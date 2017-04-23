Хорошо сливаю - страница 6

Новый комментарий
 
Denis Glaz:
Тоже на заре осваивания mql4 проверял такое, хотя мой советник никогда больше не сливал, чем спред, по итогу.

Думаю и тут тоже самое, так как просто перевернуть сделки и посмотреть, дабы развеять иллюзии, нехотели)
 
Кто то может взять простенький советник, выложить результаты торгов сюда ДО переворота селл и бай, а потом выложить скрины уже ПОСЛЕ переворота?
 
Roman Vashchilin:
Кто то может взять простенький советник, выложить результаты торгов сюда ДО переворота селл и бай, а потом выложить скрины уже ПОСЛЕ переворота?

еще раз объясняю - не "простенький советник". А советник, который льет со скоростью значительно выше спрэда 
 
Roman Vashchilin:
Кто то может взять простенький советник, выложить результаты торгов сюда ДО переворота селл и бай, а потом выложить скрины уже ПОСЛЕ переворота?

Простите не понимаю а что в этом сложного? Рыночные ордера меняются с бай на селл и ТП делаем как СЛ и наоборот, отложенными тоже самое только вместо лимитов стоп ордера и наоборот. Делал так "миллион" раз. 
 
Всё очень просто братцы!!! Если вы торгуете по сформировавшимся барам, то перевернув сделки вы получите обратню еквити. Тоесть в те участки когда основной сов набирал, получите слив, где сливал получите профит. У меня например именно такой индюк. Но при таких условиях очень сложно сделать стабильно сливающий советник больше спреда. Как правило, когда говорят про спред, то речь идёт о нулевом баре. Но если Ваш советник работает на первом баре, то перевернув вы получите диаметрально противоположный результат, и при таком условии сделаить стабильно сливающий советник очень тяжело, ровно столько как и наливающий. Так то!!!! 
 
  мой советник не имеет sl и tp. вход переворотом - после селла - бай по индикатору. вход лимитными ордерами  - их нельзя поменять местами в силу природы ордеров.
 
Mihail Marchukajtes:
Всё очень просто братцы!!! Если вы торгуете по сформировавшимся барам, то перевернув сделки вы получите обратню еквити. Тоесть в те участки когда основной сов набирал, получите слив, где сливал получите профит. У меня например именно такой индюк. Но при таких условиях очень сложно сделать стабильно сливающий советник больше спреда. Как правило, когда говорят про спред, то речь идёт о нулевом баре. Но если Ваш советник работает на первом баре, то перевернув вы получите диаметрально противоположный результат, и при таком условии сделаить стабильно сливающий советник очень тяжело, ровно столько как и наливающий. Так то!!!! 

Удивительный талант повторять за другими очевидные вещи в каждой ветке......
 
Дмитрий:

Удивительный талант повторять за другими очевидные вещи в каждой ветке......

Шарю!!! :-)
 
Younga:

Много раз слышал что если взять сливающую стратегию, да перевернуть...


вроде устойчиво сливает, на любых периодах - основная проблема -входы лимитниками, менять на стоповые ордера не буду!

входы почти случайны




ничего не получится у вас. просто будет момент когда сделка зайдет в жирный плюс а вас будет жирный минус или вообще слив депо.
 
Aleksandr Yakobchuk:

ничего не получится у вас. просто будет момент когда сделка зайдет в жирный плюс а вас будет жирный минус или вообще слив депо.

Но, так и по профитной стратегии тогда торговать нельзя ... Вдруг сделка в жирный минус зайдёт ... А-то и гляди вообще... "слив депо"... 
12345678910111213
Новый комментарий