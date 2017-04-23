Хорошо сливаю - страница 7

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prikolnyjkent:

Но, так и по профитной стратегии тогда торговать нельзя ... Вдруг сделка в жирный минус зайдёт ... А-то и гляди вообще... "слив депо"... 

в этом случае стопами нужно пользоватся чтобы не сливать свои депозиты.
 
Aleksandr Yakobchuk:

в этом случае стопами нужно пользоватся чтобы не сливать свои депозиты.


В этом случае ТС не подходит для торговли в обратную сторону от её сигналов, а значит и не подпадает под Ваше замечание про "жирный плюс" и "жирный минус".

ТС с "жирными плюсами" сливными вряд ли бывают... 


 

Уметь хорошо сливать это вам не хухры мухры. Тут депозит нужно иметь!!!!

В продолжении темы. Действительно не каждая ТС может перевернувшись заработать, но именно это и является признаком того что вы не пытаетесь обмануть рынок, брокера или ещё либо кого. В данном случае вы только обманываете себя. Достаточно в ТС не использовать нулевой бар и это решает множество проблем связанных с попыткой обмануть рынок и в таком случае сделать хорошо сливающую модель также сложно как и наливающую, но признаком того что вы нашли правильную модель будет являться то что перевернув сливную получите профитную. Приведу пример, с чего всё началось собственно. Получил модель, хорошие параметры на тренировке, но реал тайм как то не задался.

 

Перевернул

И вот же в чём незадача и собственно сложность рынка. Она именно здесь видна явно. Слили 500 заработали 120. То есть зарабатываешь на рынке в три раза дольше чем теряешь или проигрываешь в три раза быстрее чем зарабатываешь. Это в данном примере такая ситуация, а так это соотношение может быть куда больше :-)

Но если Вы перевернули свою сливную ТС и она заработала, значит Ваша ТС действительно рыночная, которая не пытается никого обмануть. Такая сделка будет реально выведена на биржу и за неё получены деньги. Потому как работа идёт по сформировавшимся барам и сделка достаточно длинная по времени применительно к выбранному таймфрейму.

P.S. Это я в противовес пипсовщикам или как они себя называют сейчас "высокачастотникам". Намолотить то можно, а вот выплатят???
 
Mihail Marchukajtes:

...

В продолжении темы. Действительно не каждая ТС может перевернувшись заработать,..

Перевёрнутая ТС - это уже совсем другая ТС... с совсем другой статистикой.

Именно поэтому переворачивать нужно не ТС, а направление сделок по её неперевёрнутым сигналам.

В этом случае, заработает ЛЮБАЯ ТС 


 
prikolnyjkent:

Перевёрнутая ТС - это уже совсем другая ТС... с совсем другой статистикой.

Именно поэтому переворачивать нужно не ТС, а направление сделок по её неперевёрнутым сигналам.

В этом случае, заработает ЛЮБАЯ ТС 



Кстати хорошая идея, не парится с выработкой оптимальной стратегии переворота и подгонки советника, а просто в ручную переворачивать сигналы советника.
 
Roman Vashchilin:

Кстати хорошая идея, не парится с выработкой оптимальной стратегии переворота и подгонки советника, а просто в ручную переворачивать сигналы советника.


Бред

 
Sergey Zhukov:
Прибыльная стратегия ее как не переворачивай она будет приносить прибыль, а сливная как ни крути только сливать.


Это как так?

 
prikolnyjkent:

Перевёрнутая ТС - это уже совсем другая ТС... с совсем другой статистикой.

Именно поэтому переворачивать нужно не ТС, а направление сделок по её неперевёрнутым сигналам.

В этом случае, заработает ЛЮБАЯ ТС 


А что вы тогда подразумеваете под перевёрнутой ТС. Разве в ней не переворачиваются направление сделок по её неперевёрнутым сигналам?
 
khorosh:
А что вы тогда подразумеваете под перевёрнутой ТС. Разве в ней не переворачиваются направление сделок по её неперевёрнутым сигналам?

Некоторый народ, вместо того, чтобы переворачивать направление позиций, открываемых по сигналам сливной ТС, кидается переворачивать саму ТС, изменяя условия, описанные в стратегии, в обратную сторону 
 
Maxim Romanov:
Ни одной системы не видел, чтобы сливала быстрее спреда стабильно на любом промежутке


я тоже не видел.....

одна идейка крутилась у меня только.... есть 100% сливающая стратегия при долгом использовании...это мартингейл... если его перевернуть, можно надеятся(хотя не знаю) что рано или поздно она выстрелит в обратную сторону.

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