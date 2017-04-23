Хорошо сливаю - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
скажи а что заставляет тебя думать будто рынок не случаен.. ну т.е я понимаю такие доводы что он формируется человеческой деятельностью а человеки почти всегда используют какую то логику и систему..но... я имею ввиду под случайностью отсутствие каких-либо стойких закономерностей...
можно ли предсказать направление одного тика? а свеча состоит из тиков .. а график из свеч...
почему нейросеть не может предсказать рынок, хотя доказанно теоремой цибенко, что даже с одним скрытым слоем она аппроксимирует любую нелинейную функцию...
и таких вопросов вагон и маленькая тележка)
я не хочу убеждать в обратном, хочу просто услышать мнение умного человека
как ты отличишь сучайно сгенерированный график от неслучайного....тренд и флет, ну дак и на случайных данных всегда есть тренды , флеты консолидации....
назови мне хоть один параметр (четкий) отличия и распознавания настоящего рынка от фиктивного....
какой из этих графиков реальный?)
привет..
есть параметры определенные у рынка, ненормальное распреледение, есть коеффициенты ассиметрии и экцесса....но зная эти параметры реального рынка, можно сделать модель исскуственного рынка с теми же параметрами...разве нет... и оттого что модель будет отличатся от броуновского движения не сделает рынок не на каплю более прогнозируемым...об этом писал еще Мандельброт..
можно лишь будет сменить некоторые ожидания относительно рынка....например зная о толстых хвостах аспределения, можно надеятся попасть когда-нибудь по счастливой случайности в затяжной тренд....но когда он начнется и в какую сторону - это уже элемент полностью тайный..
также можно сделать логический (на мой взгляд) вывод, что если методы data mining не справляются с задачей прогнозирования, то методы ТА тем более не справятся....
ты сам как.. веришь в прогностическую ценность ТА?
вот смотрю я на билла вильямса, элдера и пр. и думаю до чего же нужно быть аморальной скатиной бессовестной чтобы такую срань людям рассказывать и даже не краснеть при этом...
лично я давно уже пришел к выводу что ТА это....есть очень красивая русская поговорка в точности передающая суть : "как вилами по воде")
но я не ухожу с трейдинга, во первых потому что я как и все мы подсаженны на иглу торговли) это страшный наркотик.... скажу по себе: если я за день хотя бы раз не посмотрю на график, меня уже ломать начинает)
во вторых в ТА я не верю категорически но у меня есть вера в другие вещи относительно трейдинга..
ps: и кстати все графики на рисунке СЛУЧАЙНЫ) но до чего же много там элементотв тех.анализа.... двойные вершины и впадины, голава плечи... а уровни ..уровни то как отрабатывают четко..
герчик бы подрассказал: сдесь пробой сдесь отбой сдесь ложный пробой а сдесь дуля с маком
кстати хочу проиллюстрировать "возможности" тех.анализа на примере уровней поддержки сопротивления, в которые я долгое время дурак верил, а теперь просто смешно и и ногда грустно, когда рассказывают о них...
итак прогноз по уровням: вот смотрите здесть четко видно уровень, если цена подойдет к нему то возможен откат от этого уровня, если конечно цена его не пробьет тогда будет пробой и мы пойдем выше, хотя может быть еще ложный пробой и цена снова вернется за уровень..
а вот цена отбилась от уровня но сделала ретест, значит мы пойдем вниз, но цена все же пробивает уровень и значит мы пойдем вверх..
но пробившись вверх цена снова делает ретест с обратной стороны, что доказывает силу уровня)
но боже мой, цена сделала ретест и откатила снова, это называется сложный пробой..
а вот теперь цена затормозилась около уровня - это у нас проторговка..
и вот мы снова пробили уровень и полетели вверх...))
ну вот: я же говорил что уровни на рынке работают!!
...
во вторых в ТА я не верю категорически но у меня есть вера в другие вещи относительно трейдинга..
...
Интере-е-есненько ,.. что за ВЕРА бывает у "сильно далёких умственно" людей в таком техническом деле, как трейдинг ?.. А-то мы тут, убогие, всё циферками,.. циферками,.. неверующие, стараемся
кстати хочу проиллюстрировать "возможности" тех.анализа на примере уровней поддержки сопротивления, в которые я долгое время дурак верил, а теперь просто смешно и и ногда грустно, когда рассказывают о них...
итак прогноз по уровням: вот смотрите здесть четко видно уровень, если цена подойдет к нему то возможен откат от этого уровня, если конечно цена его не пробьет тогда будет пробой и мы пойдем выше, хотя может быть еще ложный пробой и цена снова вернется за уровень..
а вот цена отбилась от уровня но сделала ретест, значит мы пойдем вниз, но цена все же пробивает уровень и значит мы пойдем вверх..
но пробившись вверх цена снова делает ретест с обратной стороны, что доказывает силу уровня)
но боже мой, цена сделала ретест и откатила снова, это называется сложный пробой..
а вот теперь цена затормозилась около уровня - это у нас проторговка..
и вот мы снова пробили уровень и полетели вверх...))
ну вот: я же говорил что уровни на рынке работают!!
Интере-е-есненько ,.. что за ВЕРА бывает у "сильно далёких умственно" людей в таком техническом деле, как трейдинг ?.. А-то мы тут, убогие, всё циферками,.. циферками,.. неверующие, стараемся
где я такое говорил?....наоборот:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
например зная о толстых хвостах распределения, можно надеятся попасть когда-нибудь по счастливой случайности в затяжной тренд....