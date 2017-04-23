Хорошо сливаю - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но, так и по профитной стратегии тогда торговать нельзя ... Вдруг сделка в жирный минус зайдёт ... А-то и гляди вообще... "слив депо"...
в этом случае стопами нужно пользоватся чтобы не сливать свои депозиты.
в этом случае стопами нужно пользоватся чтобы не сливать свои депозиты.
В этом случае ТС не подходит для торговли в обратную сторону от её сигналов, а значит и не подпадает под Ваше замечание про "жирный плюс" и "жирный минус".
ТС с "жирными плюсами" сливными вряд ли бывают...
Уметь хорошо сливать это вам не хухры мухры. Тут депозит нужно иметь!!!!
В продолжении темы. Действительно не каждая ТС может перевернувшись заработать, но именно это и является признаком того что вы не пытаетесь обмануть рынок, брокера или ещё либо кого. В данном случае вы только обманываете себя. Достаточно в ТС не использовать нулевой бар и это решает множество проблем связанных с попыткой обмануть рынок и в таком случае сделать хорошо сливающую модель также сложно как и наливающую, но признаком того что вы нашли правильную модель будет являться то что перевернув сливную получите профитную. Приведу пример, с чего всё началось собственно. Получил модель, хорошие параметры на тренировке, но реал тайм как то не задался.
Перевернул
И вот же в чём незадача и собственно сложность рынка. Она именно здесь видна явно. Слили 500 заработали 120. То есть зарабатываешь на рынке в три раза дольше чем теряешь или проигрываешь в три раза быстрее чем зарабатываешь. Это в данном примере такая ситуация, а так это соотношение может быть куда больше :-)
Но если Вы перевернули свою сливную ТС и она заработала, значит Ваша ТС действительно рыночная, которая не пытается никого обмануть. Такая сделка будет реально выведена на биржу и за неё получены деньги. Потому как работа идёт по сформировавшимся барам и сделка достаточно длинная по времени применительно к выбранному таймфрейму.P.S. Это я в противовес пипсовщикам или как они себя называют сейчас "высокачастотникам". Намолотить то можно, а вот выплатят???
...
В продолжении темы. Действительно не каждая ТС может перевернувшись заработать,..
Перевёрнутая ТС - это уже совсем другая ТС... с совсем другой статистикой.
Именно поэтому переворачивать нужно не ТС, а направление сделок по её неперевёрнутым сигналам.
В этом случае, заработает ЛЮБАЯ ТС
Перевёрнутая ТС - это уже совсем другая ТС... с совсем другой статистикой.
Именно поэтому переворачивать нужно не ТС, а направление сделок по её неперевёрнутым сигналам.
В этом случае, заработает ЛЮБАЯ ТС
Кстати хорошая идея, не парится с выработкой оптимальной стратегии переворота и подгонки советника, а просто в ручную переворачивать сигналы советника.
Кстати хорошая идея, не парится с выработкой оптимальной стратегии переворота и подгонки советника, а просто в ручную переворачивать сигналы советника.
Бред
Прибыльная стратегия ее как не переворачивай она будет приносить прибыль, а сливная как ни крути только сливать.
Это как так?
Перевёрнутая ТС - это уже совсем другая ТС... с совсем другой статистикой.
Именно поэтому переворачивать нужно не ТС, а направление сделок по её неперевёрнутым сигналам.
В этом случае, заработает ЛЮБАЯ ТС
А что вы тогда подразумеваете под перевёрнутой ТС. Разве в ней не переворачиваются направление сделок по её неперевёрнутым сигналам?
Некоторый народ, вместо того, чтобы переворачивать направление позиций, открываемых по сигналам сливной ТС, кидается переворачивать саму ТС, изменяя условия, описанные в стратегии, в обратную сторону
Ни одной системы не видел, чтобы сливала быстрее спреда стабильно на любом промежутке
я тоже не видел.....
одна идейка крутилась у меня только.... есть 100% сливающая стратегия при долгом использовании...это мартингейл... если его перевернуть, можно надеятся(хотя не знаю) что рано или поздно она выстрелит в обратную сторону.