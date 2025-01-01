Шаблоны функций

Перегруженные функции обычно используются для выполнения похожих операций над различными типами данных. Простой пример такой функции в MQL5 - ArraySize(), которая возвращает размер массива любого типа. На самом деле эта системная функция является перегруженной, и вся реализация такой перегрузки спрятана от разработчика программ на MQL5:

int ArraySize(

void& array[]

);

То есть на самом деле компилятор языка MQL5 подставляет для каждого вызова этой функции нужную реализацию, например, для массивов целого типа примерно так:

int ArraySize(

int& array[]

);

А для массива типа MqlRates для работы с котировками в формате исторических данных функцию ArraySize() можно представить таким образом:

int ArraySize(

MqlRates& array[]

);

Таким образом, очень удобно использовать одну и ту же функцию для работы с разными типами, но необходимо самостоятельно провести всю предварительную работу, а именно – сделать перегрузку нужной функции для всех типов данных, с которыми она должна будет корректно работать.

Есть более удобное решение – если для каждого типа данных должны выполняться идентичные операции, то более компактным и удобным решением является использование шаблонов функций. При этом программисту нужно написать всего одно описание шаблона функции. При таком описании шаблона в качестве параметра достаточно указать не конкретный тип данных, с которыми должна работать функция, а некий формальный параметр. Основываясь на типах аргументов, использованных при вызове этой функции, компилятор будет автоматически генерировать разные функции для соответствующей обработки каждого типа.

Определение шаблона функции начинается с ключевого слова template, после которого в угловых скобках идет список формальных параметров. Каждый формальный параметр предваряется ключевым словом typename. Формальные типы параметров – встроенные типы или типы, определенные пользователем. Они используются:

для задания типов аргументов функции,

для задания типов возвращаемого значения функции,

для объявления переменных внутри тела описания функции

Количество параметров в шаблоне не может быть больше восьми. Каждый формальный параметр в определении шаблона должен хотя бы один раз появиться в списке параметров функции. Каждое имя формального параметра должно быть уникальным.

Вот пример шаблона функции для поиска максимального значения в массиве любого числового типа (целые и вещественные числа):

template<typename T>

T ArrayMax(T &arr[])

{

uint size=ArraySize(arr);

if(size==0)

return(0);



T max=arr[0];

for(uint n=1;n<size;n++)

if(max<arr[n]) max=arr[n];

//---

return(max);

}

Данный шаблон описывает функцию, которая находит максимальное значение в переданном массиве и возвращает его в качестве результата. Напомним, что встроенная в MQL5 функция ArrayMaximum() возвращает только индекс найденного максимального значения, по которому пользователь в дальнейшем может получить уже и само значение. Например, так:

//--- создадим массив

double array[];

int size=50;

ArrayResize(array,size);

//--- заполним случайными значениями

for(int i=0;i<size;i++)

array[i]=MathRand();



//--- найдем позицию максимального элемента в массиве

int max_position=ArrayMaximum(array);

//--- теперь получим само максимальное значение в массиве

double max=array[max_position];

//--- вывод найденного значения

Print("Max value = ",max);

Таким образом, нам понадобилось два действия, чтобы получить максимальное значение в массиве. С помощью шаблона функции ArrayMax() можно получить результат нужного типа, просто передав в неё массив соответствующего типа. То есть вместо двух последних строчек

//--- найдем позицию максимального элемента в массиве

int max_position=ArrayMaximum(array);

//--- теперь получим само максимальное значение в массиве

double max=array[max_position];

теперь мы можем использовать одну строку, возвращающую сразу результат того же типа, что и переданный массив:

//--- найдем максимальное значение

double max=ArrayMax(array);

При этом тип результата, возвращенный функцией ArrayMax(), будет автоматически соответствовать типу массива.

Для создания универсальных способов работы с различными типами данных необходимо использовать ключевое слово typename для получения типа аргумента в виде строки. Покажем это на примере функции, которая возвращает в виде строки тип данных:

#include <Trade\Trade.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+

//| |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

CTrade trade;

double d_value=M_PI;

int i_value=INT_MAX;

Print("d_value: type=",GetTypeName(d_value), ", value=", d_value);

Print("i_value: type=",GetTypeName(i_value), ", value=", i_value);

Print("trade: type=",GetTypeName(trade));

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает в строковом виде тип |

//+------------------------------------------------------------------+

template<typename T>

string GetTypeName(const T &t)

{

//--- вернем тип в виде строки

return(typename(T));

//---

}

Шаблоны функций можно также использовать и для методов класса, например:

class CFile

{

...

public:

...

template<typename T>

uint WriteStruct(T &data);

};



template<typename T>

uint CFile::WriteStruct(T &data)

{

...

return(FileWriteStruct(m_handle,data));

}

Шаблоны функций нельзя объявлять с ключевыми словами export, virtual и #import.

Перегрузка шаблонных функций

В некоторых случаях может понадобиться перегрузка шаблонной функции. Например, у нас есть шаблонная функция, которая записывает в первый параметр значение второго параметра с помощью явного приведения типов. В языке MQL5 запрещено приведение типа string к типу bool, мы можем сделать это сами – для этого создадим перегрузку шаблонной функции. Например:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Шаблонная функция |

//+------------------------------------------------------------------+

template<typename T1,typename T2>

string Assign(T1 &var1,T2 var2)

{

var1=(T1)var2;

return(__FUNCSIG__);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Специальная перегрузка для случая bool+string |

//+------------------------------------------------------------------+

string Assign(bool &var1,string var2)

{

var1=(StringCompare(var2,"true",false) || StringToInteger(var2)!=0);

return(__FUNCSIG__);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

int i;

bool b;

Print(Assign(i,"test"));

Print(Assign(b,"test"));

}

В результате выполнения данного кода мы увидим, что для пары int+string была использована шаблонная функция Assign(), а при втором вызове для пары bool+string уже иcпользовалась перегруженная версия.

string Assign<int,string>(int&,string)

string Assign(bool&,string)

