понадобиться перегрузка шаблонной функции. Например, у нас есть шаблонная функция, которая записывает в первый параметр значение второго параметра с помощью явного приведения типов. В языке MQL5 запрещено приведение типа string к типу bool, мы можем сделать это сами – для этого создадим перегрузку шаблонной функции. Например:
|
//+------------------------------------------------------------------+
В результате выполнения данного кода мы увидим, что для пары int+string была использована шаблонная функция Assign(), а при втором вызове для пары bool+string уже иcпользовалась перегруженная версия.
|
string Assign<int,string>(int&,string)
